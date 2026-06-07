Fabio Kannavaro O‘zbekiston terma jamoasining rejalari haqida gapirdi
Butun o‘zbek xalqi va mahalliy futbol ishqibozlari yillar davomida intizorlik bilan kutgan, millionlar o‘yini tarixidagi eng buyuk voqelik — JCH-2026 startiga sanoqli kunlar qoldi. Okean orti yashil maydonlarida vatanimiz sharafini himoya qiladigan O‘zbekiston milliy terma jamoasi ayni paytda tayyorgarlikning eng so‘nggi hal qiluvchi bosqichini o‘tkazmoqda.
Tarixiy debyut oldidan milliy jamoamizning italiyalik mashhur bosh murabbiyi, Jahon chempioni Fabio Kannavaro O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) matbuot xizmatiga keng qamrovli va samimiy intervyu berdi. Unda tajribali mutaxassis jamoaning ichki falsafasi, bo‘lajak turnirdan kutilayotgan maqsadlar va o‘zbek futbolining kelajakdagi uzoq muddatli strategik rejalari haqida atroflicha to‘xtalib o‘tdi.
Yoshlik shijoati va tajriba uyg‘unligi: To‘g‘ri balans
Italiyalik bosh murabbiy o‘z nutqida hozirgi tarkibni shunchaki bir martalik musobaqa uchun emas, balki kelajak poydevori sifatida shakllantirayotganini alohida urg‘uladi. Uning fikricha, muvaffaqiyat kaliti yoshlik va tajribaning o‘zaro uyg‘unligidadir:
«Biz hozirgi kunda nafaqat bugungi kun, balki milliy jamoaning ertangi mustahkam poydevorini ham barpo etyapmiz. Shu boisdan tarkibimizda yosh, iqtidorli yigitlar va ko‘pni ko‘rgan tajribali futbolchilar o‘rtasida juda aniq, to‘g‘ri muvozanat (balans) bo‘lishi shart. Eski gvardiya vakillari o‘zlarining xalqaro maydondagi katta tajribalarini yoshlarga o‘rgatishlari lozim. Yosh avlod vakillari uchun esa mana shunday mahoratli yulduzlar bor muhitga kirib kelish juda muhim, sababi bu ularning professional sifatida tezroq o‘sishiga va jamoaga moslashishiga katta yordam beradi».
JCH-2026 — Rivojlanish maktabi va keyingi bosh maqsad
Fabio Kannavaro Jahon chempionatiga haqiqiy reallik ko‘zi bilan qarayotganini va ushbu musobaqa o‘zbek futboli uchun qay darajada ahamiyatli ekanini tizimli tarzda tushuntirib berdi. Murabbiyning strategik rejasini quyidagi integratsiyalashgan jadval orqali aniq tasavvur qilish mumkin:
Musobaqa va jarayonlar
Kannavaro belgilagan vazifalar
Kutilayotgan natija va istiqbol
JCH-2026 turniri
Biz uchun eng avvalo katta o‘rganish, tajriba to‘plash va yangi bosqichga chiqish imkoniyatidir.
Agar kuchli raqiblar bilan bahslarda yaxshi natijalar qayd etsak, bundan juda baxtiyor bo‘lamiz.
Muvaffaqiyatsizlik ehtimoli
Mabodo natijalar kutilganidek bo‘lmasa, bu tushkunlikka sabab bo‘lmaydi — boshlagan katta loyihamizni davom ettiramiz.
Yo‘l qo‘yilgan xatolar ustida ishlab, tarkibni yanada kuchaytiramiz.
Sentyabr oyidagi reja
Tarkibga butunlay yangi kuchlarni, iste’dodli yangi futbolchilarni jalb qilish boshlanadi.
Osiyo kubogiga jiddiy hozirlik ko‘rish jarayoniga start beriladi.
Jamoa ustozi so‘zini yakunlar ekan, qit’a birinchiligining ahamiyatini yana bir bor eslatib o‘tdi: «Biz uchun Jahon chempionatidan keyingi eng muhim va bosh maqsad — Osiyo kubogi hisoblanadi. Biz mana shu cho‘qqini zabt etish uchun ham tizimli ishlashda davom etamiz».
Zamin sharhi: Fabio Kannavaroning ushbu mulohazalari uzoqni ko‘zlab qilingan puxta strategiyadan dalolat beradi. Dunyo futboli afsonasi O‘zbekiston terma jamoasiga shunchaki muvaqqatiyatli natija uchun emas, balki tizimni butunlay isloh qilish va barqarorlikni ta’minlash uchun kelganini ko‘rsatmoqda. JCH-2026 biz uchun tarixiy tajriba maydoni bo‘ladi, undagi ijobiy natija katta sovg‘a bo‘lsa, omadsizlik ham katta dars vazifasini o‘taydi. Eng muhimi, Kannavaro boshchiligidagi yigitlarimiz Osiyo kubogi kabi yirik musobaqalarda bosh favoritga aylanish poydevorini hozirdanoq qo‘yishmoqda. Milliy jamoamizga bo‘lajak Mundialda va undan keyingi turnirlarda chin dildan zafarlar tilaymiz!
O‘zbekiston milliy terma jamoasining JCH-2026dagi tarixiy yurishi, Okean ortidan eng eksklyuziv reportajlar va yurtimiz futboliga oid eng qaynoq yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…