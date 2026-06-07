Rafael Leau Jahon chempionatining ilk o‘yinini o‘tkazib yuborishi mumkin
Futbol bo‘yicha kutilayotgan dunyo birinchiligi (JCH-2026) starti arafasida Portugaliya milliy terma jamoasi va uning ko‘plab million sonli muxlislari kutilmagan xavotirli xabardan tashvishga tushib qolishdi. Jamoaning eng tezkor va xavfli hujumchilaridan biri, Italiyaning «Milan» klubi sharafini himoya qilayotgan vinger Rafael Leau yaqinlashib kelayotgan Mundial uchrashuvlarini tribunadan kuzatish xavfi ostida turibdi.
Bu noxush vaziyatga futbolchining yaqindagina Chili terma jamoasiga qarshi kechgan nazorat bahsidagi (2:1) nomaqbul xatti-harakati va maydonda sodir etgan janjali sabab bo‘lgan. O‘shanda Leau raqib himoyachisi bilan keskin tortishib, to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka olgan edi.
FIFAning qat’iy nazorati va kutilayotgan jazo
Garchi mazkur to‘qnashuv oddiygina o‘rtoqlik maqomida tashkil etilgan bo‘lsa-da, yashil maydondagi haddan tashqari agressiv va qo‘pol harakatlar jazosiz qolmaydigan ko‘rinadi. Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) Intizom qo‘mitasi ushbu vaziyatni alohida ko‘rib chiqmoqda.
Ma’lum qilinishicha, unga nisbatan qo‘llaniladigan diskvalifikatsiya (o‘yindan chetlatish) muddati oddiy nazorat bahslari chegarasidan chiqib, rasmiy musobaqalarga ham ko‘chirilishi ehtimoli juda yuqori.
Leauning taqdiri: Jazo muddatiga qarab ehtimoliy ssenariylar
Iqtidorli futbolchining yaqin kunlardagi kelajagi va terma jamoaga yordam bera olish imkoniyati FIFA chiqaradigan yakuniy qarorga bog‘liq. Vaziyatning rivojlanishi quyidagi integratsiyalashgan jadvalda aniq ko‘rsatilgan:
FIFA tomonidan berilishi mumkin bo‘lgan jazo muddati
Futbolchi o‘tkazib yuboradigan aniq uchrashuv va sanalar
Jamoa uchun vaziyat ta’siri
1 ta o‘yinlik diskvalifikatsiya
10 iyun kuni bo‘lib o‘tadigan Nigeriyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvi.
Terma jamoa uchun katta yo‘qotish bo‘lmaydi, u Mundialgacha jazoni o‘tab bo‘ladi.
Uzoq muddatli qat’iy jazo
Kamida 17 iyun kuni JCH-2026 guruh bosqichi doirasidagi Kongo DR terma jamoasiga qarshi dastlabki rasmiy o‘yin.
Portugaliya Jahon chempionatining muhim startida o‘z yulduzisiz maydonga tushishga majbur bo‘ladi.
Zamin sharhi: Rafael Leauning Chili bilan o‘yinda o‘z hissiyotlarini jilovlay olmagani Portugaliya terma jamoasi uchun juda qimmatga tushishi mumkin. Jahon chempionati kabi yirik turnirlar oldidan bunday yetakchi futbolchilarning arzimagan janjal sabab diskvalifikatsiya qilinishi bosh murabbiy Roberto Martinesning rejalarini chippakka chiqarishi hech gap emas. Kongo DR bilan bo‘lajak bahs guruhdan chiqish mas’uliyatini belgilab beradi. Umid qilamizki, FIFA Intizom qo‘mitasi vaziyatni juda qat’iy baholamaydi va Leau o‘zining tezkor reydlari bilan Mundial bahslarini bezab beradi. Yigitlarga bo‘lajak o‘yinlarda sovuqqonlik va omad tilaymiz!
Jahon chempionati kundaligi, Portugaliya terma jamoasi lageridagi eng so‘nggi insaydlar va FIFAning rasmiy qarorlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…