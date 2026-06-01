Mikel Arteta Arsenal bilan yangi shartnoma imzolashga yaqin
Mikel Arteta Angliya Premer-ligasidagi gʻalabadan soʻng Arsenal bilan uzoq muddatli kelajagini bogʻlashga tayyor. Shimoliy London klubi Chempionlar ligasi finalida Pari Sen-Jermen jamoasiga penaltilar seriyasida magʻlub boʻlganiga qaramay, rahbariyat ispaniyalik mutaxassis bilan hamkorlikni davom ettirishni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Arsenal rahbariyati Artetani 2004-yildan buyon kutilgan ilk chempionlikni taqdim etgani uchun munosib taqdirlamoqchi. Emirates Stadium mutasaddilari murabbiyni oʻz loyihalarining asosi deb hisoblashadi va yozgi tanaffus oldidan uning kelajagi borasidagi har qanday noaniqlikka chek qoʻyishni istashmoqda.
Mashhur jurnalist Fabrizio Romano bergan maʼlumotlarga koʻra, tomonlar oʻrtasida muzokaralar allaqachon boshlangan. Klub sport direktori Andrea Berta va egalari bilan yuqori darajadagi uchrashuvlar rejalashtirilgan. Maqsad — yangi mavsum oldidan barcha hujjatlarni rasmiylashtirib, bor eʼtiborni 300 million funt sterlinggacha sarflanishi kutilayotgan transfer kampaniyasiga qaratishdir.
Garchi oʻtmishda Real Madrid kabi grand jamoalar tomonidan qiziqishlar boʻlgan boʻlsa-da, Mikel Arteta oʻzi qurgan loyihani tark etish niyatida emas. U klub rahbariyati bilan oʻrnatilgan yaqin munosabatlardan va oʻziga koʻrsatilayotgan ishonchdan toʻliq mamnun ekanini bildirgan.
…