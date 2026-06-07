Chelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordi

·93·Sport
Chelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordi

Khadija Shaw ayollar futbolidagi eng yaxshi markaziy hujumchilardan biri hisoblanadi. Manchester Siti safida ketma-ket uch marta "Oltin butsa"ni qoʻlga kiritgan futbolchi Chelsi jamoasining asosiy nishoniga aylangan edi. Biroq, London klubi Shaw bilan kelisha olmagach, oʻz eʻtiborini Shvetsiyaning yosh iqtidori Felicia Schroderga qaratdi. Maʻlumotlarga koʻra, Chelsi BK Hacken hujumchisi uchun 1,2 million funt sterling miqdorida taklif yuborgan, bu esa ayollar futboli tarixidagi rekord transfer summasi boʻlishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Schroderga boʻlgan qiziqish faqatgina Chelsi bilan cheklanib qolmaydi. Barselona, Lion, Bavariya, Manchester Siti, Yuventus va Manchester Yunayted kabi grand jamoalar ham 19 yoshli futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishni istamoqda. Hozirda u Shvetsiya chempionatining eng koʻp maosh oluvchi futbolchisi hisoblanadi va uning klub bilan amaldagi shartnomasi 2029-yilgacha moʻljallangan. Shunga qaramay, yozgi transfer oynasida uning boshqa jamoaga oʻtish ehtimoli juda yuqori baholanmoqda.

Felicia Schroderning oʻyini mutaxassislarni hayratda qoldirmoqda. U joriy mavsumda 5 ta oʻyinda 4 ta gol urishga ulgurdi, shuningdek, UEFA ayollar oʻrtasidagi Yevropa kubogi finalida xet-trik qayd etib, Hacken jamoasiga chempionlikni taqdim etdi. 2025-yilgi mavsum uning faoliyatida burilish nuqtasi boʻldi: u 26 ta oʻyinda 30 ta gol va 9 ta golli uzatmani amalga oshirib, jamoasining Shvetsiya chempioni boʻlishiga ulkan hissa qoʻshdi.

Yosh boʻlishiga qaramay, Schroder allaqachon Shvetsiya terma jamoasining doimiy aʻzosiga aylangan. U turli yoshdagi terma jamoalarda 28 ta oʻyinda 19 ta gol urganidan soʻng, 2025-yil may oyida asosiy jamoaga chaqirildi. Hozirda u Tony Gustavsson boshqaruvidagi terma jamoaning muhim boʻlagi hisoblanadi. Uning maydondagi sovuqqonligi va gol sezish qobiliyati uni dunyoning eng istiqbolli yosh futbolchilari roʻyxatida yuqori oʻrinlarga olib chiqdi.

ChelsiFelicia SchroderTransferAyollar FutboliBK Hacken
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiEronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiBugun, 11:20Arsenal hujumni kuchaytirish uchun Morgan Gibbs-White nomzodini koʻrib chiqmoqdaArsenal hujumni kuchaytirish uchun Morgan Gibbs-White nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 08:34Maykl Olise faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirishi mumkinMaykl Olise faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirishi mumkinBugun, 08:23Angliya Premer-ligasi giganti Bavariya nishonidagi himoyachini olib qochishi mumkinAngliya Premer-ligasi giganti Bavariya nishonidagi himoyachini olib qochishi mumkinBugun, 08:18Savio faoliyatini Londonning «Tottenxem» klubida davom ettirishi mumkinSavio faoliyatini Londonning «Tottenxem» klubida davom ettirishi mumkinBugun, 08:16Enso Fernandes faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirmoqchiEnso Fernandes faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirmoqchiBugun, 08:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Chelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordi – Zamin.uz, 07.06.2026