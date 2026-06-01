Ekvador terma jamoasining mundial uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindi

·91·Sport
Ekvador terma jamoasining mundial uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindi

Janubiy Amerika qit’asining eng shiddatli va kutilmagan sovg‘alar taqdim etishga qodir bo‘lgan Ekvador milliy terma jamoasi futbol ishqibozlari intiqlik bilan kutayotgan 2026 yilgi Jahon chempionati uchun o‘z jangovar qaydnomasini rasman keng ommaga taqdim etdi. Jamoa matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko‘ra, bosh murabbiy Sebastian Bekkasese bo‘lajak tarixiy musobaqada Vatan sharafini himoya qiladigan eng sara 26 nafar charm to‘p ustasini tarkibga jalb etgan.

Bu yilgi tarkib o‘zining yulduzli va vazmin himoya chizig‘i bilan ajralib turibdi. Sahifamizdan uzoqlashmang, yaqindagina Yevropa yashil maydonlarida o‘zaro to‘qnash kelgan iqtidorlar, jamoaning ingliz grandidagi yulduzi va Ekvador joy olgan juda qiziqarli guruh tafsilotlari bilan sizni yaqindan tanishtiramiz!

Chempionlar Ligasi finalchilari endi bir safda!

Bu yilgi qaydnomaning eng e’tiborli va qiziqarli jihati, unda Yevropaning eng nufuzli musobaqasi — UYEFA Chempionlar Ligasi finalida yaqindagina bir-biriga qarshi ayovsiz kurash olib borgan ikki mashhur himoyachining jam bo‘lganidir. Gap Fransiyaning «PSJ» klubi vakili Vilyan Pacho hamda Londonning «Arsenal» klubi qo‘rg‘oni bo‘lmish Piyero Inkapiye haqida ketmoqda.

Eslatib o‘tamiz, mazkur final bahsida 1:1 hisobi qayd etilib, penaltilar seriyasida parijliklarning qo‘li baland kelgan edi. Endi esa bu ikki mahoratli va zabardast himoyachi Ekvador terma jamoasi muvaffaqiyati uchun bir tanu bir jon bo‘lib harakat qilishadi. Shuningdek, yarim himoya chizig‘ida Londonning «Chelsi» klubi yulduzi Moyses Kaysedo jamoaning haqiqiy yuragi va harakatlantiruvchi kuchi bo‘lishi kutilmoqda.

Ekvador terma jamoasi joy olgan kvartet: Qur’a natijalariga ko‘ra, Ekvador milliy terma jamoasi bo‘lajak mundialning «Ye» guruhidan joy oldi. Ular keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun Afrikaning qudratli vakili Kot-d'Ivuar, musobaqaning kutilmagan sovg‘asi bo‘lishi kutilayotgan Kyurasao hamda dunyo futboli grandi hisoblanmish mag‘rur Germaniya terma jamoalariga qarshi yashil maydonda bahs olib borishadi.

Ekvador terma jamoasining JCH-2026 uchun to‘liq va rasmiy qaydnomasi

Mundialda zafar quchish ishtiyoqida AQSH, Kanada va Meksika maydonlariga yo‘l olayotgan jamoaning to‘liq tarkibi bilan quyidagi maxsus jadval orqali atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:

Amplualar

Futbolchilar va ular sharafini himoya qilayotgan klublar

Darvozabonlar

Ernan Galindes («Urakan»), Moyses Ramires («Kifisiya»), Gonsalo Valiye («LDU Kito»).

Himoyachilar

Vilyan Pacho («PSJ»), Piyero Inkapiye («Arsenal»), Xoel... Ordoniyes («Bryugge»), Feliks... Torres («Internasional»), Pervis Estupinyan («Milan»), Yaymar Medina («Genk»), Anxelo Presiado («Atletiko Mineyro»), Jekson Poroso («Tixuana»).

Yarimhimoyachilar

Alan Minda («Atletiko Mineyro»), Moyses Kaysedo («Chelsi»), Xordi Alsivar («Independente»), Denil Kastilo («Midtyulland»), Jon Yeboa («Venetsiya»), Alan... Franko («Atletiko Mineyro»), Pedro Vite («Pumas»), Kendri Paes («River Pleyt»), Nilson Angulo («Sanderlend»), Gonsalo Plata («Flamengo»).

Hujumchilar

Kevin Rodriges («Yunion Sen-Jiluaz»), Entoni Valensiya («Antverpen»), Enner Valensiya («Pachuka»), Xordi Kaysedo («Urakan»), Jeremi Arevalo («Shtutgart»).

Jamoa tarkibida tajribali to‘purar Enner Valensiya boshchiligidagi hujum uchligi va Yevropada toblangan vakillarning ko‘pligi Ekvadorga har qanday raqibga qarshi jiddiy qarshilik ko‘rsatish imkonini beradi.

Biz esa ushbu ulug‘vor futbol bayramida mazkur shijoatli jamoaga hamda barcha ishtirokchilarga chin qalbdan omad tilaymiz. Futbol olamining eng issiq, hayajonli va yoqimli yangiliklarini biz bilan birgalikda kuzatib boring, aziz futbol muxlislari! Sahifamizdan uzoqlashmang!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43Harry Kane 2026-yilgi Jahon chempionatida tarixiy natija qayd eta oladimi?Bugun, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi