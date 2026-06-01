Arsenal chempionlik paradida 75 kishi qutqarildi va 16 kishi hibsga olindi

·71·Sport
Arsenal chempionlik paradida 75 kishi qutqarildi va 16 kishi hibsga olindi

Arsenal jamoasining 22 yillik tanaffusdan soʻng Angliya Premer-ligasida gʻolib chiqqani munosabati bilan oʻtkazilgan tantanali parad koʻngilsiz hodisalar bilan yodda qoldi. Shimoliy Londonda minglab muxlislar oʻz qahramonlarini qutlash uchun koʻchalarga chiqishdi, biroq bayramona muhit favqulodda vaziyatlar xizmati uchun ogʻir ish kuniga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

London oʻt oʻchirish brigadasi (LFB) bergan maʼlumotga koʻra, bayram davomida xavfli balandliklarga chiqib olgan taxminan 75 kishi maxsus qutqaruv operatsiyalari orqali pastga tushirilgan. Mikel Arteta va uning shogirdlari oʻtirgan ochiq avtobusni koʻrish maqsadida ishqibozlar daraxtlar, binolar tomi va svetofor ustunlariga chiqib olishgan, bu esa jiddiy xavfsizlik choralarini talab qildi.

Bayram tadbirlari davomida pirotexnika vositalaridan foydalanish oqibatida mahalliy mehmonxonalardan birida yongʻin kelib chiqdi. Adashgan signal raketasi bino tashqarisiga zarar yetkazgan, biroq oʻt oʻchiruvchilarning tezkor harakati tufayli katta talafotlarning oldi olindi. Shuningdek, hududdagi bir nechta binolarda pirotexnika tutuni sababli yongʻin signalizatsiyalari ishga tushib ketgan.

Metropoliten politsiyasi Emirates Stadium atrofidagi tartibni saqlash uchun 500 dan ortiq xodimni safarbar qildi. Yakshanba oqshomiga qadar jami 16 kishi hibsga olingan. Ular mast holatda tartibbuzarlik qilish, giyohvand moddalar saqlash, jinsiy tajovuz va huquq-tartibot idoralari xodimlariga hujum qilish kabi jinoyatlarda ayblanmoqda.

Shunga qaramay, rasmiylar ushbu voqeani klub muxlislari uchun tarixiy lahza ekanini eʼtirof etishdi. Garchi koʻchalar chiqindilar va agʻdarilgan elektron velosipedlar bilan toʻlib ketgan boʻlsa-da, koʻpchilik muxlislar oʻz jamoasining muvaffaqiyatini xavfsiz tarzda nishonlashga harakat qilishgan.

ArsenalAngliya Premer-ligasiMikel ArtetaLondonFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi