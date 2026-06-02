Ruben Dias: Messi, Cristiano Ronaldo va Modric uchun bu soʻnggi JCh boʻlmasligi mumkin

·83·Sport
Ruben Dias: Messi, Cristiano Ronaldo va Modric uchun bu soʻnggi JCh boʻlmasligi mumkin

Manchester Siti himoyachisi Ruben Dias 2026-yilgi Jahon chempionati faxriy yulduzlar — 41 yoshli Cristiano Ronaldo, amaldagi chempion Lionel Messi va 40 yoshli Luka Modric uchun soʻnggi turnir boʻlishiga shubha bilan qaramoqda. Portugaliyalik markaziy himoyachi oʻz jamoasining afsonaviy sardori hali qoʻlga kiritmagan yagona yirik sovrinni yutish yoʻlidagi ulkan motivatsiyasi haqida gapirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Portugaliyaning A Bola nashriga bergan intervyusida Dias ushbu turnir Argentina, Xorvatiya va Portugaliya yetakchilari uchun "soʻnggi raqs" boʻlishi haqidagi taxminlarga "Koʻramiz..." deya qisqa javob qaytardi. Uning taʼkidlashicha, Cristiano Ronaldo uchun yetishmayotgan yagona kubokni qoʻlga kiritish butun jamoa uchun qoʻshimcha kuch bagʻishlaydi. "Bu bizga bosim oʻtkazmaydi, aksincha, ushbu lahzani sardorimizga, oʻzimizga va butun Portugaliyaga taqdim etish istagini yanada kuchaytiradi", — dedi himoyachi.

Ushbu uch afsona umumiy hisobda 14 ta Oltin toʻp sohibi hisoblanadi. Inter Miami yulduzi Lionel Messi sakkizta Oltin toʻp va JCh-2022 gʻolibligiga ega boʻlsa, Al-Nassr hujumchisi Cristiano Ronaldo beshta Oltin toʻp va Chempionlar ligasining besh karra gʻolibi sanaladi. Milan aʼzosi Luka Modric esa 2018-yilda ushbu duetning gegemonligini toʻxtatib, oʻzining oltinchi Chempionlar ligasi medali bilan birga nufuzli shaxsiy sovrinni ham qoʻlga kiritgan edi.

2026-yilgi Jahon chempionatida guruh bosqichi bahslari 17-iyundan start oladi. Amaldagi chempion Argentina Jazoir, Avstriya va Iordaniya bilan kuch sinashsa, Modric boshchiligidagi Xorvatiya Angliya, Panama va Gana bilan toʻqnash keladi. Portugaliya terma jamoasi esa oʻz yurishini Kongo DRga qarshi boshlaydi, soʻngra 23-iyun kuni Oʻzbekiston va 27-iyunda Kolumbiya bilan bahs olib boradi.

Jahon ChempionatiCristiano RonaldoLionel MessiRuben DiasPortugaliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi