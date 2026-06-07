Xames Rodriges Kolumbiya prezidentining qizidan uzr so‘radi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida boshlanishi kutilayotgan futbol bo‘yicha Jahon chempionati (JCH-2026) arafasida terma jamoalar lagerlarida muxlislar uchun juda qiziqarli va ko‘ngilni tog‘dek ko‘taruvchi voqealar sodir bo‘lmoqda. Ana shunday chiroyli va ibratli holatlardan biri Kolumbiya milliy terma jamoasining mashhur yulduzi va sardori Xames Rodriges hamda mamlakat prezidenti Gustavo Petroning qizi Antonella o‘rtasida yuz berdi.
Ma’lum bo‘lishicha, Kolumbiya milliy jamoasi Mundialda ishtirok etish uchun jo‘nab ketishi oldidan poytaxt aeroportida rasmiy kuzatish marosimi tashkil etilgan. Ushbu tadbir davomida davlat rahbarining qizi Antonella o‘zining sevimli futbolchisi Xames Rodrigesga yaqinlashib, undan esdalik uchun birgalikda suratga tushishni iltimos qilgan. Biroq shovqin va olomon ichida qolgan mahoratli yarimhimoyachi bu so‘rovni sezmay, e’tiborsiz qoldirgan.
Samimiy muxlislik va yulduzning go‘zal javobi
Ushbu noqulay vaziyatdan so‘ng Antonella OAV va ijtimoiy tarmoqlarda bayonot berib, kumiridan aslo xafa emasligini, Rodriges hanuz u uchun eng sevimli futbolchi bo‘lib qolishini bag‘rikenglik bilan ta’kidladi. Mazkur so‘zlardan xabar topgan Xames Rodriges o‘ziga xos olijanoblik ko‘rsatdi va o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasi orqali qizga samimiy murojaat yo‘lladi:
«Antonella, meni ma’zur tutasan. Sen bilan albatta ajoyib suratga tushamiz! Bundan tashqari, menda sen uchun maxsus sovg‘a — o‘zimning esdalik futbolkam bor. Uni qayerga va qaysi manzilga yuborishimni aytsang kifoya, albatta yetkazib beraman. Faqat keyingi safar meni ko‘rganingda biroz balandroq ovozda gapirgin. Seni chin dildan quchoqlayman!»
Kolumbiyani JCH-2026da jiddiy sinovlar kutmoqda
Aeroportdagi ushbu yoqimli va ko‘ngilni ko‘taruvchi voqeadan so‘ng, Kolumbiya terma jamoasi bor e’tiborini bo‘lajak Mundial bahslariga qaratgan. Quyidagi integratsiyalashgan jadvalda Janubiy Amerika vakillarining guruh bosqichidagi raqiblari aks etgan:
Musobaqa bosqichi
Kolumbiya joy olgan guruh
O‘zaro kuch sinashadigan raqib terma jamoalar
JCH-2026 Guruh bosqichi
«Kvartet» tarkibi
Portugaliya
Kongo DR
O‘zbekiston
Kolumbiyaliklarning ushbu guruhda hamyurtlarimiz — O‘zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi maydonga tushishi mazkur kvartetdagi bahslarni biz, o‘zbek muxlislari uchun yanada qiziqarli va intizorlik bilan kutiladigan voqeaga aylantirishi shubhasiz.
Zamin sharhi: Xames Rodrigesning ushbu xatti-harakati uning nafaqat maydonda buyuk sehrgar, balki hayotda ham yuksak madaniyatli va kamtar inson ekanligini yaqqol isbotladi. Prezident qizining oddiy muxlislarga xos samimiy tuyg‘usi va Xamesning go‘zal javobi Kolumbiya terma jamoasi atrofida juda ajoyib, iliq muhitni yuzaga keltirdi. Biz uchun esa eng hayajonli jihati — JCH-2026 guruh bosqichida mana shunday yulduzli tarkibga ega Kolumbiyaga qarshi vatanimiz jamoasi to‘p surishidir. Fabio Kannavaro shogirdlariga bo‘lajak tarixiy Mundial uchrashuvlarida ulkan zafarlar tilaymiz!
Jahon chempionatining eng qaynoq kundaligi, Kolumbiya va O‘zbekiston terma jamoalari lagerlaridan eksklyuziv reportajlar hamda futbol yulduzlari hayotiga oid qiziqarli voqealarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…