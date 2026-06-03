Arsenal transfer poygasida Bavariyani ortda qoldirmoqda

·174·Sport
Arsenal transfer poygasida Bavariyani ortda qoldirmoqda
Audio versiyasi

Londonning Arsenal klubi Frankfurtning Ayntraxt jamoasi himoyachisi Nathaniel Brown uchun kurashda Bavariya klubini ortda qoldirib, asosiy daʼvogarga aylandi. "Kanonirlar" himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida Bundesliga yulduzi uchun soʻralayotgan katta mablagʻni toʻlashga tayyor ekanliklarini bildirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Bavariya rahbariyati va sport direktori Max Eberl uzoq vaqtdan beri 22 yoshli chap qanot himoyachisiga qiziqish bildirayotgan edi. Biroq, Bild nashrining xabariga koʻra, Ayntraxt oʻz futbolchisi uchun kamida 65 million yevro talab qilmoqda. Myunxenliklar uchun bu narx oʻta yuqori hisoblanadi, chunki klub soʻnggi transfer oynalaridagi xarajatlardan soʻng oʻz byudjetini ehtiyotkorlik bilan boshqarishga majbur.

Mikel Arteta jamoasi esa moliyaviy jihatdan ancha baquvvat koʻrinmoqda. Arsenal zamonaviy va hujumkor uslubda oʻynaydigan Nathaniel Brownni oʻz safiga qoʻshib olish orqali chap qanotdagi raqobatni kuchaytirmoqchi. The Athletic nashriga koʻra, futbolchi London klubi kuzatayotgan asosiy nomzodlar roʻyxatiga kiritilgan.

Nathaniel Brown 2025-2026-yilgi mavsumda barcha musobaqalarda 42 ta oʻyinda maydonga tushib, 4 ta gol va 6 ta assist muallifiga aylandi. Ayntraxt Bundesligada sakkizinchi oʻrinni egallab, yevrokuboklardan quruq qolgani sababli, futbolchining oʻzi ham Angliya Premer-ligasiga koʻchib oʻtishga moyillik bildirmoqda.

Bavariya ushbu transferni amalga oshirishi uchun avval tarkibdagi Alphonso Davies yoki Hiroki Ito kabi himoyachilarni sotishi talab etiladi. Ayntraxt esa 2024-yilda bor-yoʻgʻi 3 million yevroga sotib olingan futbolchidan ulkan foyda koʻrishni koʻzlamoqda.

ArsenalBavariyaTransferlarBundesligaNathaniel Brown
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi