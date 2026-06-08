Joze Mourinio "Real"ga qaytdi: Madridda yangi davr boshlandi

·194·Sport
Joze Mourinio "Real"ga qaytdi: Madridda yangi davr boshlandi

Madridning “Real” klubida katta voqea yuz berdi. 79 yoshli tajribali funksioner Florentino Peres klub prezidentligi uchun o‘tkazilgan saylovda g‘alaba qozongach, muxlislar uzoq kutgan qarorni rasman e’lon qildi. Portugaliyalik mashhur mutaxassis Joze Mourinio yana “Qirollik klubi” bosh murabbiyi etib tayinlandi.

Peres saylovda ispaniyalik biznesmen Enrike Rikelmeni ortda qoldirdi va shu tariqa “Real”ni 2030 yilgacha boshqarishda davom etadigan bo‘ldi. Bu uning klub prezidentligi lavozimini qatorasiga 8-marta egallashi hisoblanadi. Madrid klubi tarixida Florentino Peres nomi allaqachon katta transferlar, yirik loyihalar va g‘alabalar bilan bog‘lanib ketgan.

Saylovdagi g‘alabadan so‘ng Peresning birinchi katta qarori Joze Mourinioni qaytarish bo‘ldi. U portugaliyalik mutaxassisni dunyodagi eng yaxshi murabbiylardan biri va haqiqiy madridist sifatida ta’rifladi.

“Biz dunyodagi eng yaxshi murabbiylardan biri, haqiqiy madridistni yana qarshi olishdan faxrlanamiz. Kutib oling, Joze Mourinio…” — dedi Peres.

Bu so‘zlar Madrid muxlislari orasida katta muhokamalarga sabab bo‘lishi aniq. Chunki Mourinio “Real” uchun begona inson emas. U avval ham 2010-2013 yillar oralig‘ida jamoani boshqargan va o‘sha davrda klub Ispaniya futbolida muhim g‘alabalarga erishgan.

Mourinio boshchiligida “Real” Ispaniya chempionati, Ispaniya kubogi va Ispaniya superkubogini qo‘lga kiritgan. Uning davri o‘ta shiddatli, keskin va hissiyotlarga boy bo‘lgan. Portugaliyalik murabbiy klubga qattiq xarakter, raqobat ruhi va g‘alabaga bo‘lgan ochlikni olib kirgan edi.

Endi esa Mourinio Madridga yana qaytmoqda. Bu qaytish oddiy murabbiy almashinuvi emas, balki “Real”da yangi bosqich boshlanishini anglatishi mumkin. Chunki Mourinio qayerga borsa, u yerda doim katta intizom, keskin qarorlar, kuchli xarakter va natijaga bo‘lgan qat’iy talab paydo bo‘ladi.

“Real” muxlislari uchun bu tayinlov ikki xil hissiyot uyg‘otishi mumkin. Bir tomondan, Mourinio — katta tajribaga ega, g‘alaba qozonishni biladigan va katta o‘yinlarda raqibni taktik jihatdan sindira oladigan murabbiy. Ikkinchi tomondan, uning uslubi har doim ham tinch va silliq kechavermaydi. Mourinio bor joyda intriga ham, bosim ham, katta sarlavhalar ham bo‘ladi.

Ammo “Real” kabi klub uchun aynan shunday xarakterli murabbiy ba’zan juda kerak bo‘ladi. Katta yulduzlar, katta maqsadlar va har mavsum sovrinlar uchun kurashish talabi bor jamoada murabbiy faqat taktik emas, ruhiy yetakchi ham bo‘lishi kerak. Mourinio esa buni yaxshi uddalaydigan mutaxassislardan biri.

Florentino Peresning bu qarori uning saylovoldi rejalari bilan hamohang ko‘rinadi. U yana “Real”ni kuchli loyiha, katta transferlar va g‘alabalar sari olib borishni maqsad qilgan. Mourinioning qaytishi esa klubda qattiq tartib va yangi sport siyosatining boshlanishi bo‘lishi mumkin.

Endi asosiy savol — Mourinio bu safar qanday “Real” quradi? U avvalgi davrdagi kabi qattiq pressing, tezkor qarshi hujum va ruhiy bosimga tayangan jamoa yaratadimi yoki zamonaviy futbol talablariga mos ravishda boshqacha uslub tanlaydimi? Bu savollarga javobni kelasi mavsum ko‘rsatadi.

Shu bilan birga, Mourinioning qaytishi ayrim futbolchilar taqdiriga ham ta’sir qilishi mumkin. Portugaliyalik murabbiy har doim o‘z talablariga mos, xarakterli va jangchi futbolchilarni afzal ko‘radi. Uning rejalariga kirmagan o‘yinchilar esa yozgi transfer oynasida jamoani tark etishi ehtimoldan xoli emas.

Florentino Peres esa 2030 yilgacha klubni boshqarishda davom etadi. Bu muddat “Real” uchun yangi katta loyiha qurish, tarkibni kuchaytirish va Yevropa futbolida yana yetakchilikni mustahkamlash imkoniyatidir. Peres va Mourinio tandemi esa Madridda yana katta voqealar boshlanishidan darak bermoqda.

“Real” tarixida har bir yangi davr o‘z qahramonlarini yaratadi. Bu safar sahnaga yana tanish nom qaytdi — Joze Mourinio. Uning birinchi davri sovrinlar, keskinlik va katta raqobat bilan esda qolgan. Endi ikkinchi bob qanday yozilishi esa butun futbol olamini qiziqtirmoqda.

Bir narsa aniq: Mourinio qaytgan joyda zerikish bo‘lmaydi. “Real”da yangi mavsum hali boshlanmasdanoq intriga, bosim va katta umidlar boshlandi. Madrid yana katta sahnaga tayyorgarlik ko‘rmoqda.

Jose MourinhoReal MadridFlorentino PerezIspaniyaLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Barselona» shvetsiyalik futbolchisini Angliyaga ijaraga berishi mumkin«Barselona» shvetsiyalik futbolchisini Angliyaga ijaraga berishi mumkinBugun, 07:40Lamine Yamal va Nico Williams Jahon chempionati oldidan safga qaytmoqdaLamine Yamal va Nico Williams Jahon chempionati oldidan safga qaytmoqdaBugun, 06:16Joze Mourinio "Real"ga qaytishini rasman tasdiqladi...Joze Mourinio "Real"ga qaytishini rasman tasdiqladi...Bugun, 05:52Kolumbiya Iordaniyani mag‘lub etib O‘zbekiston bilan o‘yinga hozirlik ko‘rdiKolumbiya Iordaniyani mag‘lub etib O‘zbekiston bilan o‘yinga hozirlik ko‘rdiBugun, 04:39“Bavariya” klubi prezidenti Oliseni "Real"ga sotmasligini ochiq bildirdi“Bavariya” klubi prezidenti Oliseni "Real"ga sotmasligini ochiq bildirdiBugun, 04:18Yamal yetarlicha baholanmayotgan eng kuchli futbolchilar nomini ma’lum qildiYamal yetarlicha baholanmayotgan eng kuchli futbolchilar nomini ma’lum qildiBugun, 04:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)