Xavi Simons ijtimoiy tarmoqlarda Savinhoning Tottenxemga oʻtishiga shama qildi

·137·Sport
Xavi Simons ijtimoiy tarmoqlarda Savinhoning Tottenxemga oʻtishiga shama qildi
Audio versiyasi

Tottenxem pleymeykeri Xavi Simons sobiq jamoadoshi Savinho bilan yana bir klubda birlashishi mumkinligiga shama qilib, “shporlar” muxlislarini hayajonga soldi. Shimoliy London klubi Manchester Siti qanot hujumchisini Tottenxem Hotspur Stadiumga olib kelish ustida faol ish olib bormoqda. Braziliyalik futbolchi uchun Etihad stadioni dagi oʻtgan mavsum ancha omadsiz kechdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Xavi Simons oʻzining Instagram sahifasidagi faolligi orqali Savinho Tottenxemning yozgi transferlar roʻyxatida yuqori oʻrinda turganini tasdiqlagandek boʻldi. Ushbu ikki futbolchi oʻz vaqtida PSV jamoasida birga toʻp surishgan. Simonsning ijtimoiy tarmoqlardagi harakatlari Manchester Siti tarkibida oʻz oʻrnini topa olmayotgan vingerning transferi tezlashayotganidan dalolat bermoqda.

Braziliyalik vinger 2025-26-yilgi Angliya Premer-ligasi yakuniga koʻra jamoa uchun keraksiz deb hisoblanmoqda. Oʻtgan yili 2031-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolaganiga qaramay, Savinho yaqinda klubni tark etgan Pep Guardiola qoʻl ostida asosiy tarkibdan joy ololmadi. Tottenxem esa oʻtgan omadsiz mavsumdan soʻng tarkibni qayta shakllantirishga shoshilmoqda.

Transfer eksperti Fabrizio Romano bergan maʼlumotlarga koʻra, Savinhoning Tottenxemga oʻtishi boʻyicha muzokaralar davom etmoqda va jarayon ijobiy tomonga siljimoqda. Manchester Siti 22 yoshli futbolchini taxminan 60 million funt sterlingga baholamoqda. Yangi murabbiy Enzo Maresca tarkibni yangilashni maqsad qilgani sababli, klub munosib taklif tushsa, futbolchini sotishga tayyor.

Savinhoning oʻzi ham koʻproq oʻyin amaliyotiga ega boʻlish uchun London klubiga oʻtishga rozilik bergan. Tottenxem rahbariyati oʻtgan mavsumdagi xavfli hududdan uzoqlashish va hujumkorlikni oshirish uchun braziliyalik futbolchini asosiy nishon sifatida koʻrmoqda. Fabrizio Romano X platformasida: “Savinho boʻyicha muzokaralar yaxshi ketmoqda, Tottenxem futbolchining oʻzi ham bu transferni xohlayotganiga ishonadi”, deya xabar qoldirdi.

TottenxemManchester SitiSavinhoXavi SimonsTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi