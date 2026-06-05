Enrike Rikelme «Real» prezidenti bo‘lsa, Kloppni olib keladi
Madridning «Real» klubi atrofidagi voqealar rivoji ayni kunlarda nafaqat Ispaniya, balki butun dunyo futbol jamoatchiligining diqqat markazida turibdi. «Qirollik klubi»ning yangi rahbarini aniqlab beruvchi saylov yaqinlashgani sayin, nomzodlar o‘rtasidagi raqobat va muxlislarga va’da qilinayotgan loyihalar ko‘lami yanada qizg‘in tus olmoqda.
Ana shunday shov-shuvli rejalardan biri haqida futbol olamining eng ishonchli va mashhur insayderi Fabritsio Romano ma’lum qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, «Real» prezidentligi uchun amaldagi rahbar Florentino Peresga jiddiy raqobat taklif etayotgan tadbirkor Enrike Rikelme agar saylovda zafar quchsa, jamoa boshqaruvini germaniyalik mashhur mutaxassis Yurgen Kloppga topshirishni maqsad qilgan.
«Qirollik klubi» tepasida ikki xil strategiya to‘qnashuvi
Joriy yilning 7 iyun kuni bo‘lib o‘tadigan prezidentlik saylovida Madrid grandining kelajagi qaysi yo‘nalishda ketishi aniq bo‘ladi. Hozirda nomzodlar o‘zlarining bosh murabbiylik uchun variantlarini ilgari surishmoqda:
Florentino Peresning tanlovi: Amaldagi prezident «Real»ning sobiq ustozi, tajribali va jangovar xarakter sohibi Joze Mourinio nomzodini rasman e’lon qilib bo‘lgan.
Enrike Rikelmening rejasi: Yangi nomzod esa Peresning ushbu yurishiga qarshi futbol olamida o‘z imzosiga ega bo‘lgan Yurgen Klopp variantini tayyorlab qo‘ygan.
«Enrike Rikelme tez orada yangi mavsum uchun o‘z bosh murabbiyi kim bo‘lishini ommaga oshkor etadi. Mening ishonchli manbalarim bu aynan Yurgen Klopp ekanligini tasdiqlamoqda. Futbol insayderlari ham Rikelmening asosiy koziri Klopp ekanligini tilga olishyapti. Biroq yakuniy qaror va klubni rivojlantirish strategiyasini nomzodning o‘zi yaqin kunlarda shaxsan bayon qiladi», — deydi Fabritsio Romano.
Tezkor ma’lumotnoma: Nomzod murabbiylarning holati
Murabbiy
Oxirgi ish joyi
Erishgan bosh yutuqlari
Yurgen Klopp
«Liverpul» (2024 yilda ketgan)
YECHL g‘olibligi, APL va Bundesliga chempionliklari
Joze Mourinio
«Real Madrid» (sobiq klubi)
Yevropaning top-klublari bilan o‘nlab nufuzli kuboklar
E’tiborli jihati shundaki, Yurgen Klopp 2024 yilda Angliyaning «Liverpul» klubi bilan xayrlashganidan so‘ng, uzoq muddatli ta’tilga chiqqan edi va hanuzgacha biror bir jamoada ish boshlagani yo‘q. Uning katta futbolga va aynan «Santyago Bernabeu»ga qaytishi muxlislar uchun haqiqiy sovg‘a bo‘lishi shubhasiz.
Madriddagi ushbu tarixiy saylov jarayoni qanday yakunlanishi va «Real»ni yangi zafarlar sari kim boshlab borishiga atigi ikki kun qoldi.
«Qirollik klubi» lageridan eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklar, saylov oldi jarayonlari va futbol olamidagi eng sara xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…