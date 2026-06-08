Mbappe 2026-yilgi Jahon chempionatida kim eng koʻp gol urishini aytdi

·44·Sport
Mbappe 2026-yilgi Jahon chempionatida kim eng koʻp gol urishini aytdi

Real Madrid va Fransiya terma jamoasi yulduzi Kylian Mbappe 2026-yilgi Jahon chempionati toʻpurarlari borasida oʻzining dadil taxminlarini ilgari surdi. Qatardagi finalda alamli magʻlubiyatni boshdan kechirgan hujumchi Shimoliy Amerikada oʻtadigan turnirda oʻzining ustunligini namoyish etishga tayyorligini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kontent-meyker Finn Agostinelli va Sorare bilan hamkorlikdagi blits-savollarda Kylian Mbappe zamonamizning eng buyuk futbolchilari orasidan tanlov oʻtkazdi. Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi bahsda u oʻz kumiri boʻlgan portugaliyalik yulduzni tanladi. Mbappening fikricha, 2026-yilda Ronaldo Messiga qaraganda koʻproq gol urishga muvaffaq boʻladi.

Shuningdek, u yosh iqtidorlar va jamoadoshlariga ham toʻxtalib oʻtdi. Barselona vakili Lamine Yamalni Erling Xoland va Florian Virtsdan ustun qoʻygan boʻlsa, Real Madriddagi jamoadoshi Vinicius Juniorni Harry Kanedan koʻra sermahsulroq boʻlishini taxmin qildi. Biroq, yakuniy tanlovda u Cristiano Ronaldo va oʻzi oʻrtasida ikkilanmasdan oʻz nomini birinchi oʻringa qoʻydi.

2022-yilgi finalda xet-trik qayd etganiga qaramay, chempionlikni boy bergan Kylian Mbappe oʻsha oʻyinni qayta koʻrmasligini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, finalni tomosha qilish "ichki demonlarni" uygʻotishi mumkin. 2026-yilgi turnir Messi va Ronaldo uchun oltinchi Jahon chempionati sifatida tarixga kirishi kutilmoqda.

Kylian MbappeReal MadridCristiano RonaldoLionel MessiJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi evolyutsiyasi: Argentinalik afsonaning besh xil qiyofasiLionel Messi evolyutsiyasi: Argentinalik afsonaning besh xil qiyofasiBugun, 10:39Declan Rice Angliya terma jamoasining vitse-sardori etib tayinlandiDeclan Rice Angliya terma jamoasining vitse-sardori etib tayinlandiBugun, 09:39Yuventus Dusan Vlahovic oʻrniga yangi hujumchi topdiYuventus Dusan Vlahovic oʻrniga yangi hujumchi topdiBugun, 08:59Lamine Yamal nima uchun qoʻliga bogʻich taqib yurishini ochiqladiLamine Yamal nima uchun qoʻliga bogʻich taqib yurishini ochiqladiBugun, 08:39Marc Cucurella JCh-2026 gʻolibligi uchun sochlarini qurbon qilishi mumkinMarc Cucurella JCh-2026 gʻolibligi uchun sochlarini qurbon qilishi mumkinBugun, 07:53«Barselona» shvetsiyalik futbolchisini Angliyaga ijaraga berishi mumkin«Barselona» shvetsiyalik futbolchisini Angliyaga ijaraga berishi mumkinBugun, 07:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)