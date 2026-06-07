Turkiya terma jamoasi o‘rtoqlik bahsida Venesuela ustidan g‘alaba qozondi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida boshlanishiga sanoqli kunlar qolgan futbol bo‘yicha tarixiy Jahon chempionati (JCH-2026) oldidan qit’alar aro nazorat bahslari o‘zining qizg‘in pallasiga kirdi. Xuddi shunday muhim va shiddatli tayyorgarlik uchrashuvlaridan biri Yevropa qit’asi vakili Turkiya hamda Janubiy Amerikaning noqulay raqiblaridan biri bo‘lgan Venesuela terma jamoalari o‘rtasida bo‘lib o‘tdi.
6 iyundan 7 iyunga o‘tar kechasi okean ortida tashkil etilgan ushbu bahs bo‘lajak Mundial oldidan turk dunyosi futbol ishqibozlariga haqiqiy bayram kayfiyatini ulashdi.
«Cheyz Stedium»dagi shiddatli va irodali kurash
Global futbol forumiga mezbonlik qiladigan AQSHning Fort-Loderdeyl shahrida joylashgan mashhur “Cheyz Stedium” arenasi ushbu xalqaro o‘yinga guvoh bo‘ldi. Uchrashuv kutilganidek ikkala jamoaning faol hujumlari bilan boshlandi:
Ilk zarba raqibdan: O‘yinning debyuti janubiy amerikaliklar uchun omadli keldi. Uchrashuvning 14-daqiqasidayoq Telasko Segoviya tomonidan yetkazib berilgan aniq pasdan unumli foydalangan Venesuela terma jamoasi forvardi Gleyker Mendosa Turkiya darvozasini ishg‘ol etib, hisobni ochdi.
Muvozanatning tiklanishi: Bunday kutilmagan startdan so‘ng turkiyaliklar katta kuch bilan oldinga intilishdi. Birinchi bo‘lim tugashi arafasida, ya’ni 44-daqiqada Barish Alper Yilmaz raqib himoyasini yorib o‘tib, muvozanatni tikladi va jamoasini tanaffusga xotirjamlik bilan chiqib ketishini ta’minladi.
Arda Gyulerning super pasi va g‘alaba goli
Ikkinchi bo‘limda Vinchenso Montella shogirdlari tashabbusni butunlay o‘z qo‘llariga olishdi. Tezkor kombinatsiyalar va hujumkor o‘yin tez orada o‘z samarasini berdi.
Maydonda javlon urgan yosh yulduz, Madridning «Real» klubi a’zosi Arda Gyuler o‘zining zargarona va yuqori mahorat bilan ijro etgan golli uzatmasi orqali Yunus Akgyunni qulay pozitsiyaga chiqardi. Yunus esa imkoniyatdan bexato foydalanib, Venesuela darvozasiga o‘yinning yakuniy va «oydinlik» kirituvchi golini yo‘lladi — 2:1!
Turkiyani Mundialda kimlar kutmoqda?
Ushbu muvaffaqiyatli nazorat bahsidan so‘ng, Turkiya terma jamoasi AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qiladigan, joriy yilning 11 iyunidan 19 iyuliga qadar davom etadigan JCH-2026 safariga chinakam yuqori kayfiyatda yo‘l oladi. Quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadvalda turk mahalliy jamoasining Mundial guruh bosqichidagi raqiblari joy olgan:
Musobaqa guruhi
Ishtirokchi jamoa
Vakillarimizning raqiblari
Bo‘lajak turnir holati
«D» guruhi
Turkiya
Avstraliya
Paragvay
AQSH
Tarixiy global chempionatda chempionlik va keyingi bosqich uchun kurashadi.
Eslatib o‘tish joizki, ushbu uchrashuvda ularga jiddiy qarshilik ko‘rsatgan Venesuela terma jamoasi Janubiy Amerika mintaqasidagi o‘ta murakkab saralash bosqichidan o‘ta olmagan va ushbu jahon chempionatini shunchaki muxlis sifatida kuzatishga majbur.
Zamin sharhi: Turkiya milliy terma jamoasining Venesuelaga qarshi namoyish etgan mazmunli o‘yini ularning bo‘lajak Mundialga har tomonlama tayyor ekanliklarini yaqqol ko‘rsatib berdi. Birinchi bo‘lib gol o‘tkazib yuborilganiga qaramay, iroda namoyish etilib, g‘alabaning ilib ketilishi jamoada kuchli xarakter shakllanganidan dalolatdir. Ayniqsa, Arda Gyuler va Yunus Akgyun kabi ijrochilarning mahorati «D» guruhida Avstraliya, Paragvay va mezbon AQSHga qarshi kechadigan bahslarda turklarning imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirishi shubhasiz. Biz ham o‘z navbatida qardosh Turkiya terma jamoasiga bo‘lajak dunyo birinchiligida ulkan zafarlar va tarixiy natijalar tilab qolamiz!
Jahon chempionatining eng so‘nggi kundaligi, guruh bosqichi tafsilotlari va dunyo futboli yulduzlari ishtirokidagi eksklyuziv reportajlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…