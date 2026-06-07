Germaniya terma jamoasi AQSHga qarshi kechgan bahsda g‘alaba qozondi
Okean orti yashil maydonlarida boshlanishi kutilayotgan dunyo birinchiligi (JCH-2026) oldidan milliy terma jamoalar o‘z tarkiblarini sinovdan o‘tkazish va jangovar shaylikni yuqori darajaga ko‘tarish maqsadida nazorat uchrashuvlarini o‘tkazishni davom ettirishmoqda. Ana shunday yirik va qiziqarli to‘qnashuvlardan biri AQSHning Chikago shahrida bo‘lib o‘tdi. Unda Jahon chempionati mezbonlaridan biri — AQSH terma jamoasi Yevropaning qudratli vakili — Germaniya milliy terma jamoasini qabul qildi.
Muxlislar bilan to‘lib-toshgan stadionda kechgan o‘rtoqlik bellashuvi o‘ta shiddatli, tezkor va keskin kurashlarga boy o‘tdi. Natijada nemis mashinasi o‘z sinfi va mahoratini namoyish etib, mezbonlarni 2:1 hisobida dog‘da qoldirdi.
Tezkor start va Robinsonning supergoli
Uchrashuv hakamning start hushtagi chalinishi bilan juda yuqori tempda boshlandi. Hali muxlislar o‘z joylarini egallab ulgurmasidan, uchrashuvning 2-daqiqasidayoq Germaniya terma jamoasining mahoratli hujumchisi Kay Xavers AQSH mudofaasidagi xatoni jazolab, hisobni ochishga muvaffaq bo‘ldi.
Bunday tezkor goldan esankirab qolmagan AQSH vakillari asta-sekin tashabbusni o‘z qo‘llariga olishdi va 37-daqiqaga kelib muvozanatni tiklashdi. Jamoa himoyachisi Antoni Robinson nemislar darvozasiga aql bovar qilmas go‘zal va kuchli zarba yo‘llab, supergol muallifiga aylandi va stadionni hayqirishga majbur qildi.
Biroq ikkinchi bo‘limda Germaniya baribir o‘z so‘zini aytdi. 57-daqiqada tezkor vinger Leroy Sane raqib posbonini ojiz qoldirib, Bundestimning g‘alaba to‘pini kiritdi. Ikkala murabbiy ham o‘yin so‘nggida keng qamrovli rotatsiyalarni amalga oshirgan bo‘lsa-da, hisob boshqa o‘zgarmadi.
Nazorat uchrashuvining umumiy tafsilotlari (Tablo)
Germaniya va AQSH terma jamoalari o‘rtasidagi bahsning yakuniy natijasi va maydonda harakat qilgan tarkiblarni quyidagi maxsus jadval orqali batafsil ko‘rishingiz mumkin:
Uchrashuv maqomi va natijasi
Kiritilgan gollar va daqiqalar
Maydondagi tarkiblar va almashtirishlar
O‘rtoqlik uchrashuvi
AQSH — Germaniya
( 1 : 2 )
A. Robinson (37')
K. Xavers (2')
L. Sane (57')
AQSH: Friz, Frimen, Rim, Dest (Vea, 72), E. Robinson, M. Robinson, Makkenni, Adams (Roldan, 72), Tillman, Pulishich, Balogun.
Germaniya: Bauman, Kimmix (Anton, 62), Ta, Shlotterbek, Braun (Raum, 61), Nmecha (Goretska, 80), Pavlovich (Stiller, 80), Musiala (Amiri, 80), Virts (Bayer, 80), Sane, Xavers (Undav, 61).
Zamin sharhi: Chikagoda o‘tgan ushbu bahs har ikki jamoa uchun ham bo‘lajak Jahon chempionati oldidan juda katta va foydali tayyorgarlik vazifasini o‘tab berdi. Germaniya terma jamoasi Xavers, Sane, Musiala va Virts kabi ijrochilar evaziga hujumda hanuz xavfli ekanligini ko‘rsatgan bo‘lsa, AQSH jamoasi o‘z uyida qanday kuchga egaligini va Robinsonning supergoli orqali istalgan grandga syurpriz taqdim eta olishini isbotladi. Tomonlar Mundial startigacha o‘z xatolari ustida ishlash uchun yaxshi imkoniyatga ega bo‘lishdi. Bo‘lajak turnirda har ikki terma jamoaga ham zafarlar tilaymiz!
Jahon chempionatiga hozirlik ko‘rayotgan terma jamoalarning eng so‘nggi natijalari, Mundial-2026 kundaligi va dunyo futboliga oid eng eksklyuziv yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…