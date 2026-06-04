Ispaniya terma jamoasi favoritlar ro‘yxatida birinchi bo‘ladi

·50·Sport
Ispaniya terma jamoasi favoritlar ro‘yxatida birinchi bo‘ladi
Audio versiyasi

Opta superkompyuteri 2026 yilgi futbol bo‘yicha Jahon chempionati g‘olibligi uchun asosiy favorit sifatida Ispaniya terma jamoasini ko‘rsatdi.

1 iyun holatiga tuzilgan prognozga ko‘ra, ispanlarning musobaqada zafar quchish ehtimoli 16,1 foizni tashkil etgan.

Reytingda ikkinchi o‘rinni Fransiya egallagan. Fransuzlarning chempion bo‘lish ehtimoli 13 foiz deb baholangan.

Uchinchi pog‘onadan Angliya joy olgan bo‘lib, uning imkoniyati 11,2 foizga teng. Amaldagi jahon chempioni Argentina esa 10,4 foiz bilan to‘rtinchi o‘rinda qayd etilgan.

Kuchli beshlikni Portugaliya yakunlab bergan. Uning chempionlik ehtimoli 7 foiz deb ko‘rsatilgan.

Shuningdek, Braziliya 6,6 foiz, Germaniya 5,1 foiz va Niderlandiya 3,6 foiz ehtimol bilan keyingi o‘rinlarni egallagan.

Opta superkompyuteri prognozida Norvegiya 3,5 foiz, Belgiya 2,4 foiz va Kolumbiya 2,1 foiz ko‘rsatkich bilan birinchi o‘nlikdan joy olgan.

Reytingning qolgan qismida Marokash, Urugvay, Shveysariya va Xorvatiya terma jamoalari qayd etilgan. Ularning chempionlik ehtimoli 1,6–1,9 foiz oralig‘ida baholangan.

Ispaniya JCh-2026 g‘olibi bo‘lishga eng asosiy da'vogar deb ko‘rsatilgan infografika.

IspaniyaFransiyaAngliyaArgentinaPortugaliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Polsha nashri O‘zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini tahlil qildiBugun, 06:07Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi