Arsenal chempionlik paradida 75 kishi qutqarildi va 16 kishi hibsga olindi
Arsenal jamoasining 22 yillik tanaffusdan soʻng Angliya Premer-ligasida gʻolib chiqqani munosabati bilan oʻtkazilgan tantanali parad koʻngilsiz hodisalar bilan yodda qoldi. Shimoliy Londonda minglab muxlislar oʻz qahramonlarini qutlash uchun koʻchalarga chiqishdi, biroq bayramona muhit favqulodda vaziyatlar xizmati uchun ogʻir ish kuniga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
London oʻt oʻchirish brigadasi (LFB) bergan maʼlumotga koʻra, bayram davomida xavfli balandliklarga chiqib olgan taxminan 75 kishi maxsus qutqaruv operatsiyalari orqali pastga tushirilgan. Mikel Arteta va uning shogirdlari oʻtirgan ochiq avtobusni koʻrish maqsadida ishqibozlar daraxtlar, binolar tomi va svetofor ustunlariga chiqib olishgan, bu esa jiddiy xavfsizlik choralarini talab qildi.
Bayram tadbirlari davomida pirotexnika vositalaridan foydalanish oqibatida mahalliy mehmonxonalardan birida yongʻin kelib chiqdi. Adashgan signal raketasi bino tashqarisiga zarar yetkazgan, biroq oʻt oʻchiruvchilarning tezkor harakati tufayli katta talafotlarning oldi olindi. Shuningdek, hududdagi bir nechta binolarda pirotexnika tutuni sababli yongʻin signalizatsiyalari ishga tushib ketgan.
Metropoliten politsiyasi Emirates Stadium atrofidagi tartibni saqlash uchun 500 dan ortiq xodimni safarbar qildi. Yakshanba oqshomiga qadar jami 16 kishi hibsga olingan. Ular mast holatda tartibbuzarlik qilish, giyohvand moddalar saqlash, jinsiy tajovuz va huquq-tartibot idoralari xodimlariga hujum qilish kabi jinoyatlarda ayblanmoqda.
Shunga qaramay, rasmiylar ushbu voqeani klub muxlislari uchun tarixiy lahza ekanini eʼtirof etishdi. Garchi koʻchalar chiqindilar va agʻdarilgan elektron velosipedlar bilan toʻlib ketgan boʻlsa-da, koʻpchilik muxlislar oʻz jamoasining muvaffaqiyatini xavfsiz tarzda nishonlashga harakat qilishgan.
…