Mikel Arteta Arsenal bilan yangi shartnoma imzolashga yaqin

·51·Sport
Mikel Arteta Arsenal bilan yangi shartnoma imzolashga yaqin

Mikel Arteta Angliya Premer-ligasidagi gʻalabadan soʻng Arsenal bilan uzoq muddatli kelajagini bogʻlashga tayyor. Shimoliy London klubi Chempionlar ligasi finalida Pari Sen-Jermen jamoasiga penaltilar seriyasida magʻlub boʻlganiga qaramay, rahbariyat ispaniyalik mutaxassis bilan hamkorlikni davom ettirishni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Arsenal rahbariyati Artetani 2004-yildan buyon kutilgan ilk chempionlikni taqdim etgani uchun munosib taqdirlamoqchi. Emirates Stadium mutasaddilari murabbiyni oʻz loyihalarining asosi deb hisoblashadi va yozgi tanaffus oldidan uning kelajagi borasidagi har qanday noaniqlikka chek qoʻyishni istashmoqda.

Mashhur jurnalist Fabrizio Romano bergan maʼlumotlarga koʻra, tomonlar oʻrtasida muzokaralar allaqachon boshlangan. Klub sport direktori Andrea Berta va egalari bilan yuqori darajadagi uchrashuvlar rejalashtirilgan. Maqsad — yangi mavsum oldidan barcha hujjatlarni rasmiylashtirib, bor eʼtiborni 300 million funt sterlinggacha sarflanishi kutilayotgan transfer kampaniyasiga qaratishdir.

Garchi oʻtmishda Real Madrid kabi grand jamoalar tomonidan qiziqishlar boʻlgan boʻlsa-da, Mikel Arteta oʻzi qurgan loyihani tark etish niyatida emas. U klub rahbariyati bilan oʻrnatilgan yaqin munosabatlardan va oʻziga koʻrsatilayotgan ishonchdan toʻliq mamnun ekanini bildirgan.

ArsenalMikel ArtetaAngliya Premer-ligasiTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43Harry Kane 2026-yilgi Jahon chempionatida tarixiy natija qayd eta oladimi?Bugun, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi