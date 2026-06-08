Mbappe 2026-yilgi Jahon chempionatida kim eng koʻp gol urishini aytdi
Real Madrid va Fransiya terma jamoasi yulduzi Kylian Mbappe 2026-yilgi Jahon chempionati toʻpurarlari borasida oʻzining dadil taxminlarini ilgari surdi. Qatardagi finalda alamli magʻlubiyatni boshdan kechirgan hujumchi Shimoliy Amerikada oʻtadigan turnirda oʻzining ustunligini namoyish etishga tayyorligini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kontent-meyker Finn Agostinelli va Sorare bilan hamkorlikdagi blits-savollarda Kylian Mbappe zamonamizning eng buyuk futbolchilari orasidan tanlov oʻtkazdi. Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi bahsda u oʻz kumiri boʻlgan portugaliyalik yulduzni tanladi. Mbappening fikricha, 2026-yilda Ronaldo Messiga qaraganda koʻproq gol urishga muvaffaq boʻladi.
Shuningdek, u yosh iqtidorlar va jamoadoshlariga ham toʻxtalib oʻtdi. Barselona vakili Lamine Yamalni Erling Xoland va Florian Virtsdan ustun qoʻygan boʻlsa, Real Madriddagi jamoadoshi Vinicius Juniorni Harry Kanedan koʻra sermahsulroq boʻlishini taxmin qildi. Biroq, yakuniy tanlovda u Cristiano Ronaldo va oʻzi oʻrtasida ikkilanmasdan oʻz nomini birinchi oʻringa qoʻydi.
2022-yilgi finalda xet-trik qayd etganiga qaramay, chempionlikni boy bergan Kylian Mbappe oʻsha oʻyinni qayta koʻrmasligini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, finalni tomosha qilish "ichki demonlarni" uygʻotishi mumkin. 2026-yilgi turnir Messi va Ronaldo uchun oltinchi Jahon chempionati sifatida tarixga kirishi kutilmoqda.
…