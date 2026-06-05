Enrike Rikelme «Real» prezidenti bo‘lsa, Kloppni olib keladi

·55·Sport
Enrike Rikelme «Real» prezidenti bo‘lsa, Kloppni olib keladi

Madridning «Real» klubi atrofidagi voqealar rivoji ayni kunlarda nafaqat Ispaniya, balki butun dunyo futbol jamoatchiligining diqqat markazida turibdi. «Qirollik klubi»ning yangi rahbarini aniqlab beruvchi saylov yaqinlashgani sayin, nomzodlar o‘rtasidagi raqobat va muxlislarga va’da qilinayotgan loyihalar ko‘lami yanada qizg‘in tus olmoqda.

Ana shunday shov-shuvli rejalardan biri haqida futbol olamining eng ishonchli va mashhur insayderi Fabritsio Romano ma’lum qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, «Real» prezidentligi uchun amaldagi rahbar Florentino Peresga jiddiy raqobat taklif etayotgan tadbirkor Enrike Rikelme agar saylovda zafar quchsa, jamoa boshqaruvini germaniyalik mashhur mutaxassis Yurgen Kloppga topshirishni maqsad qilgan.

«Qirollik klubi» tepasida ikki xil strategiya to‘qnashuvi

Joriy yilning 7 iyun kuni bo‘lib o‘tadigan prezidentlik saylovida Madrid grandining kelajagi qaysi yo‘nalishda ketishi aniq bo‘ladi. Hozirda nomzodlar o‘zlarining bosh murabbiylik uchun variantlarini ilgari surishmoqda:

  • Florentino Peresning tanlovi: Amaldagi prezident «Real»ning sobiq ustozi, tajribali va jangovar xarakter sohibi Joze Mourinio nomzodini rasman e’lon qilib bo‘lgan.

  • Enrike Rikelmening rejasi: Yangi nomzod esa Peresning ushbu yurishiga qarshi futbol olamida o‘z imzosiga ega bo‘lgan Yurgen Klopp variantini tayyorlab qo‘ygan.

«Enrike Rikelme tez orada yangi mavsum uchun o‘z bosh murabbiyi kim bo‘lishini ommaga oshkor etadi. Mening ishonchli manbalarim bu aynan Yurgen Klopp ekanligini tasdiqlamoqda. Futbol insayderlari ham Rikelmening asosiy koziri Klopp ekanligini tilga olishyapti. Biroq yakuniy qaror va klubni rivojlantirish strategiyasini nomzodning o‘zi yaqin kunlarda shaxsan bayon qiladi», — deydi Fabritsio Romano.

Tezkor ma’lumotnoma: Nomzod murabbiylarning holati

Murabbiy

Oxirgi ish joyi

Erishgan bosh yutuqlari

Yurgen Klopp

«Liverpul» (2024 yilda ketgan)

YECHL g‘olibligi, APL va Bundesliga chempionliklari

Joze Mourinio

«Real Madrid» (sobiq klubi)

Yevropaning top-klublari bilan o‘nlab nufuzli kuboklar

E’tiborli jihati shundaki, Yurgen Klopp 2024 yilda Angliyaning «Liverpul» klubi bilan xayrlashganidan so‘ng, uzoq muddatli ta’tilga chiqqan edi va hanuzgacha biror bir jamoada ish boshlagani yo‘q. Uning katta futbolga va aynan «Santyago Bernabeu»ga qaytishi muxlislar uchun haqiqiy sovg‘a bo‘lishi shubhasiz.

Madriddagi ushbu tarixiy saylov jarayoni qanday yakunlanishi va «Real»ni yangi zafarlar sari kim boshlab borishiga atigi ikki kun qoldi.

«Qirollik klubi» lageridan eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklar, saylov oldi jarayonlari va futbol olamidagi eng sara xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Enrike RikelmеYurgen KloppRealFlorentino PeresFabritsio Romano
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Enrike Rikelme «Real» prezidenti bo‘lsa, Kloppni olib keladi – Zamin.uz, 05.06.2026