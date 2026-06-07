Fabio Kannavaro O‘zbekiston terma jamoasining rejalari haqida gapirdi

·87·Sport
Fabio Kannavaro O‘zbekiston terma jamoasining rejalari haqida gapirdi

Butun o‘zbek xalqi va mahalliy futbol ishqibozlari yillar davomida intizorlik bilan kutgan, millionlar o‘yini tarixidagi eng buyuk voqelik — JCH-2026 startiga sanoqli kunlar qoldi. Okean orti yashil maydonlarida vatanimiz sharafini himoya qiladigan O‘zbekiston milliy terma jamoasi ayni paytda tayyorgarlikning eng so‘nggi hal qiluvchi bosqichini o‘tkazmoqda.

Tarixiy debyut oldidan milliy jamoamizning italiyalik mashhur bosh murabbiyi, Jahon chempioni Fabio Kannavaro O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) matbuot xizmatiga keng qamrovli va samimiy intervyu berdi. Unda tajribali mutaxassis jamoaning ichki falsafasi, bo‘lajak turnirdan kutilayotgan maqsadlar va o‘zbek futbolining kelajakdagi uzoq muddatli strategik rejalari haqida atroflicha to‘xtalib o‘tdi.

Yoshlik shijoati va tajriba uyg‘unligi: To‘g‘ri balans

Italiyalik bosh murabbiy o‘z nutqida hozirgi tarkibni shunchaki bir martalik musobaqa uchun emas, balki kelajak poydevori sifatida shakllantirayotganini alohida urg‘uladi. Uning fikricha, muvaffaqiyat kaliti yoshlik va tajribaning o‘zaro uyg‘unligidadir:

«Biz hozirgi kunda nafaqat bugungi kun, balki milliy jamoaning ertangi mustahkam poydevorini ham barpo etyapmiz. Shu boisdan tarkibimizda yosh, iqtidorli yigitlar va ko‘pni ko‘rgan tajribali futbolchilar o‘rtasida juda aniq, to‘g‘ri muvozanat (balans) bo‘lishi shart. Eski gvardiya vakillari o‘zlarining xalqaro maydondagi katta tajribalarini yoshlarga o‘rgatishlari lozim. Yosh avlod vakillari uchun esa mana shunday mahoratli yulduzlar bor muhitga kirib kelish juda muhim, sababi bu ularning professional sifatida tezroq o‘sishiga va jamoaga moslashishiga katta yordam beradi».

JCH-2026 — Rivojlanish maktabi va keyingi bosh maqsad

Fabio Kannavaro Jahon chempionatiga haqiqiy reallik ko‘zi bilan qarayotganini va ushbu musobaqa o‘zbek futboli uchun qay darajada ahamiyatli ekanini tizimli tarzda tushuntirib berdi. Murabbiyning strategik rejasini quyidagi integratsiyalashgan jadval orqali aniq tasavvur qilish mumkin:

Musobaqa va jarayonlar

Kannavaro belgilagan vazifalar

Kutilayotgan natija va istiqbol

JCH-2026 turniri

Biz uchun eng avvalo katta o‘rganish, tajriba to‘plash va yangi bosqichga chiqish imkoniyatidir.

Agar kuchli raqiblar bilan bahslarda yaxshi natijalar qayd etsak, bundan juda baxtiyor bo‘lamiz.

Muvaffaqiyatsizlik ehtimoli

Mabodo natijalar kutilganidek bo‘lmasa, bu tushkunlikka sabab bo‘lmaydi — boshlagan katta loyihamizni davom ettiramiz.

Yo‘l qo‘yilgan xatolar ustida ishlab, tarkibni yanada kuchaytiramiz.

Sentyabr oyidagi reja

Tarkibga butunlay yangi kuchlarni, iste’dodli yangi futbolchilarni jalb qilish boshlanadi.

Osiyo kubogiga jiddiy hozirlik ko‘rish jarayoniga start beriladi.

Jamoa ustozi so‘zini yakunlar ekan, qit’a birinchiligining ahamiyatini yana bir bor eslatib o‘tdi: «Biz uchun Jahon chempionatidan keyingi eng muhim va bosh maqsad — Osiyo kubogi hisoblanadi. Biz mana shu cho‘qqini zabt etish uchun ham tizimli ishlashda davom etamiz».

Zamin sharhi: Fabio Kannavaroning ushbu mulohazalari uzoqni ko‘zlab qilingan puxta strategiyadan dalolat beradi. Dunyo futboli afsonasi O‘zbekiston terma jamoasiga shunchaki muvaqqatiyatli natija uchun emas, balki tizimni butunlay isloh qilish va barqarorlikni ta’minlash uchun kelganini ko‘rsatmoqda. JCH-2026 biz uchun tarixiy tajriba maydoni bo‘ladi, undagi ijobiy natija katta sovg‘a bo‘lsa, omadsizlik ham katta dars vazifasini o‘taydi. Eng muhimi, Kannavaro boshchiligidagi yigitlarimiz Osiyo kubogi kabi yirik musobaqalarda bosh favoritga aylanish poydevorini hozirdanoq qo‘yishmoqda. Milliy jamoamizga bo‘lajak Mundialda va undan keyingi turnirlarda chin dildan zafarlar tilaymiz!

O‘zbekiston milliy terma jamoasining JCH-2026dagi tarixiy yurishi, Okean ortidan eng eksklyuziv reportajlar va yurtimiz futboliga oid eng qaynoq yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Fabio CannavaroOʻzbekistonOʻzbekiston Futbol Assotsiatsiyasi2026 FIFA Jahon chempionatiItaliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pep Guardiola Hansi Flick boshqaruvidagi Barselona oʻyinidan hayratdaPep Guardiola Hansi Flick boshqaruvidagi Barselona oʻyinidan hayratdaBugun, 11:57Yuventus hujum chizigʻini Alexander Sorloth va Randal Kolo Muani bilan kuchaytirmoqdaYuventus hujum chizigʻini Alexander Sorloth va Randal Kolo Muani bilan kuchaytirmoqdaBugun, 11:51Eronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiEronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiBugun, 11:20Chelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordiChelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordiBugun, 08:38Arsenal hujumni kuchaytirish uchun Morgan Gibbs-White nomzodini koʻrib chiqmoqdaArsenal hujumni kuchaytirish uchun Morgan Gibbs-White nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 08:34Maykl Olise faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirishi mumkinMaykl Olise faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirishi mumkinBugun, 08:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)