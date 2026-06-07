Dmitriy Kuznetsov JCH-2026da O‘zbekiston terma jamoasiga muxlislik qiladi

·0·Sport
Dmitriy Kuznetsov JCH-2026da O‘zbekiston terma jamoasiga muxlislik qiladi

Dunyo miqyosidagi eng yirik va intizorlik bilan kutilayotgan futbol bayrami — JCH-2026 boshlanishiga sanoqli kunlar qoldi. Okean orti yashil maydonlarida kechadigan ushbu shiddatli bahslar nafaqat oddiy ishqibozlar, balki taniqli futbol mutaxassislari va sobiq yulduzlarning ham diqqat markazida turibdi. Xususan, rossiyalik taniqli sobiq futbolchi Dmitriy Kuznetsov yaqinlashib kelayotgan global turnirda qaysi jamoalarning uchrashuvlarini alohida hayajon bilan kuzatishi va kimlarga muxlislik qilishini ochiqladi.

Tajribali sobiq o‘yinchining mashhur «Match TV» telekanaliga bergan intervyusida ma’lum qilishicha, u bo‘lajak Mundial davomida ikkita milliy jamoani — Yevropa grandi Ispaniya hamda o‘z tarixida ilk bor ushbu yuksak cho‘qqiga ko‘tarilgan O‘zbekiston milliy terma jamoasini chin dildan qo‘llab-quvvatlaydi.

«O‘zbekiston tarkibida bizga juda yaxshi tanish bo‘lgan futbolchilar bor»

Rossiyalik ekspert o‘z tanlovini shunchaki oddiy muxlislik emas, balki katta qiziqish va professional kuzatuv bilan izohladi. Ayniqsa, hamyurtlarimizning tarixiy debyuti uni befarq qoldirmagan:

„Bo‘lajak turnirda meni birinchi navbatda ushbu jamoalarning ko‘rsatadigan o‘yin uslubi hamda yigitlarning maydondagi individual mahoratlari, ko‘rsatkichlari juda qiziqtiradi. JCH-2026 bahslarida O‘zbekiston terma jamoasiga omad tilayman va ularga muxlislik qilaman. Chunki ushbu tarkibda bizga juda yaxshi tanish bo‘lgan, Rossiya premer-ligasida va boshqa nufuzli chempionatlarda o‘z mahoratini namoyish etgan mahoratli futbolchilar harakat qiladi.“

Tarixiy Mundialning start va final sanalari

Bu yilgi Jahon chempionati o‘zining keng ko‘lamli formati va tarixda ilk bor 48 ta jamoa ishtirok etishi bilan ajralib turadi. Eng muhim sanalari va tafsilotlari quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadvalda aks etgan:

Musobaqaning muhim bosqichlari

Sana va vaqti

To‘qnashuv manzili va jamoalar

Ochilish uchrashuvi (Start)

11 iyun, 2026 yil

Meksika — Janubiy Afrika Respublikasi

Hal qiluvchi final bahsi

19 iyul, 2026 yil

Nyu-York (AQSH)

Zamin sharhi: Rossiyalik taniqli sobiq futbolchi Dmitriy Kuznetsovning ushbu e’tirofi va O‘zbekiston milliy terma jamoasini qo‘llab-quvvatlashi yurtimiz futboliga xalqaro miqyosda bo‘lgan qiziqish naqadar yuqori ekanligidan dalolat beradi. Haqiqatan ham, bizning tarkibimizda bugungi kunda nafaqat Osiyoda, balki dunyoning kuchli ligalarida o‘z so‘zini aytayotgan yulduzlar jamlangan. Mundialning 11 iyun kuni Meksikada boshlanib, 19 iyulda Nyu-Yorkda yakunlanishi, ushbu bir oy davomida chinakam futbol marafoni guvohiga aylanishimizni anglatadi. Fabio Kannavro shogirdlariga butun o‘zbek xalqi qatori xorijlik mutaxassislar ham katta umid va ishonch bilan qaramoqda. Yigitlarimizga tarixiy turnirda ulkan zafarlar yor bo‘lishini tilaymiz!

Jahon chempionatining eng qaynoq kundaligi, O‘zbekiston va boshqa terma jamoalar lagerlaridan eksklyuziv reportajlar hamda dunyo futboliga oid eng ishonchli yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xames Rodriges Kolumbiya prezidentining qizidan uzr so‘radiXames Rodriges Kolumbiya prezidentining qizidan uzr so‘radiBugun, 03:37Andoni Iraola «Liverpul» klubidagi asosiy maqsadlari haqida gapirdiAndoni Iraola «Liverpul» klubidagi asosiy maqsadlari haqida gapirdiBugun, 03:30Rodri Gvardiola qo‘l ostida to‘p surgan davrlarini yodga oldiRodri Gvardiola qo‘l ostida to‘p surgan davrlarini yodga oldiBugun, 03:23Germaniya terma jamoasi AQSHga qarshi kechgan bahsda g‘alaba qozondiGermaniya terma jamoasi AQSHga qarshi kechgan bahsda g‘alaba qozondiBugun, 03:16Bernardu Silva faoliyatini «Real Madrid» klubida davom ettirishi mumkinBernardu Silva faoliyatini «Real Madrid» klubida davom ettirishi mumkinBugun, 03:11Angliya terma jamoasi Yangi Zelandiyaga qarshi bahsda g‘alaba qozondiAngliya terma jamoasi Yangi Zelandiyaga qarshi bahsda g‘alaba qozondiBugun, 03:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi