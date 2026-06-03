Lionel Messi qachon faoliyatini yakunlaydi? Skaloni barchasiga oydinlik kiritdi

·93·Sport
Lionel Messi qachon faoliyatini yakunlaydi? Skaloni barchasiga oydinlik kiritdi

Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni afsonaviy Lionel Messi oʻz faoliyatini qachon yakunlashini faqat oʻzi hal qilishini maʻlum qildi. 2026-yilgi Jahon chempionati yaqinlashar ekan, murabbiy sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibini hamon dunyoning eng yaxshi futbolchisi boʻlib qolishiga sabab boʻlayotgan elita mentaliteti haqida gapirib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Inter Miami yulduzi oʻzining oltinchi Jahon chempionatida ishtirok etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Lionel Scaloni Diario Olé nashriga bergan intervyusida sardorning kelajagi borasidagi xavotirlarni rad etdi. "U oʻzi xohlaguniga qadar oʻynaydi, chunki biz uning kimligini yaxshi bilamiz. Uning oltinchi bor mundialda qatnashishi biz uchun ajablanarli holat emas", — deya taʻkidladi murabbiy.

Sobiq Barselona yulduzi soʻnggi yillarda toʻrtta xalqaro turnirda gʻolib chiqqaniga qaramay, hamon gʻalaba qozonish ishtiyoqi bilan yonmoqda. Lionel Scaloni aynan shu xususiyat uni boshqa professional futbolchilardan ajratib turishini aytdi. Hatto klub darajasidagi oʻyinlarda ham kichik muvaffaqiyatsizliklardan gʻazablanishi uning toʻxtab qolmasligidan dalolat beradi.

"U hamon eng yaxshisi, chunki u doimo koʻprogʻini xohlaydi va buni amalda isbotlaydi", — deya qoʻshimcha qildi Scaloni. Bu tinimsiz intilish Inter Miami hujumchisiga oʻtmishdagi yutuqlar bilan cheklanib qolmasdan, jamoadoshlarini ham yangi marralar sari yetaklash imkonini beradi.

Kengaytirilgan formatdagi boʻlajak turnirda Messining jismoniy holatini boshqarish masalasiga toʻxtalar ekan, murabbiy har bir qaror oʻzaro hurmat asosida qabul qilinishini bildirdi. Scalonining soʻzlariga koʻra, Lionel Messi maydonda hatto 100 foiz tayyor boʻlmagan holatda ham raqiblar uchun katta xavf tugʻdiradi va jamoaga ulkan foyda keltiradi.

Lionel MessiArgentinaInter MiamiJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi