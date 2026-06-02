JCH-2026 oldidan jiddiy sinov: Xorvatiya o‘z uyida Belgiyaga mag‘lub bo‘ldi

·63·Sport
JCH-2026 oldidan jiddiy sinov: Xorvatiya o‘z uyida Belgiyaga mag‘lub bo‘ldi

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida start oladigan Jahon chempionati oldidan terma jamoalar so‘nggi tayyorgarlik bosqichini o‘tkazishmoqda. Mana shunday qizg‘in pallada Yevropaning ikki grand jamoasi — Xorvatiya va Belgiya terma jamoalari Xorvatiyaning Riyeka shahrida o‘zaro kuch sinashishdi. Murosasiz va shiddatli kechgan o‘rtoqlik uchrashuvida mehmonlar — belgiyaliklar 2:0 hisobidagi ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritishdi.

Garchi o‘yin do‘stona maqomda o‘tgan bo‘lsa-da, maydonda haqiqiy JCH havosi sezilib turdi. Har ikki jamoa murabbiylari bo‘lajak mundial oldidan o‘z taktik sxemalarini va futbolchilarning jismoniy holatini yana bir bor ko‘zdan kechirib olishdi.

Tilemans va Lukakudan gollar shousi

Uchrashuv kutilganidek mehmonlarning faolligi ostida boshlandi. Vaziyatlarni golga aylantirishda aniqroq harakat qilgan belgiyaliklar bahsning 38-daqiqasida hisobni ochishga muvaffaq bo‘lishdi. Jamoa sardori Yuri Tilemans xorvatlar darvozasini aniq nishonga olib, o‘z terma jamoasini oldinga olib chiqdi.

Uchrashuvning ikkinchi bo‘limida xorvatlar muvozanatni tiklash uchun qanchalik harakat qilishmasin, Belgiya mudofaasi ishonchli o‘ynadi. O‘yin tugashi arafasida esa maydonga zaxiradan qo‘shilgan tajribali va bahaybat hujumchi Romelu Lukaku o‘zining bor mahoratini namoyish etdi. U uchrashuvning asosiy vaqtiga qo‘shib berilgan 90+6-daqiqada xorvatlar darvozabonini ojiz qoldirib, mehmonlarning yakuniy zafarini ta’minladi.

Belgiyada yangi yulduz debyuti va bo‘lajak bahslar

Belgiya terma jamoasi bosh murabbiyi Rudi Garsiya ushbu bahsda yangi nomlarni sinab ko‘rishga ham ulgurdi. Fransiyaning «Lil» klubi sharafini himoya qiluvchi iqtidorli forvard Matias Fernandes-Pardo ushbu uchrashuvda milliy terma jamoa libosida ilk bor maydonga tushdi. Qizig‘i shundaki, bu yosh iqtidor egasi terma jamoada hali birorta ham rasmiy o‘yin o‘tkazmasdan turib JCH-2026 yakuniy qaydnomasidan joy olishga ulgurgan edi.

Navbatdagi sinovlar: JCH-2026 rasmiy startidan avval har ikki terma jamoa muxlislarini yana bittadan nazorat o‘yini kutmoqda. Jumladan, Belgiya terma jamoasi 6 iyun kuni Afrika vakili Tunisga qarshi maydonga tushsa, Xorvatiya 7 iyun kuni Sloveniya bilan kuch sinashadi.

O‘rtoqlik uchrashuvi sarhisobi: Xorvatiya – Belgiya 0:2 Gollar: Tilemans 38, Lukaku 90+6.

Bo‘lajak Jahon chempionatida har ikki Yevropa grandiga chiroyli o‘yinlar va muxlislarga quvonch ulashishda davom etishlarini tilab qolamiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi