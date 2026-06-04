Real Madrid himoya chizigʻini tubdan yangilamoqchi: Rüdigerga yangi raqobatchilar

·197·Sport
Real Madrid himoya chizigʻini tubdan yangilamoqchi: Rüdigerga yangi raqobatchilar
Audio versiyasi

Real Madrid yangi mavsum oldidan tarkibni kuchaytirish ustida faol ish olib bormoqda. Ispaniyalik grand ayniqsa himoya chizigʻida jiddiy islohotlarni amalga oshirishni rejalashtirgan. Onda Cero radiosining xabar berishiga koʻra, "Qirollik klubi" Manchester Siti himoyachisi Josko Gvardiol uchun kurashga qoʻshilgan. Xabarlarda aytilishicha, prezident Florentino Pérez va jamoaga qaytishi kutilayotgan Joze Mourinyo xorvatiyalik markaziy himoyachini oʻz jamoasida koʻrishni istamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Prezidentlik saylovlari arafasida Florentino Pérez nafaqat Mourinyoni qaytarishni, balki Liverpul himoyachisi Ibrahima Konate transferini ham vaʼda qilgan. Maʼlumotlarga koʻra, Konate Madrid klubiga erkin agent sifatida qoʻshilishi mumkin. Himoya chizigʻidagi muammolar, xususan Ferland Mendyning jarohati va David Alabaning ketishi kutilayotgani sababli, Gvardiolning chap qanotda ham oʻynay olish qobiliyati klub uchun juda muhim hisoblanadi.

Shuningdek, Real Madrid qiziqishlari doirasida Arsenal aʼzosi Riccardo Calafiori ham bor. Transfer eksperti Fabrizio Romano xabariga koʻra, madridliklar italiyalik himoyachi boʻyicha aloqaga chiqishgan. Calafiori Mikel Arteta qoʻl ostida yetarli oʻyin amaliyotiga ega boʻlmayotgani sababli jamoasini tark etishi mumkin. Xususan, u Chempionlar ligasi finalida 120 daqiqa davomida zaxirada qoldirilgan edi.

Oʻng qanot himoyasida ham oʻzgarishlar kutilmoqda. Klub afsonasi Dani Carvajal jamoani tark etishga yaqin, Trent Alexander-Arnold esa kutilgan darajada oʻyin koʻrsata olmadi. Shu sababli, Real Madrid Inter himoyachisi Denzel Dumfriesga eʼtibor qaratgan. Romano bergan maʼlumotga koʻra, Los Blancos futbolchining shartnomasidagi 20 million yevrolik tovon pulini toʻlab, uni oʻz safiga qoʻshib olishni rejalashtirmoqda.

Real MadridTransferlarManchester SitiArsenalChempionlar Ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19Fransiya terma jamoasi o‘z maydonida Kot-d'Ivuarga imkoniyatni boy berdiBugun, 05:11Ispaniya terma jamoasi Iroq bilan bahsda kutilmagan durang qayd etdiBugun, 05:04Bavariya oʻz iqtidorini saqlab qolmoqchi: Ibrahimovic uchun yangi rejaBugun, 04:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi