Deklan Rays Arsenal muxlislariga yangi gʻalabalar vaʼda qildi

·53·Sport
Deklan Rays Arsenal muxlislariga yangi gʻalabalar vaʼda qildi

Arsenal jamoasi 2025-26-yilgi mavsumda Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritganini tarixiy ochiq avtobusdagi parad bilan nishonladi. Garchi klub Chempionlar ligasi finalida magʻlubiyatga uchragan boʻlsa-da, yarim himoyachi Declan Rice bayram tadbirida kelajakdagi katta muvaffaqiyatlar haqida ishonch bilan gapirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

London koʻchalari boʻylab oʻtgan 5,6 millik marshrut davomida jamoa sardori Martin Ødegaard "Champions 25-26" yozuvi tushirilgan avtobusda boshchilik qildi. Arsenal oʻz tarixida ilk bor Chempionlar ligasi kubogini ham qoʻlga kiritishga yaqin kelgan edi, biroq Budapeshtdagi finalda PSJ jamoasiga penaltilar seriyasida imkoniyatni boy berdi. Kai Havertz hisobni ochganiga qaramay, Ousmane Dembele muvozanatni tikladi, penaltilar seriyasida esa Eberechi Eze va Gabriel xatoga yoʻl qoʻyishdi.

Bayram vaqtida Declan Rice mikrofonni qoʻliga olib, muxlislar qarshisida qoʻshiq kuyladi va jamoaning kelajakdagi rejalari haqida toʻxtaldi. "Men bu jamoani va murabbiyni yaxshi koʻraman. Odamlarga quvonch ulashish — bu aql bovar qilmas tuygʻu. Lekin keyingi yil biz yanada koʻprogʻi uchun qaytamiz. Buni birinchi boʻlib mendan eshitdingiz", — dedi Angliya terma jamoasi aʼzosi.

Shuningdek, Chempionlar ligasi finalida asosiy tarkibda maydonga tushgan 19 yoshli Myles Lewis-Skelly ham oʻz hayajonini yashirmadi. U Mikel Arteta qoʻl ostida yangi davr boshlanayotganini va bu mavsumdagi muvaffaqiyatlar faqat boshlanishi ekanini taʼkidladi. Yosh iqtidor egasi jamoaning birdamligi va murabbiyning ishonchi kelgusi gʻalabalarga zamin yaratishini qayd etdi.

ArsenalDeclan RiceAngliya Premer-ligasiFutbolMikel Arteta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43Harry Kane 2026-yilgi Jahon chempionatida tarixiy natija qayd eta oladimi?Bugun, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi