Roy Keane Harry Kane’ga maslahat berdi: JCHda aqlli oʻyin koʻrsatish kerak

·63·Sport
Roy Keane Harry Kane’ga maslahat berdi: JCHda aqlli oʻyin koʻrsatish kerak

Roy Keane Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane’ga oʻzining pleymeykerlik instinktlarini jilovlashni va Jahon chempionatida gʻalaba qozonish uchun faqat hujumning oldingi chizigʻida qolishni maslahat berdi. Garchi sardor Yangi Zelandiyaga qarshi bahsda minimal hisobdagi gʻalabani taʼminlagan boʻlsa-da, ekspert turnirning ogʻir iqlim sharoitida taktik intizom hal qiluvchi omil boʻlishini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Bavariya yulduzi maydon markaziga tushib, oʻyinni tashkil qilish qobiliyati uchun koʻplab maqtovlar olgan boʻlsa-da, Keane bunday odatlar yozgi issiqda oʻtadigan yirik turnirda zararli boʻlishi mumkin deb hisoblaydi. Uning fikricha, Kane’ning asosiy vazifasi ijodkorlik emas, balki hujumni yakunlashdan iborat boʻlishi lozim.

Thomas Tuchel boshchiligidagi jamoaning 1-0 hisobidagi gʻalabasidan soʻng, Keane 32 yoshli hujumchi tarkibdagi boshqa ijodkor futbolchilarga ishonishi va oʻzini hujum markazi sifatida saqlab qolishi kerakligini aytdi. Jahon chempionati talabchan iqlim sharoitida oʻtishini hisobga olsak, Kane’ning haddan tashqari koʻp harakat qilishi vaqtidan oldin charchab qolishiga sabab boʻlishi mumkin.

Keane ITV telekanaliga bergan intervyusida shunday dedi: "U endi tajribali futbolchi, Bavariya safida Chempionlar ligasi oʻyinlarida koʻp narsani oʻrgandi. Oʻz pozitsiyasi borasida aqlli boʻlishi kerak. Hatto gol urilgan vaziyatda ham, Yangi Zelandiya himoyachilari koʻp edi, lekin u shunchaki kerakli joyda paydo boʻldi. Unga shunchalik koʻp boʻsh joy berishgani hayratlanarli".

Ekspertning taʼkidlashicha, Kane’ning jahon darajasidagi yakunlovchi zarbalari Angliyaning eng katta boyligidir va buni boshqa futbolchilar ham bajara oladigan vazifalarga sarflamaslik kerak. Keane sardorni toʻp qidirib yarim himoyaga tushmasdan, imkoniyatlarni sabr bilan kutishga chaqirdi. "Agar Angliya katta sovrinni yutmoqchi boʻlsa, Kane asosiy figura boʻlishi shart", — deya qoʻshimcha qildi u.

Harry KaneAngliyaRoy KeaneBavariyaJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dembelening «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritganiga Yamal qanday munosabatda?Dembelening «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritganiga Yamal qanday munosabatda?Bugun, 18:29Lamin Yamal JCH-2026 dagi chempionlik uchun g‘ayrioddiy va’da berdiLamin Yamal JCH-2026 dagi chempionlik uchun g‘ayrioddiy va’da berdiBugun, 18:17Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi mumkin?Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi mumkin?Bugun, 18:11Desham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardiDesham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardiBugun, 17:26Taekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdiTaekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdiBugun, 17:18Ronaldu sport tarixida misli ko‘rilmagan moliyaviy rekord o‘rnatdiRonaldu sport tarixida misli ko‘rilmagan moliyaviy rekord o‘rnatdiBugun, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)