Cristiano Ronaldo va JCh-2026: Afsona oʻz maqomiga mos turnirga muhtoj
2022-yilning 10-dekabr oqshomida Dohadagi “Al-Tumama” stadionida hakamning final hushtagi chalinishi bilan Cristiano Ronaldo koʻz yoshlarini tiya olmadi. Portugaliya terma jamoasining chorak finalda Marokashdan uchralgan kutilmagan magʻlubiyati hujumchini shunchalik qattiq ranjitdiki, u hatto muxlislar bilan xayrlashishga ham kuch topa olmadi. Bu ogʻriq shu qadar kuchli ediki, u oʻz his-tuygʻularini faqat ertasi kuni ijtimoiy tarmoqlar orqali bayon qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
“Portugaliya bilan Jahon chempionatida gʻolib chiqish faoliyatimdagi eng katta va eng ulugʻvor orzu edi,” deb yozgan edi u Instagram sahifasida. “16 yil davomida beshta Jahon chempionatida ishtirok etib, buyuk futbolchilar bilan birga oʻynadim va millionlab portugaliyaliklarning qoʻllab-quvvatlashini his qildim. Men maydonda borimni berdim, hech qachon kurashdan qochmadim va bu orzudan voz kechmadim. Afsuski, kecha bu orzu yakuniga yetdi”.
Biroq, bu hali yakun emas edi. Yanvar oyida 41 yoshni qarshi olishiga qaramay, Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasining JCh-2026 rejalari markazida qolmoqda. Uning shon-sharaf sari soʻnggi urinishi, ehtimol, faoliyatidagi eng yaxshisi boʻlishi mumkin. Qatardagi turnir u uchun Manchester Yunayted bilan xayrlashuvdan keyingi ogʻir davrga toʻgʻri kelgan va koʻplab tanqidlarga sabab boʻlgan edi.
Qatarda u Shveytsariyaga qarshi 1/8 final oʻyinida zaxirada qoldirilishi ortidan jamoa lagerini tark etish bilan tahdid qilgani haqida xabarlar tarqaldi. Oʻshanda uning oʻrniga tushgan Goncalo Ramos xet-trik qayd etib, jamoasining 6:1 hisobidagi gʻalabasini taʼminlagandi. Shunga qaramay, Ronaldo oʻzining vatanga boʻlgan sadoqati hech qachon soʻnmasligini va har doim jamoaviy maqsadlar uchun kurashishini taʼkidlab keladi.
Endilikda vaqt eng yaxshi maslahatchi boʻlib xizmat qilmoqda. Cristiano Ronaldo uchun 2026-yilgi turnir nafaqat oxirgi imkoniyat, balki uning afsonaviy maqomini jahon miqyosidagi eng oliy sovrin bilan mustahkamlab qoʻyish uchun soʻnggi jang maydonidir. Futbol olami uning bu buyuk orzusiga erisha olishini intizorlik bilan kutmoqda.
…