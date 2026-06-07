Bernardu Silva faoliyatini «Real Madrid» klubida davom ettirishi mumkin
Yevropa transfer bozorida yozgi mavsum boshlanishi arafasida haqiqiy "portlash" yuz berishi kutilmoqda. Futbol olamidagi eng mahoratli va aqlli yarimhimoyachilardan biri, ayni damda «Manchester Siti» sharafini himoya qilayotgan Bernardu Silva faoliyatida keskin burilish qilish arafasida turibdi. Ispaniyaning nufuzli va ishonchli sport nashrlaridan biri hisoblangan AS tarqatgan xabarga ko‘ra, portugaliyalik yulduz Madridning «Real» klubidan jiddiy chorlov olishi mumkin.
Bu transferning amalga oshishi Madrid grandining murabbiylik kursisidagi kutilayotgan katta o‘zgarishga bevosita bog‘liq bo‘lib turibdi.
Mourinio omili va transferlar jangi
Agar «Qirollik klubi» rahbariyati tajribali va mashhur mutaxassis Joze Mourinio bilan rasmiy shartnoma imzolaydigan bo‘lsa, portugaliyalik murabbiy birinchi navbatda o‘z vatandoshi, ayni paytda 31 yoshni qarshilagan Bernardu Silvani jamoaga olib kelishni talab qiladi.
Biroq Silva uchun kurashda «Real» yagona da’vogar emas. Futbolchi atrofidagi qiziqishlar zanjiri juda keng:
«Barselona» yaqin edi: Bundan biroz avvalroq futbolchi Kataloniya klubiga o‘tishga juda yaqin kelgani, jamoa bosh murabbiyi Hansi Flik ham ushbu transferga yashil chiroq yoqqani haqida xabarlar berilgandi.
Madridning boshqa klubi: «Atletiko Madrid» ham portugaliyalik pleymeykerni o‘z tarkibida ko‘rishni istamoqda.
Qadrdon jamoa: Futbolchining tarbiyalanuvchisi hisoblangan Lissabonning «Benfika» klubi ham uni ortga qaytarish payida.
Global qiziqish: Bulardan tashqari, Turkiya, Fransiya, Italiya hamda Saudiya Arabistonining badavlat klublari Silvaga serdaromad shartnomalar taklif qilishga tayyor turishibdi.
Silvaning yakunlangan mavsumdagi statistikasi
Bernardu Silvaning «shaharliklar» safida o‘tgan mavsumda ko‘rsatgan natijalari hanuz yuqori darajada ekanligini isbotlaydi. Uning ko‘rsatkichlari quyidagi integratsiyalashgan jadvalda aks etgan:
Ko‘rsatkich turi
Mavsum davomidagi natija
Umumiy tahlil
Jami uchrashuvlar
53 ta o‘yin
Barcha turnirlarda jamoaning asosiy va almashtirib bo‘lmas figurasi bo‘ldi.
Urilgan gollar
3 ta gol
Hujumlarni tashkil qilishda faol qatnashdi.
Golli uzatmalar
5 ta assist
Sheriklarini qulay imkoniyatlarga chiqarishda yetakchilik qildi.
Zamin sharhi: Bernardu Silva — zamonaviy futbolda istalgan top-klubning o‘yinini kuchaytira oladigan noyob iqtidor egasi. Uning «Manchester Siti» bilan ko‘plab sovrinlarni yutib bo‘lgani va yangi chaqiriqlarga shayligi transfer mish-mishlarini yanada jonlantirmoqda. Joze Mourinioning «Real»ga qaytishi ehtimoli va u bilan birga Silvaning Madridga ko‘chib o‘tishi yozning eng shov-shuvli voqeasiga aylanishi hech gap emas. Zero, Hansi Flik «Barselona»si ham bunday tayyor yulduzni Madridga osonlikcha boy berib qo‘ymaslikka harakat qiladi. Kuzatamiz, voqealar rivoji haqiqiy intrigaga boy bo‘lishi aniq!
Yevropa futbolidagi eng shov-shuvli transfer yangiliklari, top-klublardagi murabbiylik rotatsiyalari va sevimli yulduzlaringiz hayotiga oid eksklyuziv xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…