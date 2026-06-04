Real Madrid himoya chizigʻini tubdan yangilamoqchi: Rüdigerga yangi raqobatchilar
Real Madrid yangi mavsum oldidan tarkibni kuchaytirish ustida faol ish olib bormoqda. Ispaniyalik grand ayniqsa himoya chizigʻida jiddiy islohotlarni amalga oshirishni rejalashtirgan. Onda Cero radiosining xabar berishiga koʻra, "Qirollik klubi" Manchester Siti himoyachisi Josko Gvardiol uchun kurashga qoʻshilgan. Xabarlarda aytilishicha, prezident Florentino Pérez va jamoaga qaytishi kutilayotgan Joze Mourinyo xorvatiyalik markaziy himoyachini oʻz jamoasida koʻrishni istamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Prezidentlik saylovlari arafasida Florentino Pérez nafaqat Mourinyoni qaytarishni, balki Liverpul himoyachisi Ibrahima Konate transferini ham vaʼda qilgan. Maʼlumotlarga koʻra, Konate Madrid klubiga erkin agent sifatida qoʻshilishi mumkin. Himoya chizigʻidagi muammolar, xususan Ferland Mendyning jarohati va David Alabaning ketishi kutilayotgani sababli, Gvardiolning chap qanotda ham oʻynay olish qobiliyati klub uchun juda muhim hisoblanadi.
Shuningdek, Real Madrid qiziqishlari doirasida Arsenal aʼzosi Riccardo Calafiori ham bor. Transfer eksperti Fabrizio Romano xabariga koʻra, madridliklar italiyalik himoyachi boʻyicha aloqaga chiqishgan. Calafiori Mikel Arteta qoʻl ostida yetarli oʻyin amaliyotiga ega boʻlmayotgani sababli jamoasini tark etishi mumkin. Xususan, u Chempionlar ligasi finalida 120 daqiqa davomida zaxirada qoldirilgan edi.
Oʻng qanot himoyasida ham oʻzgarishlar kutilmoqda. Klub afsonasi Dani Carvajal jamoani tark etishga yaqin, Trent Alexander-Arnold esa kutilgan darajada oʻyin koʻrsata olmadi. Shu sababli, Real Madrid Inter himoyachisi Denzel Dumfriesga eʼtibor qaratgan. Romano bergan maʼlumotga koʻra, Los Blancos futbolchining shartnomasidagi 20 million yevrolik tovon pulini toʻlab, uni oʻz safiga qoʻshib olishni rejalashtirmoqda.
…