Steffen Freund: Angliya JCh-2026da Germaniyadan koʻra koʻproq imkoniyatga ega
Tottenxem va Borussiya Dortmund klublarining sobiq yarim himoyachisi Steffen Freund 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan Angliya terma jamoasining imkoniyatlarini yuqori baholadi. Uning fikricha, "uch sherlar" tarkibining chuqurligi va sifat darajasi boʻyicha hozirda Germaniyadan ustunroq hisoblanadi. Freund Angliya terma jamoasida tanlov imkoniyati kengligini asosiy ustunlik sifatida koʻrsatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Germaniyalik sobiq futbolchi Thomas Tuchel tayinlovi haqida gapirar ekan, murabbiyning bitta zaif tomoniga toʻxtalib oʻtdi. Freundning soʻzlariga koʻra, Tuchelning futbolchilar bilan shaxsiy munosabatlar oʻrnatishdagi muammolari hal qiluvchi pallada jamoaga zarar yetkazishi mumkin. U misol tariqasida Bavariya klubida Vincent Kompany futbolchilar bilan muloqotda Tucheldan koʻra yaxshiroq natija koʻrsatayotganini taʼkidladi.
"Angliyaning Jahon chempionatida gʻolib chiqish imkoniyati Germaniyanikidan aniq yuqori. Germaniyada hali ham tarkib borasida bahslar ketmoqda, Angliyada esa Tuchel uchun 26 nafar futbolchini tanlab olish juda qiyin vazifa boʻladi, chunki variantlar juda koʻp", — deya tushuntirdi Freund.
Shuningdek, u Germaniya terma jamoasining hozirgi holatiga tanqidiy nazar tashladi. Jamal Musiala va Florian Virts kabi iqtidorlar boʻlishiga qaramay, Julian Nagelsmann jamoasi Braziliya yoki Fransiya kabi grandlarga qarshi oʻyinlarda muvozanatni saqlay olmasligi mumkinligini aytdi. Freundning fikricha, uzoq davom etadigan turnirda jamoaviy birlik eng muhim omil boʻladi.
…