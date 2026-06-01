Ekvador terma jamoasining mundial uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindi
Janubiy Amerika qit’asining eng shiddatli va kutilmagan sovg‘alar taqdim etishga qodir bo‘lgan Ekvador milliy terma jamoasi futbol ishqibozlari intiqlik bilan kutayotgan 2026 yilgi Jahon chempionati uchun o‘z jangovar qaydnomasini rasman keng ommaga taqdim etdi. Jamoa matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko‘ra, bosh murabbiy Sebastian Bekkasese bo‘lajak tarixiy musobaqada Vatan sharafini himoya qiladigan eng sara 26 nafar charm to‘p ustasini tarkibga jalb etgan.
Bu yilgi tarkib o‘zining yulduzli va vazmin himoya chizig‘i bilan ajralib turibdi. Sahifamizdan uzoqlashmang, yaqindagina Yevropa yashil maydonlarida o‘zaro to‘qnash kelgan iqtidorlar, jamoaning ingliz grandidagi yulduzi va Ekvador joy olgan juda qiziqarli guruh tafsilotlari bilan sizni yaqindan tanishtiramiz!
Chempionlar Ligasi finalchilari endi bir safda!
Bu yilgi qaydnomaning eng e’tiborli va qiziqarli jihati, unda Yevropaning eng nufuzli musobaqasi — UYEFA Chempionlar Ligasi finalida yaqindagina bir-biriga qarshi ayovsiz kurash olib borgan ikki mashhur himoyachining jam bo‘lganidir. Gap Fransiyaning «PSJ» klubi vakili Vilyan Pacho hamda Londonning «Arsenal» klubi qo‘rg‘oni bo‘lmish Piyero Inkapiye haqida ketmoqda.
Eslatib o‘tamiz, mazkur final bahsida 1:1 hisobi qayd etilib, penaltilar seriyasida parijliklarning qo‘li baland kelgan edi. Endi esa bu ikki mahoratli va zabardast himoyachi Ekvador terma jamoasi muvaffaqiyati uchun bir tanu bir jon bo‘lib harakat qilishadi. Shuningdek, yarim himoya chizig‘ida Londonning «Chelsi» klubi yulduzi Moyses Kaysedo jamoaning haqiqiy yuragi va harakatlantiruvchi kuchi bo‘lishi kutilmoqda.
Ekvador terma jamoasi joy olgan kvartet: Qur’a natijalariga ko‘ra, Ekvador milliy terma jamoasi bo‘lajak mundialning «Ye» guruhidan joy oldi. Ular keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun Afrikaning qudratli vakili Kot-d'Ivuar, musobaqaning kutilmagan sovg‘asi bo‘lishi kutilayotgan Kyurasao hamda dunyo futboli grandi hisoblanmish mag‘rur Germaniya terma jamoalariga qarshi yashil maydonda bahs olib borishadi.
Ekvador terma jamoasining JCH-2026 uchun to‘liq va rasmiy qaydnomasi
Mundialda zafar quchish ishtiyoqida AQSH, Kanada va Meksika maydonlariga yo‘l olayotgan jamoaning to‘liq tarkibi bilan quyidagi maxsus jadval orqali atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:
Amplualar
Futbolchilar va ular sharafini himoya qilayotgan klublar
Darvozabonlar
Ernan Galindes («Urakan»), Moyses Ramires («Kifisiya»), Gonsalo Valiye («LDU Kito»).
Himoyachilar
Vilyan Pacho («PSJ»), Piyero Inkapiye («Arsenal»), Xoel... Ordoniyes («Bryugge»), Feliks... Torres («Internasional»), Pervis Estupinyan («Milan»), Yaymar Medina («Genk»), Anxelo Presiado («Atletiko Mineyro»), Jekson Poroso («Tixuana»).
Yarimhimoyachilar
Alan Minda («Atletiko Mineyro»), Moyses Kaysedo («Chelsi»), Xordi Alsivar («Independente»), Denil Kastilo («Midtyulland»), Jon Yeboa («Venetsiya»), Alan... Franko («Atletiko Mineyro»), Pedro Vite («Pumas»), Kendri Paes («River Pleyt»), Nilson Angulo («Sanderlend»), Gonsalo Plata («Flamengo»).
Hujumchilar
Kevin Rodriges («Yunion Sen-Jiluaz»), Entoni Valensiya («Antverpen»), Enner Valensiya («Pachuka»), Xordi Kaysedo («Urakan»), Jeremi Arevalo («Shtutgart»).
Jamoa tarkibida tajribali to‘purar Enner Valensiya boshchiligidagi hujum uchligi va Yevropada toblangan vakillarning ko‘pligi Ekvadorga har qanday raqibga qarshi jiddiy qarshilik ko‘rsatish imkonini beradi.
Biz esa ushbu ulug‘vor futbol bayramida mazkur shijoatli jamoaga hamda barcha ishtirokchilarga chin qalbdan omad tilaymiz. Futbol olamining eng issiq, hayajonli va yoqimli yangiliklarini biz bilan birgalikda kuzatib boring, aziz futbol muxlislari! Sahifamizdan uzoqlashmang!
…