Lionel Messi va Angliya: Tarixiy toʻqnashuv vaqti keldimi?

·130·Sport
Lionel Messi va Angliya: Tarixiy toʻqnashuv vaqti keldimi?

Angliya terma jamoasi shu vaqtga qadar hech qachon Lionel Messi boshchiligidagi Argentina bilan toʻqnash kelmagan. Sobiq hujumchi Robbie Fowler GOAL nashriga bergan intervyusida 2026-yilgi Jahon chempionati ushbu afsonaviy futbolchi bilan kuch sinashish uchun eng qulay fursat ekanligini taʼkidladi. Uning fikricha, Thomas Tuchel boshqaruvidagi jamoa 2022-yilgi chempionlardan qoʻrqmasligi, aksincha, Cristiano Ronaldo va Portugaliya kabi raqiblar bilan uchrashuvlarni ham mamnuniyat bilan qabul qilishi kerak. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Barselona afsonasi Lionel Messi 2005-yildan buyon Argentina safida 198 ta oʻyinda maydonga tushib, 116 ta gol urishga ulgurdi. Biroq Janubiy Amerika grandi va Yevropa giganti oʻrtasidagi oʻyinlar soʻnggi yillarda kamdan-kam kuzatilmoqda. Angliya va Argentina oʻrtasidagi soʻnggi uchrashuv 2005-yilning noyabrida, Messi Albiceleste safida debyut qilganidan bir necha oy oʻtib boʻlib oʻtgan, ammo u oʻsha oʻyinda ishtirok etmagan.

Hozirda Lionel Messi oʻzining rekordlarga boy xalqaro faoliyatini yakunlash arafasida turibdi. Bu esa Angliya uchun Qatarda Jahon kubogini boshi uzra baland koʻtargan sehrli 10-raqam egasiga qarshi oʻzini sinab koʻrish uchun soʻnggi imkoniyat boʻlishi mumkin. Fowlerning soʻzlariga koʻra, hozirgi Messi avvalgi darajasida boʻlmasa-da, u baribir futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchilardan biri boʻlib qolaveradi.

“Ochiqini aytsam, hozir ular bilan oʻynashni xohlagan boʻlardim, chunki Messi endi avvalgi yillardagi kabi emas. Bu gapim notoʻgʻri tushunilmasin, u barcha davrlarning eng zoʻrlaridan biri, ammo hozir unga qarshi oʻynash uchun eng qulay vaqt. Angliya uchun raqib kim boʻlishidan qatʼi nazar, asosiysi turnirda uzoqroqqa borish va kerakli natijani qayd etishdir”, — deya qoʻshimcha qildi Robbie Fowler.

Lionel MessiAngliyaArgentinaJahon ChempionatiCristiano Ronaldo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Lionel Messi va Angliya: Tarixiy toʻqnashuv vaqti keldimi? – Zamin.uz, 05.06.2026