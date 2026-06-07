Roy Keane Harry Kane’ga maslahat berdi: JCHda aqlli oʻyin koʻrsatish kerak
Roy Keane Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane’ga oʻzining pleymeykerlik instinktlarini jilovlashni va Jahon chempionatida gʻalaba qozonish uchun faqat hujumning oldingi chizigʻida qolishni maslahat berdi. Garchi sardor Yangi Zelandiyaga qarshi bahsda minimal hisobdagi gʻalabani taʼminlagan boʻlsa-da, ekspert turnirning ogʻir iqlim sharoitida taktik intizom hal qiluvchi omil boʻlishini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Bavariya yulduzi maydon markaziga tushib, oʻyinni tashkil qilish qobiliyati uchun koʻplab maqtovlar olgan boʻlsa-da, Keane bunday odatlar yozgi issiqda oʻtadigan yirik turnirda zararli boʻlishi mumkin deb hisoblaydi. Uning fikricha, Kane’ning asosiy vazifasi ijodkorlik emas, balki hujumni yakunlashdan iborat boʻlishi lozim.
Thomas Tuchel boshchiligidagi jamoaning 1-0 hisobidagi gʻalabasidan soʻng, Keane 32 yoshli hujumchi tarkibdagi boshqa ijodkor futbolchilarga ishonishi va oʻzini hujum markazi sifatida saqlab qolishi kerakligini aytdi. Jahon chempionati talabchan iqlim sharoitida oʻtishini hisobga olsak, Kane’ning haddan tashqari koʻp harakat qilishi vaqtidan oldin charchab qolishiga sabab boʻlishi mumkin.
Keane ITV telekanaliga bergan intervyusida shunday dedi: "U endi tajribali futbolchi, Bavariya safida Chempionlar ligasi oʻyinlarida koʻp narsani oʻrgandi. Oʻz pozitsiyasi borasida aqlli boʻlishi kerak. Hatto gol urilgan vaziyatda ham, Yangi Zelandiya himoyachilari koʻp edi, lekin u shunchaki kerakli joyda paydo boʻldi. Unga shunchalik koʻp boʻsh joy berishgani hayratlanarli".
Ekspertning taʼkidlashicha, Kane’ning jahon darajasidagi yakunlovchi zarbalari Angliyaning eng katta boyligidir va buni boshqa futbolchilar ham bajara oladigan vazifalarga sarflamaslik kerak. Keane sardorni toʻp qidirib yarim himoyaga tushmasdan, imkoniyatlarni sabr bilan kutishga chaqirdi. "Agar Angliya katta sovrinni yutmoqchi boʻlsa, Kane asosiy figura boʻlishi shart", — deya qoʻshimcha qildi u.
…