Bernardu Silva faoliyatini «Real Madrid» klubida davom ettirishi mumkin

·48·Sport
Bernardu Silva faoliyatini «Real Madrid» klubida davom ettirishi mumkin

Yevropa transfer bozorida yozgi mavsum boshlanishi arafasida haqiqiy "portlash" yuz berishi kutilmoqda. Futbol olamidagi eng mahoratli va aqlli yarimhimoyachilardan biri, ayni damda «Manchester Siti» sharafini himoya qilayotgan Bernardu Silva faoliyatida keskin burilish qilish arafasida turibdi. Ispaniyaning nufuzli va ishonchli sport nashrlaridan biri hisoblangan AS tarqatgan xabarga ko‘ra, portugaliyalik yulduz Madridning «Real» klubidan jiddiy chorlov olishi mumkin.

Bu transferning amalga oshishi Madrid grandining murabbiylik kursisidagi kutilayotgan katta o‘zgarishga bevosita bog‘liq bo‘lib turibdi.

Mourinio omili va transferlar jangi

Agar «Qirollik klubi» rahbariyati tajribali va mashhur mutaxassis Joze Mourinio bilan rasmiy shartnoma imzolaydigan bo‘lsa, portugaliyalik murabbiy birinchi navbatda o‘z vatandoshi, ayni paytda 31 yoshni qarshilagan Bernardu Silvani jamoaga olib kelishni talab qiladi.

Biroq Silva uchun kurashda «Real» yagona da’vogar emas. Futbolchi atrofidagi qiziqishlar zanjiri juda keng:

  • «Barselona» yaqin edi: Bundan biroz avvalroq futbolchi Kataloniya klubiga o‘tishga juda yaqin kelgani, jamoa bosh murabbiyi Hansi Flik ham ushbu transferga yashil chiroq yoqqani haqida xabarlar berilgandi.

  • Madridning boshqa klubi: «Atletiko Madrid» ham portugaliyalik pleymeykerni o‘z tarkibida ko‘rishni istamoqda.

  • Qadrdon jamoa: Futbolchining tarbiyalanuvchisi hisoblangan Lissabonning «Benfika» klubi ham uni ortga qaytarish payida.

  • Global qiziqish: Bulardan tashqari, Turkiya, Fransiya, Italiya hamda Saudiya Arabistonining badavlat klublari Silvaga serdaromad shartnomalar taklif qilishga tayyor turishibdi.

Silvaning yakunlangan mavsumdagi statistikasi

Bernardu Silvaning «shaharliklar» safida o‘tgan mavsumda ko‘rsatgan natijalari hanuz yuqori darajada ekanligini isbotlaydi. Uning ko‘rsatkichlari quyidagi integratsiyalashgan jadvalda aks etgan:

Ko‘rsatkich turi

Mavsum davomidagi natija

Umumiy tahlil

Jami uchrashuvlar

53 ta o‘yin

Barcha turnirlarda jamoaning asosiy va almashtirib bo‘lmas figurasi bo‘ldi.

Urilgan gollar

3 ta gol

Hujumlarni tashkil qilishda faol qatnashdi.

Golli uzatmalar

5 ta assist

Sheriklarini qulay imkoniyatlarga chiqarishda yetakchilik qildi.

Zamin sharhi: Bernardu Silva — zamonaviy futbolda istalgan top-klubning o‘yinini kuchaytira oladigan noyob iqtidor egasi. Uning «Manchester Siti» bilan ko‘plab sovrinlarni yutib bo‘lgani va yangi chaqiriqlarga shayligi transfer mish-mishlarini yanada jonlantirmoqda. Joze Mourinioning «Real»ga qaytishi ehtimoli va u bilan birga Silvaning Madridga ko‘chib o‘tishi yozning eng shov-shuvli voqeasiga aylanishi hech gap emas. Zero, Hansi Flik «Barselona»si ham bunday tayyor yulduzni Madridga osonlikcha boy berib qo‘ymaslikka harakat qiladi. Kuzatamiz, voqealar rivoji haqiqiy intrigaga boy bo‘lishi aniq!

Yevropa futbolidagi eng shov-shuvli transfer yangiliklari, top-klublardagi murabbiylik rotatsiyalari va sevimli yulduzlaringiz hayotiga oid eksklyuziv xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Bernardu SilvaReal MadridManchester CityJoze MourinjoBarselona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dmitriy Kuznetsov JCH-2026da O‘zbekiston terma jamoasiga muxlislik qiladiDmitriy Kuznetsov JCH-2026da O‘zbekiston terma jamoasiga muxlislik qiladiBugun, 03:55Xames Rodriges Kolumbiya prezidentining qizidan uzr so‘radiXames Rodriges Kolumbiya prezidentining qizidan uzr so‘radiBugun, 03:37Andoni Iraola «Liverpul» klubidagi asosiy maqsadlari haqida gapirdiAndoni Iraola «Liverpul» klubidagi asosiy maqsadlari haqida gapirdiBugun, 03:30Rodri Gvardiola qo‘l ostida to‘p surgan davrlarini yodga oldiRodri Gvardiola qo‘l ostida to‘p surgan davrlarini yodga oldiBugun, 03:23Germaniya terma jamoasi AQSHga qarshi kechgan bahsda g‘alaba qozondiGermaniya terma jamoasi AQSHga qarshi kechgan bahsda g‘alaba qozondiBugun, 03:16Angliya terma jamoasi Yangi Zelandiyaga qarshi bahsda g‘alaba qozondiAngliya terma jamoasi Yangi Zelandiyaga qarshi bahsda g‘alaba qozondiBugun, 03:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Bernardu Silva faoliyatini «Real Madrid» klubida davom ettirishi mumkin – Zamin.uz, 07.06.2026