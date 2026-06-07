Germaniya terma jamoasi AQSHga qarshi kechgan bahsda g‘alaba qozondi

·50·Sport
Germaniya terma jamoasi AQSHga qarshi kechgan bahsda g‘alaba qozondi

Okean orti yashil maydonlarida boshlanishi kutilayotgan dunyo birinchiligi (JCH-2026) oldidan milliy terma jamoalar o‘z tarkiblarini sinovdan o‘tkazish va jangovar shaylikni yuqori darajaga ko‘tarish maqsadida nazorat uchrashuvlarini o‘tkazishni davom ettirishmoqda. Ana shunday yirik va qiziqarli to‘qnashuvlardan biri AQSHning Chikago shahrida bo‘lib o‘tdi. Unda Jahon chempionati mezbonlaridan biri — AQSH terma jamoasi Yevropaning qudratli vakili — Germaniya milliy terma jamoasini qabul qildi.

Muxlislar bilan to‘lib-toshgan stadionda kechgan o‘rtoqlik bellashuvi o‘ta shiddatli, tezkor va keskin kurashlarga boy o‘tdi. Natijada nemis mashinasi o‘z sinfi va mahoratini namoyish etib, mezbonlarni 2:1 hisobida dog‘da qoldirdi.

Tezkor start va Robinsonning supergoli

Uchrashuv hakamning start hushtagi chalinishi bilan juda yuqori tempda boshlandi. Hali muxlislar o‘z joylarini egallab ulgurmasidan, uchrashuvning 2-daqiqasidayoq Germaniya terma jamoasining mahoratli hujumchisi Kay Xavers AQSH mudofaasidagi xatoni jazolab, hisobni ochishga muvaffaq bo‘ldi.

Bunday tezkor goldan esankirab qolmagan AQSH vakillari asta-sekin tashabbusni o‘z qo‘llariga olishdi va 37-daqiqaga kelib muvozanatni tiklashdi. Jamoa himoyachisi Antoni Robinson nemislar darvozasiga aql bovar qilmas go‘zal va kuchli zarba yo‘llab, supergol muallifiga aylandi va stadionni hayqirishga majbur qildi.

Biroq ikkinchi bo‘limda Germaniya baribir o‘z so‘zini aytdi. 57-daqiqada tezkor vinger Leroy Sane raqib posbonini ojiz qoldirib, Bundestimning g‘alaba to‘pini kiritdi. Ikkala murabbiy ham o‘yin so‘nggida keng qamrovli rotatsiyalarni amalga oshirgan bo‘lsa-da, hisob boshqa o‘zgarmadi.

Nazorat uchrashuvining umumiy tafsilotlari (Tablo)

Germaniya va AQSH terma jamoalari o‘rtasidagi bahsning yakuniy natijasi va maydonda harakat qilgan tarkiblarni quyidagi maxsus jadval orqali batafsil ko‘rishingiz mumkin:

Uchrashuv maqomi va natijasi

Kiritilgan gollar va daqiqalar

Maydondagi tarkiblar va almashtirishlar

O‘rtoqlik uchrashuvi



AQSH — Germaniya


( 1 : 2 )

A. Robinson (37')



K. Xavers (2')


L. Sane (57')

AQSH: Friz, Frimen, Rim, Dest (Vea, 72), E. Robinson, M. Robinson, Makkenni, Adams (Roldan, 72), Tillman, Pulishich, Balogun.



Germaniya: Bauman, Kimmix (Anton, 62), Ta, Shlotterbek, Braun (Raum, 61), Nmecha (Goretska, 80), Pavlovich (Stiller, 80), Musiala (Amiri, 80), Virts (Bayer, 80), Sane, Xavers (Undav, 61).

Zamin sharhi: Chikagoda o‘tgan ushbu bahs har ikki jamoa uchun ham bo‘lajak Jahon chempionati oldidan juda katta va foydali tayyorgarlik vazifasini o‘tab berdi. Germaniya terma jamoasi Xavers, Sane, Musiala va Virts kabi ijrochilar evaziga hujumda hanuz xavfli ekanligini ko‘rsatgan bo‘lsa, AQSH jamoasi o‘z uyida qanday kuchga egaligini va Robinsonning supergoli orqali istalgan grandga syurpriz taqdim eta olishini isbotladi. Tomonlar Mundial startigacha o‘z xatolari ustida ishlash uchun yaxshi imkoniyatga ega bo‘lishdi. Bo‘lajak turnirda har ikki terma jamoaga ham zafarlar tilaymiz!

Jahon chempionatiga hozirlik ko‘rayotgan terma jamoalarning eng so‘nggi natijalari, Mundial-2026 kundaligi va dunyo futboliga oid eng eksklyuziv yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

GermaniyaAQShChikagoKai HavertsLeroy Sane
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dmitriy Kuznetsov JCH-2026da O‘zbekiston terma jamoasiga muxlislik qiladiDmitriy Kuznetsov JCH-2026da O‘zbekiston terma jamoasiga muxlislik qiladiBugun, 03:55Xames Rodriges Kolumbiya prezidentining qizidan uzr so‘radiXames Rodriges Kolumbiya prezidentining qizidan uzr so‘radiBugun, 03:37Andoni Iraola «Liverpul» klubidagi asosiy maqsadlari haqida gapirdiAndoni Iraola «Liverpul» klubidagi asosiy maqsadlari haqida gapirdiBugun, 03:30Rodri Gvardiola qo‘l ostida to‘p surgan davrlarini yodga oldiRodri Gvardiola qo‘l ostida to‘p surgan davrlarini yodga oldiBugun, 03:23Bernardu Silva faoliyatini «Real Madrid» klubida davom ettirishi mumkinBernardu Silva faoliyatini «Real Madrid» klubida davom ettirishi mumkinBugun, 03:11Angliya terma jamoasi Yangi Zelandiyaga qarshi bahsda g‘alaba qozondiAngliya terma jamoasi Yangi Zelandiyaga qarshi bahsda g‘alaba qozondiBugun, 03:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Germaniya terma jamoasi AQSHga qarshi kechgan bahsda g‘alaba qozondi – Zamin.uz, 07.06.2026