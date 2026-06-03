Xavi Simons ijtimoiy tarmoqlarda Savinhoning Tottenxemga oʻtishiga shama qildi
Tottenxem pleymeykeri Xavi Simons sobiq jamoadoshi Savinho bilan yana bir klubda birlashishi mumkinligiga shama qilib, “shporlar” muxlislarini hayajonga soldi. Shimoliy London klubi Manchester Siti qanot hujumchisini Tottenxem Hotspur Stadiumga olib kelish ustida faol ish olib bormoqda. Braziliyalik futbolchi uchun Etihad stadioni dagi oʻtgan mavsum ancha omadsiz kechdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Xavi Simons oʻzining Instagram sahifasidagi faolligi orqali Savinho Tottenxemning yozgi transferlar roʻyxatida yuqori oʻrinda turganini tasdiqlagandek boʻldi. Ushbu ikki futbolchi oʻz vaqtida PSV jamoasida birga toʻp surishgan. Simonsning ijtimoiy tarmoqlardagi harakatlari Manchester Siti tarkibida oʻz oʻrnini topa olmayotgan vingerning transferi tezlashayotganidan dalolat bermoqda.
Braziliyalik vinger 2025-26-yilgi Angliya Premer-ligasi yakuniga koʻra jamoa uchun keraksiz deb hisoblanmoqda. Oʻtgan yili 2031-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolaganiga qaramay, Savinho yaqinda klubni tark etgan Pep Guardiola qoʻl ostida asosiy tarkibdan joy ololmadi. Tottenxem esa oʻtgan omadsiz mavsumdan soʻng tarkibni qayta shakllantirishga shoshilmoqda.
Transfer eksperti Fabrizio Romano bergan maʼlumotlarga koʻra, Savinhoning Tottenxemga oʻtishi boʻyicha muzokaralar davom etmoqda va jarayon ijobiy tomonga siljimoqda. Manchester Siti 22 yoshli futbolchini taxminan 60 million funt sterlingga baholamoqda. Yangi murabbiy Enzo Maresca tarkibni yangilashni maqsad qilgani sababli, klub munosib taklif tushsa, futbolchini sotishga tayyor.
Savinhoning oʻzi ham koʻproq oʻyin amaliyotiga ega boʻlish uchun London klubiga oʻtishga rozilik bergan. Tottenxem rahbariyati oʻtgan mavsumdagi xavfli hududdan uzoqlashish va hujumkorlikni oshirish uchun braziliyalik futbolchini asosiy nishon sifatida koʻrmoqda. Fabrizio Romano X platformasida: “Savinho boʻyicha muzokaralar yaxshi ketmoqda, Tottenxem futbolchining oʻzi ham bu transferni xohlayotganiga ishonadi”, deya xabar qoldirdi.
…