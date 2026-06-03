Harry Kane Londonning Madame Tussauds muzeyida oʻz haykaliga ega boʻldi
Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane faoliyatida maydon tashqarisidagi muhim voqealardan biri yuz berdi. Londonning mashhur Madame Tussauds muzeyida hujumchining mumdan yasalgan haykali oʻrnatildi. Bavariya yulduzi ushbu voqeani oʻz oilasi uchun faxrli lahza ekanini taʼkidlab, haykalning oʻta aniqlik bilan ishlanganidan hayratda qolganini yashirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Mayamida boʻlib turgan Harry Kane haykal ustida ishlayotgan sanʼatkorlar bilan yaqindan hamkorlik qildi. Uning tashqi koʻrinishi, Angliya terma jamoasi libosi va hatto u afzal koʻradigan butsalarigacha boʻlgan har bir detalga alohida eʼtibor qaratildi. Haykalda Kane oyogʻini toʻp ustiga qoʻygan klassik holatda tasvirlangan.
Hujumchini ayniqsa haykalning mayda detallari hayratga soldi. Sanʼatkorlar hatto uning nikoh uzugi taqiladigan barmogʻidagi bogʻichni ham unutishmagan — Kane har safar gol urganda ushbu bogʻichni oʻpib nishonlaydi. "Yakuniy natijani koʻrish oʻzgacha boʻldi; koʻzlar shunchalik real koʻrinadiki, xuddi koʻzguga qarayotgandekman", — dedi futbolchi.
Taqdimot marosimida Kane rafiqasi Kate va toʻrt nafar farzandi bilan ishtirok etdi. Shuningdek, tadbirga futbolchining faoliyati boshlangan "Ridgeway Rovers" klubining yosh tarbiyalanuvchilari ham taklif etildi. Kane ushbu haykal kelajak avlod uchun motivatsiya manbai boʻlishiga umid qilmoqda.
"London men uchun qadrdon shahar, bu yerda butun umrimni oʻtkazganman. Yosh muxlislarim bu haykal bilan suratga tushishlarini intizorlik bilan kutaman. Umid qilamanki, bu ularni oʻzlariga ishonishga va mehnat qilishga ilhomlantiradi", — deya qoʻshimcha qildi Angliya terma jamoasining barcha davrlardagi eng yaxshi toʻpurari.
…