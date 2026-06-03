Lionel Messi qachon faoliyatini yakunlaydi? Skaloni barchasiga oydinlik kiritdi
Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni afsonaviy Lionel Messi oʻz faoliyatini qachon yakunlashini faqat oʻzi hal qilishini maʻlum qildi. 2026-yilgi Jahon chempionati yaqinlashar ekan, murabbiy sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibini hamon dunyoning eng yaxshi futbolchisi boʻlib qolishiga sabab boʻlayotgan elita mentaliteti haqida gapirib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Inter Miami yulduzi oʻzining oltinchi Jahon chempionatida ishtirok etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Lionel Scaloni Diario Olé nashriga bergan intervyusida sardorning kelajagi borasidagi xavotirlarni rad etdi. "U oʻzi xohlaguniga qadar oʻynaydi, chunki biz uning kimligini yaxshi bilamiz. Uning oltinchi bor mundialda qatnashishi biz uchun ajablanarli holat emas", — deya taʻkidladi murabbiy.
Sobiq Barselona yulduzi soʻnggi yillarda toʻrtta xalqaro turnirda gʻolib chiqqaniga qaramay, hamon gʻalaba qozonish ishtiyoqi bilan yonmoqda. Lionel Scaloni aynan shu xususiyat uni boshqa professional futbolchilardan ajratib turishini aytdi. Hatto klub darajasidagi oʻyinlarda ham kichik muvaffaqiyatsizliklardan gʻazablanishi uning toʻxtab qolmasligidan dalolat beradi.
"U hamon eng yaxshisi, chunki u doimo koʻprogʻini xohlaydi va buni amalda isbotlaydi", — deya qoʻshimcha qildi Scaloni. Bu tinimsiz intilish Inter Miami hujumchisiga oʻtmishdagi yutuqlar bilan cheklanib qolmasdan, jamoadoshlarini ham yangi marralar sari yetaklash imkonini beradi.
Kengaytirilgan formatdagi boʻlajak turnirda Messining jismoniy holatini boshqarish masalasiga toʻxtalar ekan, murabbiy har bir qaror oʻzaro hurmat asosida qabul qilinishini bildirdi. Scalonining soʻzlariga koʻra, Lionel Messi maydonda hatto 100 foiz tayyor boʻlmagan holatda ham raqiblar uchun katta xavf tugʻdiradi va jamoaga ulkan foyda keltiradi.
…