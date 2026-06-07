Dmitriy Kuznetsov JCH-2026da O‘zbekiston terma jamoasiga muxlislik qiladi
Dunyo miqyosidagi eng yirik va intizorlik bilan kutilayotgan futbol bayrami — JCH-2026 boshlanishiga sanoqli kunlar qoldi. Okean orti yashil maydonlarida kechadigan ushbu shiddatli bahslar nafaqat oddiy ishqibozlar, balki taniqli futbol mutaxassislari va sobiq yulduzlarning ham diqqat markazida turibdi. Xususan, rossiyalik taniqli sobiq futbolchi Dmitriy Kuznetsov yaqinlashib kelayotgan global turnirda qaysi jamoalarning uchrashuvlarini alohida hayajon bilan kuzatishi va kimlarga muxlislik qilishini ochiqladi.
Tajribali sobiq o‘yinchining mashhur «Match TV» telekanaliga bergan intervyusida ma’lum qilishicha, u bo‘lajak Mundial davomida ikkita milliy jamoani — Yevropa grandi Ispaniya hamda o‘z tarixida ilk bor ushbu yuksak cho‘qqiga ko‘tarilgan O‘zbekiston milliy terma jamoasini chin dildan qo‘llab-quvvatlaydi.
«O‘zbekiston tarkibida bizga juda yaxshi tanish bo‘lgan futbolchilar bor»
Rossiyalik ekspert o‘z tanlovini shunchaki oddiy muxlislik emas, balki katta qiziqish va professional kuzatuv bilan izohladi. Ayniqsa, hamyurtlarimizning tarixiy debyuti uni befarq qoldirmagan:
„Bo‘lajak turnirda meni birinchi navbatda ushbu jamoalarning ko‘rsatadigan o‘yin uslubi hamda yigitlarning maydondagi individual mahoratlari, ko‘rsatkichlari juda qiziqtiradi. JCH-2026 bahslarida O‘zbekiston terma jamoasiga omad tilayman va ularga muxlislik qilaman. Chunki ushbu tarkibda bizga juda yaxshi tanish bo‘lgan, Rossiya premer-ligasida va boshqa nufuzli chempionatlarda o‘z mahoratini namoyish etgan mahoratli futbolchilar harakat qiladi.“
Tarixiy Mundialning start va final sanalari
Bu yilgi Jahon chempionati o‘zining keng ko‘lamli formati va tarixda ilk bor 48 ta jamoa ishtirok etishi bilan ajralib turadi. Eng muhim sanalari va tafsilotlari quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadvalda aks etgan:
Musobaqaning muhim bosqichlari
Sana va vaqti
To‘qnashuv manzili va jamoalar
Ochilish uchrashuvi (Start)
11 iyun, 2026 yil
Meksika — Janubiy Afrika Respublikasi
Hal qiluvchi final bahsi
19 iyul, 2026 yil
Nyu-York (AQSH)
Zamin sharhi: Rossiyalik taniqli sobiq futbolchi Dmitriy Kuznetsovning ushbu e’tirofi va O‘zbekiston milliy terma jamoasini qo‘llab-quvvatlashi yurtimiz futboliga xalqaro miqyosda bo‘lgan qiziqish naqadar yuqori ekanligidan dalolat beradi. Haqiqatan ham, bizning tarkibimizda bugungi kunda nafaqat Osiyoda, balki dunyoning kuchli ligalarida o‘z so‘zini aytayotgan yulduzlar jamlangan. Mundialning 11 iyun kuni Meksikada boshlanib, 19 iyulda Nyu-Yorkda yakunlanishi, ushbu bir oy davomida chinakam futbol marafoni guvohiga aylanishimizni anglatadi. Fabio Kannavro shogirdlariga butun o‘zbek xalqi qatori xorijlik mutaxassislar ham katta umid va ishonch bilan qaramoqda. Yigitlarimizga tarixiy turnirda ulkan zafarlar yor bo‘lishini tilaymiz!
Jahon chempionatining eng qaynoq kundaligi, O‘zbekiston va boshqa terma jamoalar lagerlaridan eksklyuziv reportajlar hamda dunyo futboliga oid eng ishonchli yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…