Lionel Messi va Angliya: Tarixiy toʻqnashuv vaqti keldimi?
Angliya terma jamoasi shu vaqtga qadar hech qachon Lionel Messi boshchiligidagi Argentina bilan toʻqnash kelmagan. Sobiq hujumchi Robbie Fowler GOAL nashriga bergan intervyusida 2026-yilgi Jahon chempionati ushbu afsonaviy futbolchi bilan kuch sinashish uchun eng qulay fursat ekanligini taʼkidladi. Uning fikricha, Thomas Tuchel boshqaruvidagi jamoa 2022-yilgi chempionlardan qoʻrqmasligi, aksincha, Cristiano Ronaldo va Portugaliya kabi raqiblar bilan uchrashuvlarni ham mamnuniyat bilan qabul qilishi kerak. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Barselona afsonasi Lionel Messi 2005-yildan buyon Argentina safida 198 ta oʻyinda maydonga tushib, 116 ta gol urishga ulgurdi. Biroq Janubiy Amerika grandi va Yevropa giganti oʻrtasidagi oʻyinlar soʻnggi yillarda kamdan-kam kuzatilmoqda. Angliya va Argentina oʻrtasidagi soʻnggi uchrashuv 2005-yilning noyabrida, Messi Albiceleste safida debyut qilganidan bir necha oy oʻtib boʻlib oʻtgan, ammo u oʻsha oʻyinda ishtirok etmagan.
Hozirda Lionel Messi oʻzining rekordlarga boy xalqaro faoliyatini yakunlash arafasida turibdi. Bu esa Angliya uchun Qatarda Jahon kubogini boshi uzra baland koʻtargan sehrli 10-raqam egasiga qarshi oʻzini sinab koʻrish uchun soʻnggi imkoniyat boʻlishi mumkin. Fowlerning soʻzlariga koʻra, hozirgi Messi avvalgi darajasida boʻlmasa-da, u baribir futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchilardan biri boʻlib qolaveradi.
“Ochiqini aytsam, hozir ular bilan oʻynashni xohlagan boʻlardim, chunki Messi endi avvalgi yillardagi kabi emas. Bu gapim notoʻgʻri tushunilmasin, u barcha davrlarning eng zoʻrlaridan biri, ammo hozir unga qarshi oʻynash uchun eng qulay vaqt. Angliya uchun raqib kim boʻlishidan qatʼi nazar, asosiysi turnirda uzoqroqqa borish va kerakli natijani qayd etishdir”, — deya qoʻshimcha qildi Robbie Fowler.
…