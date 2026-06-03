Harry Kane Londonning Madame Tussauds muzeyida oʻz haykaliga ega boʻldi

·59·Sport
Harry Kane Londonning Madame Tussauds muzeyida oʻz haykaliga ega boʻldi
Audio versiyasi

Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane faoliyatida maydon tashqarisidagi muhim voqealardan biri yuz berdi. Londonning mashhur Madame Tussauds muzeyida hujumchining mumdan yasalgan haykali oʻrnatildi. Bavariya yulduzi ushbu voqeani oʻz oilasi uchun faxrli lahza ekanini taʼkidlab, haykalning oʻta aniqlik bilan ishlanganidan hayratda qolganini yashirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Mayamida boʻlib turgan Harry Kane haykal ustida ishlayotgan sanʼatkorlar bilan yaqindan hamkorlik qildi. Uning tashqi koʻrinishi, Angliya terma jamoasi libosi va hatto u afzal koʻradigan butsalarigacha boʻlgan har bir detalga alohida eʼtibor qaratildi. Haykalda Kane oyogʻini toʻp ustiga qoʻygan klassik holatda tasvirlangan.

Hujumchini ayniqsa haykalning mayda detallari hayratga soldi. Sanʼatkorlar hatto uning nikoh uzugi taqiladigan barmogʻidagi bogʻichni ham unutishmagan — Kane har safar gol urganda ushbu bogʻichni oʻpib nishonlaydi. "Yakuniy natijani koʻrish oʻzgacha boʻldi; koʻzlar shunchalik real koʻrinadiki, xuddi koʻzguga qarayotgandekman", — dedi futbolchi.

Taqdimot marosimida Kane rafiqasi Kate va toʻrt nafar farzandi bilan ishtirok etdi. Shuningdek, tadbirga futbolchining faoliyati boshlangan "Ridgeway Rovers" klubining yosh tarbiyalanuvchilari ham taklif etildi. Kane ushbu haykal kelajak avlod uchun motivatsiya manbai boʻlishiga umid qilmoqda.

"London men uchun qadrdon shahar, bu yerda butun umrimni oʻtkazganman. Yosh muxlislarim bu haykal bilan suratga tushishlarini intizorlik bilan kutaman. Umid qilamanki, bu ularni oʻzlariga ishonishga va mehnat qilishga ilhomlantiradi", — deya qoʻshimcha qildi Angliya terma jamoasining barcha davrlardagi eng yaxshi toʻpurari.

Harry KaneAngliyaBavariyaMadame TussaudsFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi