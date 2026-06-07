Lamin Yamal JCH-2026 dagi chempionlik uchun g‘ayrioddiy va’da berdi

·0·Sport
Lamin Yamal JCH-2026 dagi chempionlik uchun g‘ayrioddiy va’da berdi

Ispaniya milliy terma jamoasining yosh yulduzi Lamin Yamal Jahon chempionati-2026 oldidan muxlislar e’tiborini tortgan qiziq va’dasi bilan chiqdi. “Qizil furiya”ning iqtidorli vingeri agar Ispaniya mundialda g‘alaba qozonsa, o‘z imidjida kutilmagan o‘zgarish qilishini ma’lum qildi.

Yamalning aytishicha, Ispaniya terma jamoasi Jahon chempionati bosh sovrinini qo‘lga kiritgan taqdirda, u uch hafta davomida soqol va mo‘ylov o‘stiradi. Bu gap bir qarashda hazilomuz tuyulishi mumkin, ammo katta turnirlar oldidan bunday va’dalar muxlislar orasida alohida qiziqish uyg‘otadi.

“Agar biz Jahon chempionatida g‘alaba qozonsak, uch hafta davomida soqol va mo‘ylov o‘stirishga va’da beraman”, — dedi Lamin Yamal.

Bu haqda mashhur insayder Fabritsio Romano xabar berdi. Uning ma’lumotidan so‘ng Yamalning va’dasi ijtimoiy tarmoqlarda ham tez muhokamaga aylanishi tabiiy. Chunki Lamin Yamal hozirgi kunda Ispaniya futbolining eng yorqin yosh yulduzlaridan biri hisoblanadi va uning har bir gapi muxlislar e’tiboridan chetda qolmaydi.

Yosh bo‘lishiga qaramay, Yamal allaqachon katta futbolda o‘z nomini tanitib ulgurdi. Uning tezligi, texnik mahorati, raqibni aldab o‘tish qobiliyati va maydondagi dadilligi Ispaniya terma jamoasi hujumiga yangi nafas bag‘ishlamoqda. Shu sababli Jahon chempionatida ham undan katta natijalar kutiladi.

Ispaniya milliy jamoasi mundialga katta maqsadlar bilan yo‘l olmoqda. “Qizil furiya” har doim dunyo futbolida o‘z uslubi, to‘p nazorati, texnik saviyasi va iqtidorli futbolchilari bilan ajralib turadi. Bu safar ham jamoa tarkibida tajriba va yoshlik uyg‘unligi bor.

Jahon chempionati 11 iyun kuni start oladi. Ispaniya guruh bosqichida Kabo-Verde, Urugvay va Saudiya Arabistoni terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi. Qog‘ozda Ispaniya guruh favoritlaridan biri sifatida ko‘rinsa-da, mundialda har bir o‘yin alohida sinov hisoblanadi.

Kabo-Verde terma jamoasi katta sahnada o‘zini ko‘rsatishga harakat qiladi. Saudiya Arabistoni ham tartibli o‘yini va kutilmagan natijalarga qodirligi bilan xavfli raqib sanaladi. Urugvay esa jismoniy kuch, xarakter va katta turnirlardagi tajribasi bilan har qanday jamoaga muammo tug‘dira oladi.

Shuning uchun Ispaniya uchun guruh bosqichidan boshlab maksimal konsentratsiya talab etiladi. Lamin Yamal kabi futbolchilar esa bunday o‘yinlarda farq yarata oladigan ijrochilardan hisoblanadi. Uning kreativligi va tezkor qarorlari raqib himoyasi uchun jiddiy bosh og‘riq bo‘lishi mumkin.

Yamalning soqol va mo‘ylov haqidagi va’dasi esa jamoa ichidagi ishonch va yaxshi kayfiyatdan darak beradi. Albatta, chempionlikkacha yo‘l juda uzoq. Ammo bunday yengil hazil va g‘ayrioddiy va’dalar futbolchilarning katta bosim ostida ham erkin fikrlay olishini ko‘rsatadi.

Ispaniya muxlislari esa endi nafaqat jamoaning g‘alabasini, balki Yamalning va’dasi amalga oshishini ham qiziqish bilan kuzatishi mumkin. Agar “Qizil furiya” haqiqatan ham mundial sovrinini qo‘lga kiritsa, yosh yulduzning yangi obrazi futbol olamida alohida mem va muhokama mavzusiga aylanishi aniq.

Futbolda bunday kichik detallar ham katta turnir kayfiyatini oshiradi. Jahon chempionati faqat gollar, taktika va natijalar emas, balki futbolchilarning shaxsiy hikoyalari, va’dlari va muxlislar bilan bog‘liq qiziq lahzalar bilan ham esda qoladi.

Lamin Yamal hozircha katta va’da berdi. Endi esa ish maydonda qoldi. Agar Ispaniya chempion bo‘lsa, futbol muxlislari nafaqat kubokni, balki Yamalning uch haftalik soqol va mo‘ylovini ham kutishadi. Bunday motivatsiya bilan “Qizil furiya”ning yo‘li yanada qiziqroq ko‘rinadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi mumkin?Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi mumkin?Bugun, 18:11Desham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardiDesham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardiBugun, 17:26Taekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdiTaekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdiBugun, 17:18Ronaldu sport tarixida misli ko‘rilmagan moliyaviy rekord o‘rnatdiRonaldu sport tarixida misli ko‘rilmagan moliyaviy rekord o‘rnatdiBugun, 15:52Pep Gvardiola Maykl Jordan bilan golf o‘ynash orzusi haqida gapirdi...Pep Gvardiola Maykl Jordan bilan golf o‘ynash orzusi haqida gapirdi...Bugun, 14:36Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdiKolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdiBugun, 14:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)