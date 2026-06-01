Deklan Rays Arsenal muxlislariga yangi gʻalabalar vaʼda qildi
Arsenal jamoasi 2025-26-yilgi mavsumda Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritganini tarixiy ochiq avtobusdagi parad bilan nishonladi. Garchi klub Chempionlar ligasi finalida magʻlubiyatga uchragan boʻlsa-da, yarim himoyachi Declan Rice bayram tadbirida kelajakdagi katta muvaffaqiyatlar haqida ishonch bilan gapirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
London koʻchalari boʻylab oʻtgan 5,6 millik marshrut davomida jamoa sardori Martin Ødegaard "Champions 25-26" yozuvi tushirilgan avtobusda boshchilik qildi. Arsenal oʻz tarixida ilk bor Chempionlar ligasi kubogini ham qoʻlga kiritishga yaqin kelgan edi, biroq Budapeshtdagi finalda PSJ jamoasiga penaltilar seriyasida imkoniyatni boy berdi. Kai Havertz hisobni ochganiga qaramay, Ousmane Dembele muvozanatni tikladi, penaltilar seriyasida esa Eberechi Eze va Gabriel xatoga yoʻl qoʻyishdi.
Bayram vaqtida Declan Rice mikrofonni qoʻliga olib, muxlislar qarshisida qoʻshiq kuyladi va jamoaning kelajakdagi rejalari haqida toʻxtaldi. "Men bu jamoani va murabbiyni yaxshi koʻraman. Odamlarga quvonch ulashish — bu aql bovar qilmas tuygʻu. Lekin keyingi yil biz yanada koʻprogʻi uchun qaytamiz. Buni birinchi boʻlib mendan eshitdingiz", — dedi Angliya terma jamoasi aʼzosi.
Shuningdek, Chempionlar ligasi finalida asosiy tarkibda maydonga tushgan 19 yoshli Myles Lewis-Skelly ham oʻz hayajonini yashirmadi. U Mikel Arteta qoʻl ostida yangi davr boshlanayotganini va bu mavsumdagi muvaffaqiyatlar faqat boshlanishi ekanini taʼkidladi. Yosh iqtidor egasi jamoaning birdamligi va murabbiyning ishonchi kelgusi gʻalabalarga zamin yaratishini qayd etdi.
…