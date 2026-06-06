Portugaliya matbuoti: O‘zbekistonni mensimaslik qimmatga tushishi mumkin
Butun o‘zbek xalqi va futbol ishqibozlari uzoq yillar davomida orziqib kutgan tarixiy voqelik nihoyat amalga oshdi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi 2026 yilgi Jahon chempionatida o‘z tarixida ilk bor ishtirok etadi. Qur’a natijalariga ko‘ra, vakillarimiz Mundialning “K” guruhidan joy olishdi va u yerda Portugaliya, Kolumbiya hamda Kongo terma jamoalariga qarshi murosasiz bahslarda maydonga tushishadi.
Ushbu kutilayotgan mega-turnir oldidan raqiblarimiz ham "Oq bo‘rilar"ning kuch-qudratini jiddiy o‘rgana boshlashdi. Xususan, Portugaliyaning mashhur va nufuzli “PortuGOAL.net” sport nashri O‘zbekiston terma jamoasining imkoniyatlari, tarkibi va taktik ustunliklariga bag‘ishlangan maxsus tahliliy maqola e’lon qildi.
Markaziy Osiyoning ilk qaldirg‘ochi va tarixiy uchrashuv
Portugaliyalik ekspertlar o‘z maqolasida eng avvalo O‘zbekiston futbolining so‘nggi yillardagi o‘sish sur’atlariga yuqori baho berishgan. Ular jamoamizning Jahon chempionati yo‘llanmasini qo‘lga kiritganini qit’a miqyosidagi katta voqelik sifatida e’tirof etishdi.
Tarixiy natija: O‘zbekiston Osiyo qit’asidagi o‘ta murakkab va shiddatli saralash bosqichidan muvaffaqiyatli o‘tib, Mundial yo‘llanmasiga ega chiqqan ilk Markaziy Osiyo davlati sifatida tarixga kirdi.
Mutlaqo yangi to‘qnashuv: Maqola muallifining alohida qayd etishicha, Portugaliya va O‘zbekiston terma jamoalari shu vaqtga qadar rasmiy musobaqalarda ham, o‘rtoqlik uchrashuvlarida ham hech qachon o‘zaro kuch sinashmagan. Bu esa bo‘lajak o‘yinning jozibasini yanada oshiradi.
"Oq bo‘rilar" — Yo‘qotadigan hech vaqosi yo‘q xavfli raqib
Xorijlik jurnalistlar O‘zbekiston milliy jamoasining ruhiy holati va taktik ustunliklari xususida to‘xtalar ekan, "Oq bo‘rilar"dan kutilmagan sovg‘alar kutish mumkinligini yashirib o‘tirishmadi.
"O‘zbekiston birinchi marta FIFA Jahon chempionatida ishtirok etmoqda. Ular OFK saralash bosqichida matonat ko‘rsatishdi. Bugungi kunda Osiyo futboli benihoya tez sur’atlarda rivojlandi va u yerdagi raqobat avvalgidan ancha kuchaygan. Shu sababli 'Oq bo‘rilar' maydonda yuksak energiya bilan harakat qilishadi. Eng muhimi, ularning bu turnirda yo‘qotadigan hech narsasi yo‘q, ular bosimsiz o‘ynashadi", — deb yozadi Portugaliya nashri.
Yulduzli tarkib va raqibni mensimaslik oqibati
Portugaliya matbuoti o‘z jamoasining dunyo yulduzlaridan iborat ekanini, biroq bu yashil maydonda oson g‘alabani kafolatlamasligini tan olgan. Ikki jamoa o‘rtasidagi moliyaviy va tarkibiy holat quyidagi jadvalda tahlil qilingan:
Terma jamoalar
Yetakchi yulduzlar va tarkib maqomi
Portugaliya OAVning asosiy ogohlantirishi
Portugaliya
Bernardu Silva, Brunu Fernandesh, Ruben Diash
Tarkib bo‘yicha yaqqol ustunlik mavjud bo‘lsa-da, raqibni mensimaslik qimmatga tushadi.
O‘zbekiston
Shaxsiy ambitsiya va yuksak ishtiyoqqa ega "Oq bo‘rilar"
Tezkor va kutilmagan hujumlar tashkil etishga qodir, diqqatni yo‘qotgan raqibni jazolaydi.
Portugaliyalik sharhlovchilar o‘z jamoasini jiddiy ogohlantirgan: O‘zbekistonning guruhda bo‘lishi Yevropa grandida ortiqcha xavotir uyg‘otmasligi mumkin, ammo Osiyo vakillarini mensimaslik yomon oqibatlarga olib keladi. Diqqat va konsentratsiya yo‘qotilgan lahzada, Mundial debyutanti har qanday raqibga jiddiy muammo tug‘dira oladi.
Zamin sharhi: Portugaliyalik hamkasblarimizning ushbu tahlili haqiqatga juda yaqin. Jahon chempionatida debyut qilayotgan terma jamoamiz uchun katta nomlar ortida turuvchi raqiblarning ruhiy xotirjamligi ayni muddao bo‘lishi mumkin. Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov va Abduqodir Husanov kabi yigitlarimiz Bernardu Silva yoki Ruben Diash kabi yulduzlarga qarshi maydonda bor yuraklarini berib o‘ynashlari shubhasiz. Biz milliy jamoamizga tarixiy Mundialda omad va zafarlar tilab qolamiz!
Jahon chempionati oldidan terma jamoamiz lageridagi eng so‘nggi yangiliklar, raqiblarning eksklyuziv fikrlari va futbol olamidagi eng qaynoq reportajlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…