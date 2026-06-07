Lamin Yamal JCH-2026 dagi chempionlik uchun g‘ayrioddiy va’da berdi
Ispaniya milliy terma jamoasining yosh yulduzi Lamin Yamal Jahon chempionati-2026 oldidan muxlislar e’tiborini tortgan qiziq va’dasi bilan chiqdi. “Qizil furiya”ning iqtidorli vingeri agar Ispaniya mundialda g‘alaba qozonsa, o‘z imidjida kutilmagan o‘zgarish qilishini ma’lum qildi.
Yamalning aytishicha, Ispaniya terma jamoasi Jahon chempionati bosh sovrinini qo‘lga kiritgan taqdirda, u uch hafta davomida soqol va mo‘ylov o‘stiradi. Bu gap bir qarashda hazilomuz tuyulishi mumkin, ammo katta turnirlar oldidan bunday va’dalar muxlislar orasida alohida qiziqish uyg‘otadi.
“Agar biz Jahon chempionatida g‘alaba qozonsak, uch hafta davomida soqol va mo‘ylov o‘stirishga va’da beraman”, — dedi Lamin Yamal.
Bu haqda mashhur insayder Fabritsio Romano xabar berdi. Uning ma’lumotidan so‘ng Yamalning va’dasi ijtimoiy tarmoqlarda ham tez muhokamaga aylanishi tabiiy. Chunki Lamin Yamal hozirgi kunda Ispaniya futbolining eng yorqin yosh yulduzlaridan biri hisoblanadi va uning har bir gapi muxlislar e’tiboridan chetda qolmaydi.
Yosh bo‘lishiga qaramay, Yamal allaqachon katta futbolda o‘z nomini tanitib ulgurdi. Uning tezligi, texnik mahorati, raqibni aldab o‘tish qobiliyati va maydondagi dadilligi Ispaniya terma jamoasi hujumiga yangi nafas bag‘ishlamoqda. Shu sababli Jahon chempionatida ham undan katta natijalar kutiladi.
Ispaniya milliy jamoasi mundialga katta maqsadlar bilan yo‘l olmoqda. “Qizil furiya” har doim dunyo futbolida o‘z uslubi, to‘p nazorati, texnik saviyasi va iqtidorli futbolchilari bilan ajralib turadi. Bu safar ham jamoa tarkibida tajriba va yoshlik uyg‘unligi bor.
Jahon chempionati 11 iyun kuni start oladi. Ispaniya guruh bosqichida Kabo-Verde, Urugvay va Saudiya Arabistoni terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi. Qog‘ozda Ispaniya guruh favoritlaridan biri sifatida ko‘rinsa-da, mundialda har bir o‘yin alohida sinov hisoblanadi.
Kabo-Verde terma jamoasi katta sahnada o‘zini ko‘rsatishga harakat qiladi. Saudiya Arabistoni ham tartibli o‘yini va kutilmagan natijalarga qodirligi bilan xavfli raqib sanaladi. Urugvay esa jismoniy kuch, xarakter va katta turnirlardagi tajribasi bilan har qanday jamoaga muammo tug‘dira oladi.
Shuning uchun Ispaniya uchun guruh bosqichidan boshlab maksimal konsentratsiya talab etiladi. Lamin Yamal kabi futbolchilar esa bunday o‘yinlarda farq yarata oladigan ijrochilardan hisoblanadi. Uning kreativligi va tezkor qarorlari raqib himoyasi uchun jiddiy bosh og‘riq bo‘lishi mumkin.
Yamalning soqol va mo‘ylov haqidagi va’dasi esa jamoa ichidagi ishonch va yaxshi kayfiyatdan darak beradi. Albatta, chempionlikkacha yo‘l juda uzoq. Ammo bunday yengil hazil va g‘ayrioddiy va’dalar futbolchilarning katta bosim ostida ham erkin fikrlay olishini ko‘rsatadi.
Ispaniya muxlislari esa endi nafaqat jamoaning g‘alabasini, balki Yamalning va’dasi amalga oshishini ham qiziqish bilan kuzatishi mumkin. Agar “Qizil furiya” haqiqatan ham mundial sovrinini qo‘lga kiritsa, yosh yulduzning yangi obrazi futbol olamida alohida mem va muhokama mavzusiga aylanishi aniq.
Futbolda bunday kichik detallar ham katta turnir kayfiyatini oshiradi. Jahon chempionati faqat gollar, taktika va natijalar emas, balki futbolchilarning shaxsiy hikoyalari, va’dlari va muxlislar bilan bog‘liq qiziq lahzalar bilan ham esda qoladi.
Lamin Yamal hozircha katta va’da berdi. Endi esa ish maydonda qoldi. Agar Ispaniya chempion bo‘lsa, futbol muxlislari nafaqat kubokni, balki Yamalning uch haftalik soqol va mo‘ylovini ham kutishadi. Bunday motivatsiya bilan “Qizil furiya”ning yo‘li yanada qiziqroq ko‘rinadi.
…