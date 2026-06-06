Portugaliya matbuoti: O‘zbekistonni mensimaslik qimmatga tushishi mumkin

·73·Sport
Portugaliya matbuoti: O‘zbekistonni mensimaslik qimmatga tushishi mumkin

Butun o‘zbek xalqi va futbol ishqibozlari uzoq yillar davomida orziqib kutgan tarixiy voqelik nihoyat amalga oshdi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi 2026 yilgi Jahon chempionatida o‘z tarixida ilk bor ishtirok etadi. Qur’a natijalariga ko‘ra, vakillarimiz Mundialning “K” guruhidan joy olishdi va u yerda Portugaliya, Kolumbiya hamda Kongo terma jamoalariga qarshi murosasiz bahslarda maydonga tushishadi.

Ushbu kutilayotgan mega-turnir oldidan raqiblarimiz ham "Oq bo‘rilar"ning kuch-qudratini jiddiy o‘rgana boshlashdi. Xususan, Portugaliyaning mashhur va nufuzli PortuGOAL.net sport nashri O‘zbekiston terma jamoasining imkoniyatlari, tarkibi va taktik ustunliklariga bag‘ishlangan maxsus tahliliy maqola e’lon qildi.

Markaziy Osiyoning ilk qaldirg‘ochi va tarixiy uchrashuv

Portugaliyalik ekspertlar o‘z maqolasida eng avvalo O‘zbekiston futbolining so‘nggi yillardagi o‘sish sur’atlariga yuqori baho berishgan. Ular jamoamizning Jahon chempionati yo‘llanmasini qo‘lga kiritganini qit’a miqyosidagi katta voqelik sifatida e’tirof etishdi.

  • Tarixiy natija: O‘zbekiston Osiyo qit’asidagi o‘ta murakkab va shiddatli saralash bosqichidan muvaffaqiyatli o‘tib, Mundial yo‘llanmasiga ega chiqqan ilk Markaziy Osiyo davlati sifatida tarixga kirdi.

  • Mutlaqo yangi to‘qnashuv: Maqola muallifining alohida qayd etishicha, Portugaliya va O‘zbekiston terma jamoalari shu vaqtga qadar rasmiy musobaqalarda ham, o‘rtoqlik uchrashuvlarida ham hech qachon o‘zaro kuch sinashmagan. Bu esa bo‘lajak o‘yinning jozibasini yanada oshiradi.

"Oq bo‘rilar" — Yo‘qotadigan hech vaqosi yo‘q xavfli raqib

Xorijlik jurnalistlar O‘zbekiston milliy jamoasining ruhiy holati va taktik ustunliklari xususida to‘xtalar ekan, "Oq bo‘rilar"dan kutilmagan sovg‘alar kutish mumkinligini yashirib o‘tirishmadi.

"O‘zbekiston birinchi marta FIFA Jahon chempionatida ishtirok etmoqda. Ular OFK saralash bosqichida matonat ko‘rsatishdi. Bugungi kunda Osiyo futboli benihoya tez sur’atlarda rivojlandi va u yerdagi raqobat avvalgidan ancha kuchaygan. Shu sababli 'Oq bo‘rilar' maydonda yuksak energiya bilan harakat qilishadi. Eng muhimi, ularning bu turnirda yo‘qotadigan hech narsasi yo‘q, ular bosimsiz o‘ynashadi", — deb yozadi Portugaliya nashri.

Yulduzli tarkib va raqibni mensimaslik oqibati

Portugaliya matbuoti o‘z jamoasining dunyo yulduzlaridan iborat ekanini, biroq bu yashil maydonda oson g‘alabani kafolatlamasligini tan olgan. Ikki jamoa o‘rtasidagi moliyaviy va tarkibiy holat quyidagi jadvalda tahlil qilingan:

Terma jamoalar

Yetakchi yulduzlar va tarkib maqomi

Portugaliya OAVning asosiy ogohlantirishi

Portugaliya

Bernardu Silva, Brunu Fernandesh, Ruben Diash

Tarkib bo‘yicha yaqqol ustunlik mavjud bo‘lsa-da, raqibni mensimaslik qimmatga tushadi.

O‘zbekiston

Shaxsiy ambitsiya va yuksak ishtiyoqqa ega "Oq bo‘rilar"

Tezkor va kutilmagan hujumlar tashkil etishga qodir, diqqatni yo‘qotgan raqibni jazolaydi.

Portugaliyalik sharhlovchilar o‘z jamoasini jiddiy ogohlantirgan: O‘zbekistonning guruhda bo‘lishi Yevropa grandida ortiqcha xavotir uyg‘otmasligi mumkin, ammo Osiyo vakillarini mensimaslik yomon oqibatlarga olib keladi. Diqqat va konsentratsiya yo‘qotilgan lahzada, Mundial debyutanti har qanday raqibga jiddiy muammo tug‘dira oladi.

Zamin sharhi: Portugaliyalik hamkasblarimizning ushbu tahlili haqiqatga juda yaqin. Jahon chempionatida debyut qilayotgan terma jamoamiz uchun katta nomlar ortida turuvchi raqiblarning ruhiy xotirjamligi ayni muddao bo‘lishi mumkin. Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov va Abduqodir Husanov kabi yigitlarimiz Bernardu Silva yoki Ruben Diash kabi yulduzlarga qarshi maydonda bor yuraklarini berib o‘ynashlari shubhasiz. Biz milliy jamoamizga tarixiy Mundialda omad va zafarlar tilab qolamiz!

Jahon chempionati oldidan terma jamoamiz lageridagi eng so‘nggi yangiliklar, raqiblarning eksklyuziv fikrlari va futbol olamidagi eng qaynoq reportajlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

OʻzbekistonPortugaliyaKolumbiyaKongoPortuGOAL.net
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal La Liga mavsumining eng yaxshi futbolchisi deb topildiLamine Yamal La Liga mavsumining eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 08:15Bavariya himoya chizigʻini kuchaytirish uchun Tomas Araujo variantiga qaytdiBavariya himoya chizigʻini kuchaytirish uchun Tomas Araujo variantiga qaytdiBugun, 08:15Futbol qirolining tarixiy futbolkasi rekord narxda auksionga chiqarildiFutbol qirolining tarixiy futbolkasi rekord narxda auksionga chiqarildiBugun, 08:08Jurgen Kloppning agenti Real Madrid bilan bogʻliq xabarlarga munosabat bildirdiJurgen Kloppning agenti Real Madrid bilan bogʻliq xabarlarga munosabat bildirdiBugun, 07:54Tottenxemda yangi davr: Daniel Levy klubning 25 foiz ulushini sotdiTottenxemda yangi davr: Daniel Levy klubning 25 foiz ulushini sotdiBugun, 07:36Skaloni Messining sog‘lig‘i va tiklanish jarayoni xususida bayonot berdiSkaloni Messining sog‘lig‘i va tiklanish jarayoni xususida bayonot berdiBugun, 07:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi