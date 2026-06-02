Steffen Freund: Angliya JCh-2026da Germaniyadan koʻra koʻproq imkoniyatga ega

·38·Sport
Steffen Freund: Angliya JCh-2026da Germaniyadan koʻra koʻproq imkoniyatga ega

Tottenxem va Borussiya Dortmund klublarining sobiq yarim himoyachisi Steffen Freund 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan Angliya terma jamoasining imkoniyatlarini yuqori baholadi. Uning fikricha, "uch sherlar" tarkibining chuqurligi va sifat darajasi boʻyicha hozirda Germaniyadan ustunroq hisoblanadi. Freund Angliya terma jamoasida tanlov imkoniyati kengligini asosiy ustunlik sifatida koʻrsatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Germaniyalik sobiq futbolchi Thomas Tuchel tayinlovi haqida gapirar ekan, murabbiyning bitta zaif tomoniga toʻxtalib oʻtdi. Freundning soʻzlariga koʻra, Tuchelning futbolchilar bilan shaxsiy munosabatlar oʻrnatishdagi muammolari hal qiluvchi pallada jamoaga zarar yetkazishi mumkin. U misol tariqasida Bavariya klubida Vincent Kompany futbolchilar bilan muloqotda Tucheldan koʻra yaxshiroq natija koʻrsatayotganini taʼkidladi.

"Angliyaning Jahon chempionatida gʻolib chiqish imkoniyati Germaniyanikidan aniq yuqori. Germaniyada hali ham tarkib borasida bahslar ketmoqda, Angliyada esa Tuchel uchun 26 nafar futbolchini tanlab olish juda qiyin vazifa boʻladi, chunki variantlar juda koʻp", — deya tushuntirdi Freund.

Shuningdek, u Germaniya terma jamoasining hozirgi holatiga tanqidiy nazar tashladi. Jamal Musiala va Florian Virts kabi iqtidorlar boʻlishiga qaramay, Julian Nagelsmann jamoasi Braziliya yoki Fransiya kabi grandlarga qarshi oʻyinlarda muvozanatni saqlay olmasligi mumkinligini aytdi. Freundning fikricha, uzoq davom etadigan turnirda jamoaviy birlik eng muhim omil boʻladi.

AngliyaGermaniyaThomas TuchelJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi