Angliya terma jamoasi Yangi Zelandiyaga qarshi bahsda g‘alaba qozondi

·38·Sport
Angliya terma jamoasi Yangi Zelandiyaga qarshi bahsda g‘alaba qozondi

Okean orti mezbonlik qiladigan futbol bo‘yicha Jahon chempionati (JCH-2026) starti yaqinlashgani sayin, kuchli terma jamoalarning tayyorgarlik jarayoni o‘zining qizg‘in pallasiga kirmoqda. Navbatdagi jiddiy nazorat bellashuvida futbol vatani hisoblangan Angliya terma jamoasi o‘z maydonida Okeaniya mintaqasi vakili — Yangi Zelandiya terma jamoasini qabul qildi.

Garchi uchrashuv o‘rtoqlik maqomida o‘tgan bo‘lsa-da, maydonda haqiqiy taktik kurash va shiddat kuzatildi. Tomas Tuxel boshqaruvidagi inglizlar o‘z muxlislari ko‘z o‘ngida kechgan ushbu uchrashuvda 1:0 hisobidagi kichik, ammo ishonchli g‘alabani rasmiylashtirishdi.

Sardorning so‘zi va birinchi bo‘limdagi hal qiluvchi zarba

Inglizlar uchrashuvning ilk daqiqalaridanoq tashabbusni o‘z qo‘llariga olishga harakat qilishdi, biroq mehmonlarning zich mudofaasini yorib o‘tish oson kechmadi. Bahs taqdirini hal qilgan yagona voqea birinchi bo‘lim yakunida sodir bo‘ldi:

  • Harri Keyndan gol: Birinchi bo‘limning asosiy vaqti tugab, hakam tomonidan qo‘shib berilgan 45+2-daqiqada jamoa to‘purari va sardori Garri Keyn raqib darvozasini aniq nishonga oldi.

  • Ikkinchi bo‘limdagi o‘zgarishlar: Tanaffusdan so‘ng Tomas Tuxel tarkibni deyarli to‘liq yangilab, yangi taktik sxemalarni sinovdan o‘tkazdi. Ikkinchi bo‘limda har ikki tomonda ham vaziyatlar yuzaga kelgan bo‘lsa-da, darvozalarga boshqa to‘p kiritilmadi.

Nazorat uchrashuvining umumiy tafsilotlari (Tablo)

Angliya terma jamoasining mazkur nazorat o‘yinidagi tarkib rotatsiyasi va bahs natijasini quyidagi integratsiyalashgan jadval orqali batafsil ko‘rishingiz mumkin:

O‘yin maqomi va natijasi

Kiritilgan gol va daqiqasi

Maydondagi tarkiblar va almashtirishlar (Angliya)

O‘rtoqlik uchrashuvi



Angliya — Yangi Zelandiya


( 1 : 0 )

Harri Keyn (45+2')

Darvoza: Pikford (Trafford, 46).


Himoya: Stounz (Bern, 46), Spens (Livramento, 46), Kuansa (Jeyms, 46), Gehi (Konsa, 46).


Yarim himoya: Maynu (O'Rayli, 46), Rojers (Anderson, 46), Henderson (Bellinghem, 46).


Hujum: Uotkins (Ngumoha, 46), Reshford (Gordon, 46), Keyn (Touni, 46).

Zamin sharhi: Tomas Tuxel uchun bu uchrashuv natijadan ko‘ra ko‘proq tarkibning keng imkoniyatlarini sinab olish uchun juda qulay fursat bo‘ldi. Inglizlar ustozi ikkinchi bo‘limda deyarli boshqa tarkibni maydonga tushirib, yosh iqtidorlar va tajribali yulduzlar (masalan, Jud Bellinghem) uyg‘unligini ko‘zdan kechirdi. Harri Keynning goli jamoaning hujumdagi yetakchisi hanuz a’lo sport formasida ekanini ko‘rsatdi. Yangi Zelandiya kabi tartibli himoyalanadigan jamoa ustidan qozonilgan ushbu g‘alaba «uch sherlar»ga bo‘lajak Mundial oldidan yaxshi kayfiyat bag‘ishlaydi. Bu yilgi Jahon chempionatida inglizlardan faqat yuqori natijalar kutib qolamiz!

Jahon chempionatiga hozirlik ko‘rayotgan top-jamoalarning eng so‘nggi natijalari, Mundial-2026 kundaligi va dunyo futboliga oid eng eksklyuziv reportajlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

AngliyaYangi ZelandiyaThomas TuchelHarry KaneFIFA Jahon chempionati 2026
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dmitriy Kuznetsov JCH-2026da O‘zbekiston terma jamoasiga muxlislik qiladiDmitriy Kuznetsov JCH-2026da O‘zbekiston terma jamoasiga muxlislik qiladiBugun, 03:55Xames Rodriges Kolumbiya prezidentining qizidan uzr so‘radiXames Rodriges Kolumbiya prezidentining qizidan uzr so‘radiBugun, 03:37Andoni Iraola «Liverpul» klubidagi asosiy maqsadlari haqida gapirdiAndoni Iraola «Liverpul» klubidagi asosiy maqsadlari haqida gapirdiBugun, 03:30Rodri Gvardiola qo‘l ostida to‘p surgan davrlarini yodga oldiRodri Gvardiola qo‘l ostida to‘p surgan davrlarini yodga oldiBugun, 03:23Germaniya terma jamoasi AQSHga qarshi kechgan bahsda g‘alaba qozondiGermaniya terma jamoasi AQSHga qarshi kechgan bahsda g‘alaba qozondiBugun, 03:16Bernardu Silva faoliyatini «Real Madrid» klubida davom ettirishi mumkinBernardu Silva faoliyatini «Real Madrid» klubida davom ettirishi mumkinBugun, 03:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Angliya terma jamoasi Yangi Zelandiyaga qarshi bahsda g‘alaba qozondi – Zamin.uz, 07.06.2026