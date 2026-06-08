Joze Mourinio "Real"ga qaytdi: Madridda yangi davr boshlandi
Madridning “Real” klubida katta voqea yuz berdi. 79 yoshli tajribali funksioner Florentino Peres klub prezidentligi uchun o‘tkazilgan saylovda g‘alaba qozongach, muxlislar uzoq kutgan qarorni rasman e’lon qildi. Portugaliyalik mashhur mutaxassis Joze Mourinio yana “Qirollik klubi” bosh murabbiyi etib tayinlandi.
Peres saylovda ispaniyalik biznesmen Enrike Rikelmeni ortda qoldirdi va shu tariqa “Real”ni 2030 yilgacha boshqarishda davom etadigan bo‘ldi. Bu uning klub prezidentligi lavozimini qatorasiga 8-marta egallashi hisoblanadi. Madrid klubi tarixida Florentino Peres nomi allaqachon katta transferlar, yirik loyihalar va g‘alabalar bilan bog‘lanib ketgan.
Saylovdagi g‘alabadan so‘ng Peresning birinchi katta qarori Joze Mourinioni qaytarish bo‘ldi. U portugaliyalik mutaxassisni dunyodagi eng yaxshi murabbiylardan biri va haqiqiy madridist sifatida ta’rifladi.
“Biz dunyodagi eng yaxshi murabbiylardan biri, haqiqiy madridistni yana qarshi olishdan faxrlanamiz. Kutib oling, Joze Mourinio…” — dedi Peres.
Bu so‘zlar Madrid muxlislari orasida katta muhokamalarga sabab bo‘lishi aniq. Chunki Mourinio “Real” uchun begona inson emas. U avval ham 2010-2013 yillar oralig‘ida jamoani boshqargan va o‘sha davrda klub Ispaniya futbolida muhim g‘alabalarga erishgan.
Mourinio boshchiligida “Real” Ispaniya chempionati, Ispaniya kubogi va Ispaniya superkubogini qo‘lga kiritgan. Uning davri o‘ta shiddatli, keskin va hissiyotlarga boy bo‘lgan. Portugaliyalik murabbiy klubga qattiq xarakter, raqobat ruhi va g‘alabaga bo‘lgan ochlikni olib kirgan edi.
Endi esa Mourinio Madridga yana qaytmoqda. Bu qaytish oddiy murabbiy almashinuvi emas, balki “Real”da yangi bosqich boshlanishini anglatishi mumkin. Chunki Mourinio qayerga borsa, u yerda doim katta intizom, keskin qarorlar, kuchli xarakter va natijaga bo‘lgan qat’iy talab paydo bo‘ladi.
“Real” muxlislari uchun bu tayinlov ikki xil hissiyot uyg‘otishi mumkin. Bir tomondan, Mourinio — katta tajribaga ega, g‘alaba qozonishni biladigan va katta o‘yinlarda raqibni taktik jihatdan sindira oladigan murabbiy. Ikkinchi tomondan, uning uslubi har doim ham tinch va silliq kechavermaydi. Mourinio bor joyda intriga ham, bosim ham, katta sarlavhalar ham bo‘ladi.
Ammo “Real” kabi klub uchun aynan shunday xarakterli murabbiy ba’zan juda kerak bo‘ladi. Katta yulduzlar, katta maqsadlar va har mavsum sovrinlar uchun kurashish talabi bor jamoada murabbiy faqat taktik emas, ruhiy yetakchi ham bo‘lishi kerak. Mourinio esa buni yaxshi uddalaydigan mutaxassislardan biri.
Florentino Peresning bu qarori uning saylovoldi rejalari bilan hamohang ko‘rinadi. U yana “Real”ni kuchli loyiha, katta transferlar va g‘alabalar sari olib borishni maqsad qilgan. Mourinioning qaytishi esa klubda qattiq tartib va yangi sport siyosatining boshlanishi bo‘lishi mumkin.
Endi asosiy savol — Mourinio bu safar qanday “Real” quradi? U avvalgi davrdagi kabi qattiq pressing, tezkor qarshi hujum va ruhiy bosimga tayangan jamoa yaratadimi yoki zamonaviy futbol talablariga mos ravishda boshqacha uslub tanlaydimi? Bu savollarga javobni kelasi mavsum ko‘rsatadi.
Shu bilan birga, Mourinioning qaytishi ayrim futbolchilar taqdiriga ham ta’sir qilishi mumkin. Portugaliyalik murabbiy har doim o‘z talablariga mos, xarakterli va jangchi futbolchilarni afzal ko‘radi. Uning rejalariga kirmagan o‘yinchilar esa yozgi transfer oynasida jamoani tark etishi ehtimoldan xoli emas.
Florentino Peres esa 2030 yilgacha klubni boshqarishda davom etadi. Bu muddat “Real” uchun yangi katta loyiha qurish, tarkibni kuchaytirish va Yevropa futbolida yana yetakchilikni mustahkamlash imkoniyatidir. Peres va Mourinio tandemi esa Madridda yana katta voqealar boshlanishidan darak bermoqda.
“Real” tarixida har bir yangi davr o‘z qahramonlarini yaratadi. Bu safar sahnaga yana tanish nom qaytdi — Joze Mourinio. Uning birinchi davri sovrinlar, keskinlik va katta raqobat bilan esda qolgan. Endi ikkinchi bob qanday yozilishi esa butun futbol olamini qiziqtirmoqda.
Bir narsa aniq: Mourinio qaytgan joyda zerikish bo‘lmaydi. “Real”da yangi mavsum hali boshlanmasdanoq intriga, bosim va katta umidlar boshlandi. Madrid yana katta sahnaga tayyorgarlik ko‘rmoqda.
…