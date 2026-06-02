Cristiano Ronaldo va JCh-2026: Afsona oʻz maqomiga mos turnirga muhtoj

·59·Sport
Cristiano Ronaldo va JCh-2026: Afsona oʻz maqomiga mos turnirga muhtoj

2022-yilning 10-dekabr oqshomida Dohadagi “Al-Tumama” stadionida hakamning final hushtagi chalinishi bilan Cristiano Ronaldo koʻz yoshlarini tiya olmadi. Portugaliya terma jamoasining chorak finalda Marokashdan uchralgan kutilmagan magʻlubiyati hujumchini shunchalik qattiq ranjitdiki, u hatto muxlislar bilan xayrlashishga ham kuch topa olmadi. Bu ogʻriq shu qadar kuchli ediki, u oʻz his-tuygʻularini faqat ertasi kuni ijtimoiy tarmoqlar orqali bayon qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

“Portugaliya bilan Jahon chempionatida gʻolib chiqish faoliyatimdagi eng katta va eng ulugʻvor orzu edi,” deb yozgan edi u Instagram sahifasida. “16 yil davomida beshta Jahon chempionatida ishtirok etib, buyuk futbolchilar bilan birga oʻynadim va millionlab portugaliyaliklarning qoʻllab-quvvatlashini his qildim. Men maydonda borimni berdim, hech qachon kurashdan qochmadim va bu orzudan voz kechmadim. Afsuski, kecha bu orzu yakuniga yetdi”.

Biroq, bu hali yakun emas edi. Yanvar oyida 41 yoshni qarshi olishiga qaramay, Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasining JCh-2026 rejalari markazida qolmoqda. Uning shon-sharaf sari soʻnggi urinishi, ehtimol, faoliyatidagi eng yaxshisi boʻlishi mumkin. Qatardagi turnir u uchun Manchester Yunayted bilan xayrlashuvdan keyingi ogʻir davrga toʻgʻri kelgan va koʻplab tanqidlarga sabab boʻlgan edi.

Qatarda u Shveytsariyaga qarshi 1/8 final oʻyinida zaxirada qoldirilishi ortidan jamoa lagerini tark etish bilan tahdid qilgani haqida xabarlar tarqaldi. Oʻshanda uning oʻrniga tushgan Goncalo Ramos xet-trik qayd etib, jamoasining 6:1 hisobidagi gʻalabasini taʼminlagandi. Shunga qaramay, Ronaldo oʻzining vatanga boʻlgan sadoqati hech qachon soʻnmasligini va har doim jamoaviy maqsadlar uchun kurashishini taʼkidlab keladi.

Endilikda vaqt eng yaxshi maslahatchi boʻlib xizmat qilmoqda. Cristiano Ronaldo uchun 2026-yilgi turnir nafaqat oxirgi imkoniyat, balki uning afsonaviy maqomini jahon miqyosidagi eng oliy sovrin bilan mustahkamlab qoʻyish uchun soʻnggi jang maydonidir. Futbol olami uning bu buyuk orzusiga erisha olishini intizorlik bilan kutmoqda.

Cristiano RonaldoPortugaliyaJahon ChempionatiFutbolManchester Yunayted
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi