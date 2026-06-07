Turkiya terma jamoasi o‘rtoqlik bahsida Venesuela ustidan g‘alaba qozondi

·80·Sport
Turkiya terma jamoasi o‘rtoqlik bahsida Venesuela ustidan g‘alaba qozondi

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida boshlanishiga sanoqli kunlar qolgan futbol bo‘yicha tarixiy Jahon chempionati (JCH-2026) oldidan qit’alar aro nazorat bahslari o‘zining qizg‘in pallasiga kirdi. Xuddi shunday muhim va shiddatli tayyorgarlik uchrashuvlaridan biri Yevropa qit’asi vakili Turkiya hamda Janubiy Amerikaning noqulay raqiblaridan biri bo‘lgan Venesuela terma jamoalari o‘rtasida bo‘lib o‘tdi.

6 iyundan 7 iyunga o‘tar kechasi okean ortida tashkil etilgan ushbu bahs bo‘lajak Mundial oldidan turk dunyosi futbol ishqibozlariga haqiqiy bayram kayfiyatini ulashdi.

«Cheyz Stedium»dagi shiddatli va irodali kurash

Global futbol forumiga mezbonlik qiladigan AQSHning Fort-Loderdeyl shahrida joylashgan mashhur “Cheyz Stedium” arenasi ushbu xalqaro o‘yinga guvoh bo‘ldi. Uchrashuv kutilganidek ikkala jamoaning faol hujumlari bilan boshlandi:

  • Ilk zarba raqibdan: O‘yinning debyuti janubiy amerikaliklar uchun omadli keldi. Uchrashuvning 14-daqiqasidayoq Telasko Segoviya tomonidan yetkazib berilgan aniq pasdan unumli foydalangan Venesuela terma jamoasi forvardi Gleyker Mendosa Turkiya darvozasini ishg‘ol etib, hisobni ochdi.

  • Muvozanatning tiklanishi: Bunday kutilmagan startdan so‘ng turkiyaliklar katta kuch bilan oldinga intilishdi. Birinchi bo‘lim tugashi arafasida, ya’ni 44-daqiqada Barish Alper Yilmaz raqib himoyasini yorib o‘tib, muvozanatni tikladi va jamoasini tanaffusga xotirjamlik bilan chiqib ketishini ta’minladi.

Arda Gyulerning super pasi va g‘alaba goli

Ikkinchi bo‘limda Vinchenso Montella shogirdlari tashabbusni butunlay o‘z qo‘llariga olishdi. Tezkor kombinatsiyalar va hujumkor o‘yin tez orada o‘z samarasini berdi.

Maydonda javlon urgan yosh yulduz, Madridning «Real» klubi a’zosi Arda Gyuler o‘zining zargarona va yuqori mahorat bilan ijro etgan golli uzatmasi orqali Yunus Akgyunni qulay pozitsiyaga chiqardi. Yunus esa imkoniyatdan bexato foydalanib, Venesuela darvozasiga o‘yinning yakuniy va «oydinlik» kirituvchi golini yo‘lladi — 2:1!

Turkiyani Mundialda kimlar kutmoqda?

Ushbu muvaffaqiyatli nazorat bahsidan so‘ng, Turkiya terma jamoasi AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qiladigan, joriy yilning 11 iyunidan 19 iyuliga qadar davom etadigan JCH-2026 safariga chinakam yuqori kayfiyatda yo‘l oladi. Quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadvalda turk mahalliy jamoasining Mundial guruh bosqichidagi raqiblari joy olgan:

Musobaqa guruhi

Ishtirokchi jamoa

Vakillarimizning raqiblari

Bo‘lajak turnir holati

«D» guruhi

Turkiya

Avstraliya


Paragvay


AQSH

Tarixiy global chempionatda chempionlik va keyingi bosqich uchun kurashadi.

Eslatib o‘tish joizki, ushbu uchrashuvda ularga jiddiy qarshilik ko‘rsatgan Venesuela terma jamoasi Janubiy Amerika mintaqasidagi o‘ta murakkab saralash bosqichidan o‘ta olmagan va ushbu jahon chempionatini shunchaki muxlis sifatida kuzatishga majbur.

Zamin sharhi: Turkiya milliy terma jamoasining Venesuelaga qarshi namoyish etgan mazmunli o‘yini ularning bo‘lajak Mundialga har tomonlama tayyor ekanliklarini yaqqol ko‘rsatib berdi. Birinchi bo‘lib gol o‘tkazib yuborilganiga qaramay, iroda namoyish etilib, g‘alabaning ilib ketilishi jamoada kuchli xarakter shakllanganidan dalolatdir. Ayniqsa, Arda Gyuler va Yunus Akgyun kabi ijrochilarning mahorati «D» guruhida Avstraliya, Paragvay va mezbon AQSHga qarshi kechadigan bahslarda turklarning imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirishi shubhasiz. Biz ham o‘z navbatida qardosh Turkiya terma jamoasiga bo‘lajak dunyo birinchiligida ulkan zafarlar va tarixiy natijalar tilab qolamiz!

Jahon chempionatining eng so‘nggi kundaligi, guruh bosqichi tafsilotlari va dunyo futboli yulduzlari ishtirokidagi eksklyuziv reportajlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

TurkiyaVenesuelaArda GülerRealFort-Loderdeyl
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiEronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiBugun, 11:20Chelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordiChelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordiBugun, 08:38Arsenal hujumni kuchaytirish uchun Morgan Gibbs-White nomzodini koʻrib chiqmoqdaArsenal hujumni kuchaytirish uchun Morgan Gibbs-White nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 08:34Maykl Olise faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirishi mumkinMaykl Olise faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirishi mumkinBugun, 08:23Angliya Premer-ligasi giganti Bavariya nishonidagi himoyachini olib qochishi mumkinAngliya Premer-ligasi giganti Bavariya nishonidagi himoyachini olib qochishi mumkinBugun, 08:18Savio faoliyatini Londonning «Tottenxem» klubida davom ettirishi mumkinSavio faoliyatini Londonning «Tottenxem» klubida davom ettirishi mumkinBugun, 08:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)