Angliya terma jamoasi Yangi Zelandiyaga qarshi bahsda g‘alaba qozondi
Okean orti mezbonlik qiladigan futbol bo‘yicha Jahon chempionati (JCH-2026) starti yaqinlashgani sayin, kuchli terma jamoalarning tayyorgarlik jarayoni o‘zining qizg‘in pallasiga kirmoqda. Navbatdagi jiddiy nazorat bellashuvida futbol vatani hisoblangan Angliya terma jamoasi o‘z maydonida Okeaniya mintaqasi vakili — Yangi Zelandiya terma jamoasini qabul qildi.
Garchi uchrashuv o‘rtoqlik maqomida o‘tgan bo‘lsa-da, maydonda haqiqiy taktik kurash va shiddat kuzatildi. Tomas Tuxel boshqaruvidagi inglizlar o‘z muxlislari ko‘z o‘ngida kechgan ushbu uchrashuvda 1:0 hisobidagi kichik, ammo ishonchli g‘alabani rasmiylashtirishdi.
Sardorning so‘zi va birinchi bo‘limdagi hal qiluvchi zarba
Inglizlar uchrashuvning ilk daqiqalaridanoq tashabbusni o‘z qo‘llariga olishga harakat qilishdi, biroq mehmonlarning zich mudofaasini yorib o‘tish oson kechmadi. Bahs taqdirini hal qilgan yagona voqea birinchi bo‘lim yakunida sodir bo‘ldi:
Harri Keyndan gol: Birinchi bo‘limning asosiy vaqti tugab, hakam tomonidan qo‘shib berilgan 45+2-daqiqada jamoa to‘purari va sardori Garri Keyn raqib darvozasini aniq nishonga oldi.
Ikkinchi bo‘limdagi o‘zgarishlar: Tanaffusdan so‘ng Tomas Tuxel tarkibni deyarli to‘liq yangilab, yangi taktik sxemalarni sinovdan o‘tkazdi. Ikkinchi bo‘limda har ikki tomonda ham vaziyatlar yuzaga kelgan bo‘lsa-da, darvozalarga boshqa to‘p kiritilmadi.
Nazorat uchrashuvining umumiy tafsilotlari (Tablo)
Angliya terma jamoasining mazkur nazorat o‘yinidagi tarkib rotatsiyasi va bahs natijasini quyidagi integratsiyalashgan jadval orqali batafsil ko‘rishingiz mumkin:
O‘yin maqomi va natijasi
Kiritilgan gol va daqiqasi
Maydondagi tarkiblar va almashtirishlar (Angliya)
O‘rtoqlik uchrashuvi
Angliya — Yangi Zelandiya
( 1 : 0 )
Harri Keyn (45+2')
Darvoza: Pikford (Trafford, 46).
Himoya: Stounz (Bern, 46), Spens (Livramento, 46), Kuansa (Jeyms, 46), Gehi (Konsa, 46).
Yarim himoya: Maynu (O'Rayli, 46), Rojers (Anderson, 46), Henderson (Bellinghem, 46).
Hujum: Uotkins (Ngumoha, 46), Reshford (Gordon, 46), Keyn (Touni, 46).
Zamin sharhi: Tomas Tuxel uchun bu uchrashuv natijadan ko‘ra ko‘proq tarkibning keng imkoniyatlarini sinab olish uchun juda qulay fursat bo‘ldi. Inglizlar ustozi ikkinchi bo‘limda deyarli boshqa tarkibni maydonga tushirib, yosh iqtidorlar va tajribali yulduzlar (masalan, Jud Bellinghem) uyg‘unligini ko‘zdan kechirdi. Harri Keynning goli jamoaning hujumdagi yetakchisi hanuz a’lo sport formasida ekanini ko‘rsatdi. Yangi Zelandiya kabi tartibli himoyalanadigan jamoa ustidan qozonilgan ushbu g‘alaba «uch sherlar»ga bo‘lajak Mundial oldidan yaxshi kayfiyat bag‘ishlaydi. Bu yilgi Jahon chempionatida inglizlardan faqat yuqori natijalar kutib qolamiz!
Jahon chempionatiga hozirlik ko‘rayotgan top-jamoalarning eng so‘nggi natijalari, Mundial-2026 kundaligi va dunyo futboliga oid eng eksklyuziv reportajlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…