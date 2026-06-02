JCH-2026 oldidan jiddiy sinov: Xorvatiya o‘z uyida Belgiyaga mag‘lub bo‘ldi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida start oladigan Jahon chempionati oldidan terma jamoalar so‘nggi tayyorgarlik bosqichini o‘tkazishmoqda. Mana shunday qizg‘in pallada Yevropaning ikki grand jamoasi — Xorvatiya va Belgiya terma jamoalari Xorvatiyaning Riyeka shahrida o‘zaro kuch sinashishdi. Murosasiz va shiddatli kechgan o‘rtoqlik uchrashuvida mehmonlar — belgiyaliklar 2:0 hisobidagi ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritishdi.
Garchi o‘yin do‘stona maqomda o‘tgan bo‘lsa-da, maydonda haqiqiy JCH havosi sezilib turdi. Har ikki jamoa murabbiylari bo‘lajak mundial oldidan o‘z taktik sxemalarini va futbolchilarning jismoniy holatini yana bir bor ko‘zdan kechirib olishdi.
Tilemans va Lukakudan gollar shousi
Uchrashuv kutilganidek mehmonlarning faolligi ostida boshlandi. Vaziyatlarni golga aylantirishda aniqroq harakat qilgan belgiyaliklar bahsning 38-daqiqasida hisobni ochishga muvaffaq bo‘lishdi. Jamoa sardori Yuri Tilemans xorvatlar darvozasini aniq nishonga olib, o‘z terma jamoasini oldinga olib chiqdi.
Uchrashuvning ikkinchi bo‘limida xorvatlar muvozanatni tiklash uchun qanchalik harakat qilishmasin, Belgiya mudofaasi ishonchli o‘ynadi. O‘yin tugashi arafasida esa maydonga zaxiradan qo‘shilgan tajribali va bahaybat hujumchi Romelu Lukaku o‘zining bor mahoratini namoyish etdi. U uchrashuvning asosiy vaqtiga qo‘shib berilgan 90+6-daqiqada xorvatlar darvozabonini ojiz qoldirib, mehmonlarning yakuniy zafarini ta’minladi.
Belgiyada yangi yulduz debyuti va bo‘lajak bahslar
Belgiya terma jamoasi bosh murabbiyi Rudi Garsiya ushbu bahsda yangi nomlarni sinab ko‘rishga ham ulgurdi. Fransiyaning «Lil» klubi sharafini himoya qiluvchi iqtidorli forvard Matias Fernandes-Pardo ushbu uchrashuvda milliy terma jamoa libosida ilk bor maydonga tushdi. Qizig‘i shundaki, bu yosh iqtidor egasi terma jamoada hali birorta ham rasmiy o‘yin o‘tkazmasdan turib JCH-2026 yakuniy qaydnomasidan joy olishga ulgurgan edi.
Navbatdagi sinovlar: JCH-2026 rasmiy startidan avval har ikki terma jamoa muxlislarini yana bittadan nazorat o‘yini kutmoqda. Jumladan, Belgiya terma jamoasi 6 iyun kuni Afrika vakili Tunisga qarshi maydonga tushsa, Xorvatiya 7 iyun kuni Sloveniya bilan kuch sinashadi.
O‘rtoqlik uchrashuvi sarhisobi: Xorvatiya – Belgiya 0:2 Gollar: Tilemans 38, Lukaku 90+6.
Bo‘lajak Jahon chempionatida har ikki Yevropa grandiga chiroyli o‘yinlar va muxlislarga quvonch ulashishda davom etishlarini tilab qolamiz!
…