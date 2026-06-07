Rafael Leau Jahon chempionatining ilk o‘yinini o‘tkazib yuborishi mumkin

·107·Sport
Rafael Leau Jahon chempionatining ilk o‘yinini o‘tkazib yuborishi mumkin

Futbol bo‘yicha kutilayotgan dunyo birinchiligi (JCH-2026) starti arafasida Portugaliya milliy terma jamoasi va uning ko‘plab million sonli muxlislari kutilmagan xavotirli xabardan tashvishga tushib qolishdi. Jamoaning eng tezkor va xavfli hujumchilaridan biri, Italiyaning «Milan» klubi sharafini himoya qilayotgan vinger Rafael Leau yaqinlashib kelayotgan Mundial uchrashuvlarini tribunadan kuzatish xavfi ostida turibdi.

Bu noxush vaziyatga futbolchining yaqindagina Chili terma jamoasiga qarshi kechgan nazorat bahsidagi (2:1) nomaqbul xatti-harakati va maydonda sodir etgan janjali sabab bo‘lgan. O‘shanda Leau raqib himoyachisi bilan keskin tortishib, to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka olgan edi.

FIFAning qat’iy nazorati va kutilayotgan jazo

Garchi mazkur to‘qnashuv oddiygina o‘rtoqlik maqomida tashkil etilgan bo‘lsa-da, yashil maydondagi haddan tashqari agressiv va qo‘pol harakatlar jazosiz qolmaydigan ko‘rinadi. Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) Intizom qo‘mitasi ushbu vaziyatni alohida ko‘rib chiqmoqda.

Ma’lum qilinishicha, unga nisbatan qo‘llaniladigan diskvalifikatsiya (o‘yindan chetlatish) muddati oddiy nazorat bahslari chegarasidan chiqib, rasmiy musobaqalarga ham ko‘chirilishi ehtimoli juda yuqori.

Leauning taqdiri: Jazo muddatiga qarab ehtimoliy ssenariylar

Iqtidorli futbolchining yaqin kunlardagi kelajagi va terma jamoaga yordam bera olish imkoniyati FIFA chiqaradigan yakuniy qarorga bog‘liq. Vaziyatning rivojlanishi quyidagi integratsiyalashgan jadvalda aniq ko‘rsatilgan:

FIFA tomonidan berilishi mumkin bo‘lgan jazo muddati

Futbolchi o‘tkazib yuboradigan aniq uchrashuv va sanalar

Jamoa uchun vaziyat ta’siri

1 ta o‘yinlik diskvalifikatsiya

10 iyun kuni bo‘lib o‘tadigan Nigeriyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvi.

Terma jamoa uchun katta yo‘qotish bo‘lmaydi, u Mundialgacha jazoni o‘tab bo‘ladi.

Uzoq muddatli qat’iy jazo

Kamida 17 iyun kuni JCH-2026 guruh bosqichi doirasidagi Kongo DR terma jamoasiga qarshi dastlabki rasmiy o‘yin.

Portugaliya Jahon chempionatining muhim startida o‘z yulduzisiz maydonga tushishga majbur bo‘ladi.

Zamin sharhi: Rafael Leauning Chili bilan o‘yinda o‘z hissiyotlarini jilovlay olmagani Portugaliya terma jamoasi uchun juda qimmatga tushishi mumkin. Jahon chempionati kabi yirik turnirlar oldidan bunday yetakchi futbolchilarning arzimagan janjal sabab diskvalifikatsiya qilinishi bosh murabbiy Roberto Martinesning rejalarini chippakka chiqarishi hech gap emas. Kongo DR bilan bo‘lajak bahs guruhdan chiqish mas’uliyatini belgilab beradi. Umid qilamizki, FIFA Intizom qo‘mitasi vaziyatni juda qat’iy baholamaydi va Leau o‘zining tezkor reydlari bilan Mundial bahslarini bezab beradi. Yigitlarga bo‘lajak o‘yinlarda sovuqqonlik va omad tilaymiz!

Jahon chempionati kundaligi, Portugaliya terma jamoasi lageridagi eng so‘nggi insaydlar va FIFAning rasmiy qarorlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Rafael LeaoMilanPortugaliyaFIFAChili
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Federico Chiesa Liverpulni tark etib, Seriya Aga qaytish istagini bildirdiFederico Chiesa Liverpulni tark etib, Seriya Aga qaytish istagini bildirdiBugun, 12:16Fransiya terma jamoasida mojaro: Kylian Mbappe va Rayan Cherki noroziFransiya terma jamoasida mojaro: Kylian Mbappe va Rayan Cherki noroziBugun, 12:13Pep Guardiola Hansi Flick boshqaruvidagi Barselona oʻyinidan hayratdaPep Guardiola Hansi Flick boshqaruvidagi Barselona oʻyinidan hayratdaBugun, 11:57Yuventus hujum chizigʻini Alexander Sorloth va Randal Kolo Muani bilan kuchaytirmoqdaYuventus hujum chizigʻini Alexander Sorloth va Randal Kolo Muani bilan kuchaytirmoqdaBugun, 11:51Eronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiEronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiBugun, 11:20Chelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordiChelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordiBugun, 08:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)