Xames Rodriges Kolumbiya prezidentining qizidan uzr so‘radi

·37·Sport
Xames Rodriges Kolumbiya prezidentining qizidan uzr so‘radi

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida boshlanishi kutilayotgan futbol bo‘yicha Jahon chempionati (JCH-2026) arafasida terma jamoalar lagerlarida muxlislar uchun juda qiziqarli va ko‘ngilni tog‘dek ko‘taruvchi voqealar sodir bo‘lmoqda. Ana shunday chiroyli va ibratli holatlardan biri Kolumbiya milliy terma jamoasining mashhur yulduzi va sardori Xames Rodriges hamda mamlakat prezidenti Gustavo Petroning qizi Antonella o‘rtasida yuz berdi.

Ma’lum bo‘lishicha, Kolumbiya milliy jamoasi Mundialda ishtirok etish uchun jo‘nab ketishi oldidan poytaxt aeroportida rasmiy kuzatish marosimi tashkil etilgan. Ushbu tadbir davomida davlat rahbarining qizi Antonella o‘zining sevimli futbolchisi Xames Rodrigesga yaqinlashib, undan esdalik uchun birgalikda suratga tushishni iltimos qilgan. Biroq shovqin va olomon ichida qolgan mahoratli yarimhimoyachi bu so‘rovni sezmay, e’tiborsiz qoldirgan.

Samimiy muxlislik va yulduzning go‘zal javobi

Ushbu noqulay vaziyatdan so‘ng Antonella OAV va ijtimoiy tarmoqlarda bayonot berib, kumiridan aslo xafa emasligini, Rodriges hanuz u uchun eng sevimli futbolchi bo‘lib qolishini bag‘rikenglik bilan ta’kidladi. Mazkur so‘zlardan xabar topgan Xames Rodriges o‘ziga xos olijanoblik ko‘rsatdi va o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasi orqali qizga samimiy murojaat yo‘lladi:

«Antonella, meni ma’zur tutasan. Sen bilan albatta ajoyib suratga tushamiz! Bundan tashqari, menda sen uchun maxsus sovg‘a — o‘zimning esdalik futbolkam bor. Uni qayerga va qaysi manzilga yuborishimni aytsang kifoya, albatta yetkazib beraman. Faqat keyingi safar meni ko‘rganingda biroz balandroq ovozda gapirgin. Seni chin dildan quchoqlayman!»

Kolumbiyani JCH-2026da jiddiy sinovlar kutmoqda

Aeroportdagi ushbu yoqimli va ko‘ngilni ko‘taruvchi voqeadan so‘ng, Kolumbiya terma jamoasi bor e’tiborini bo‘lajak Mundial bahslariga qaratgan. Quyidagi integratsiyalashgan jadvalda Janubiy Amerika vakillarining guruh bosqichidagi raqiblari aks etgan:

Musobaqa bosqichi

Kolumbiya joy olgan guruh

O‘zaro kuch sinashadigan raqib terma jamoalar

JCH-2026 Guruh bosqichi

«Kvartet» tarkibi

Portugaliya


Kongo DR


O‘zbekiston

Kolumbiyaliklarning ushbu guruhda hamyurtlarimiz — O‘zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi maydonga tushishi mazkur kvartetdagi bahslarni biz, o‘zbek muxlislari uchun yanada qiziqarli va intizorlik bilan kutiladigan voqeaga aylantirishi shubhasiz.

Zamin sharhi: Xames Rodrigesning ushbu xatti-harakati uning nafaqat maydonda buyuk sehrgar, balki hayotda ham yuksak madaniyatli va kamtar inson ekanligini yaqqol isbotladi. Prezident qizining oddiy muxlislarga xos samimiy tuyg‘usi va Xamesning go‘zal javobi Kolumbiya terma jamoasi atrofida juda ajoyib, iliq muhitni yuzaga keltirdi. Biz uchun esa eng hayajonli jihati — JCH-2026 guruh bosqichida mana shunday yulduzli tarkibga ega Kolumbiyaga qarshi vatanimiz jamoasi to‘p surishidir. Fabio Kannavaro shogirdlariga bo‘lajak tarixiy Mundial uchrashuvlarida ulkan zafarlar tilaymiz!

Jahon chempionatining eng qaynoq kundaligi, Kolumbiya va O‘zbekiston terma jamoalari lagerlaridan eksklyuziv reportajlar hamda futbol yulduzlari hayotiga oid qiziqarli voqealarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Xames RodriguezKolumbiyaGustavo PetroAntonellaJCh-2026
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dmitriy Kuznetsov JCH-2026da O‘zbekiston terma jamoasiga muxlislik qiladiDmitriy Kuznetsov JCH-2026da O‘zbekiston terma jamoasiga muxlislik qiladiBugun, 03:55Andoni Iraola «Liverpul» klubidagi asosiy maqsadlari haqida gapirdiAndoni Iraola «Liverpul» klubidagi asosiy maqsadlari haqida gapirdiBugun, 03:30Rodri Gvardiola qo‘l ostida to‘p surgan davrlarini yodga oldiRodri Gvardiola qo‘l ostida to‘p surgan davrlarini yodga oldiBugun, 03:23Germaniya terma jamoasi AQSHga qarshi kechgan bahsda g‘alaba qozondiGermaniya terma jamoasi AQSHga qarshi kechgan bahsda g‘alaba qozondiBugun, 03:16Bernardu Silva faoliyatini «Real Madrid» klubida davom ettirishi mumkinBernardu Silva faoliyatini «Real Madrid» klubida davom ettirishi mumkinBugun, 03:11Angliya terma jamoasi Yangi Zelandiyaga qarshi bahsda g‘alaba qozondiAngliya terma jamoasi Yangi Zelandiyaga qarshi bahsda g‘alaba qozondiBugun, 03:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)