Arsenal transfer poygasida Bavariyani ortda qoldirmoqda
Londonning Arsenal klubi Frankfurtning Ayntraxt jamoasi himoyachisi Nathaniel Brown uchun kurashda Bavariya klubini ortda qoldirib, asosiy daʼvogarga aylandi. "Kanonirlar" himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida Bundesliga yulduzi uchun soʻralayotgan katta mablagʻni toʻlashga tayyor ekanliklarini bildirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Bavariya rahbariyati va sport direktori Max Eberl uzoq vaqtdan beri 22 yoshli chap qanot himoyachisiga qiziqish bildirayotgan edi. Biroq, Bild nashrining xabariga koʻra, Ayntraxt oʻz futbolchisi uchun kamida 65 million yevro talab qilmoqda. Myunxenliklar uchun bu narx oʻta yuqori hisoblanadi, chunki klub soʻnggi transfer oynalaridagi xarajatlardan soʻng oʻz byudjetini ehtiyotkorlik bilan boshqarishga majbur.
Mikel Arteta jamoasi esa moliyaviy jihatdan ancha baquvvat koʻrinmoqda. Arsenal zamonaviy va hujumkor uslubda oʻynaydigan Nathaniel Brownni oʻz safiga qoʻshib olish orqali chap qanotdagi raqobatni kuchaytirmoqchi. The Athletic nashriga koʻra, futbolchi London klubi kuzatayotgan asosiy nomzodlar roʻyxatiga kiritilgan.
Nathaniel Brown 2025-2026-yilgi mavsumda barcha musobaqalarda 42 ta oʻyinda maydonga tushib, 4 ta gol va 6 ta assist muallifiga aylandi. Ayntraxt Bundesligada sakkizinchi oʻrinni egallab, yevrokuboklardan quruq qolgani sababli, futbolchining oʻzi ham Angliya Premer-ligasiga koʻchib oʻtishga moyillik bildirmoqda.
Bavariya ushbu transferni amalga oshirishi uchun avval tarkibdagi Alphonso Davies yoki Hiroki Ito kabi himoyachilarni sotishi talab etiladi. Ayntraxt esa 2024-yilda bor-yoʻgʻi 3 million yevroga sotib olingan futbolchidan ulkan foyda koʻrishni koʻzlamoqda.
…