Nyu-York meri JCH—2026 g‘olibi kim bo‘lishi haqida kutilmagan prognoz qildi

·50·Sport
Nyu-York meri JCH—2026 g‘olibi kim bo‘lishi haqida kutilmagan prognoz qildi

Butun dunyo nigohi okean ortiga qaratilgan va jozibador futbol bayrami boshlanishiga sanoqli kunlar qolgan bir paytda, nafaqat sport ekspertlari, balki yirik siyosatchilar ham o‘z taxminlarini ulashishda davom etmoqda. Mana shunday qiziqarli voqealardan biri AQSHda kuzatildi. Mundial mezbonlaridan biri bo‘lgan Nyu-York shahri meri Zohran Mamdani jurnalistlar bilan o‘ziga xos interaktiv o‘yin tashkil etib, bo‘lajak Jahon chempionatining guruh bosqichidan tortib, to final uchrashuvigacha bo‘lgan bahslar natijasini oldindan bashorat qildi. Siyosatchining ushbu taxminlari futbol olamida haqiqiy shov-shuv va qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Zohran Mamdanining prognozlar zanjiri juda kutilmagan va sensatsion natijalarga boy bo‘ldi. Uning fikricha, musobaqaning dastlabki pley-off, ya’ni 1/16 final bosqichidayoq haqiqiy «sensatsiyalar» sodir bo‘ladi. Merning taxminiga ko‘ra, futbol vatani bo‘lmish Braziliya terma jamoasi kutilmaganda Osiyo vakili Yaponiyaga imkoniyatni boy berib, turnirni erta tark etadi. Xuddi shu bosqichda Krishtianu Ronaldu vatandoshlari — Portugaliya terma jamoasi ham Angliya to‘sig‘idan o‘ta olmaydi va mundial bilan xayrlashadi.

Shahar rahbarining keyingi bosqichlar uchun bergan taxminlari ham muxlislarni hayratda qoldirishi tabiiy. Mamdani Janubiy Amerikaning ikki giganti to‘qnashuvida, ya’ni 1/4 finalda Kolumbiya terma jamoasi amaldagi chempion Argentina ustidan g‘alaba qozonishini aytdi. Inglizlar esa mezbon AQSH va kuchli Ispaniyani mag‘lub etib, yarim final qadamini bosadi, biroq final ostonasida Fransiyaga mag‘lub bo‘ladi.

Eng qiziqarli va dramalarga boy voqelik esa finalda sodir bo‘ladi: merning fikricha, Fransiya bosh sovrin uchun bahsda Afrika vakili Marokashga imkoniyatni boy beradi va Marokash tarixda ilk bor jahon tojini kiyadi. Kuchli uchlikni esa Angliyani mag‘lub etgan Kolumbiya yakunlab beradi.

Eslatib o‘tamiz, tarixda ilk bor 48 ta jamoani bag‘riga oluvchi hamda AQSH, Meksika va Kanada yashil maydonlari mezbonlik qiladigan ushbu ulug‘vor Jahon chempionati joriy yilning 11 iyun sanasida rasman start oladi. Siyosatchining bu sensatsion va jasur taxminlari qanchalik haqiqatga aylanishini yaqin kunlarda boshlanadigan jonli futbol haroratida birgalikda kuzatamiz. Bizdan uzoqlashmang!

JCH—2026 turnirining eng qaynoq kundaliklari, Nyu-Yorkdan kelayotgan eksklyuziv xabarlar va mundial uchrashuvlarining eng sara tahlillarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Nyu-YorkZohran MamdaniBraziliyaYaponiyaMarokash
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Florentino Peres qayta saylangach raqibi haqida keskin bayonot berdiFlorentino Peres qayta saylangach raqibi haqida keskin bayonot berdiBugun, 13:18Joze Mourino tezroq «Real» klubi bosh murabbiyiga aylanishni istamoqdaJoze Mourino tezroq «Real» klubi bosh murabbiyiga aylanishni istamoqdaBugun, 13:11O‘zbekistonning Niderlandiyaga qarshi ehtimoliy tarkibi ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonning Niderlandiyaga qarshi ehtimoliy tarkibi ma’lum bo‘ldiBugun, 12:49O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi 2ta o‘yinda maydonga tushadiO‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi 2ta o‘yinda maydonga tushadiBugun, 12:41Christian Eriksen faoliyatini yakunlashi kerakmi? Sobiq jamoadoshidan maslahatChristian Eriksen faoliyatini yakunlashi kerakmi? Sobiq jamoadoshidan maslahatBugun, 12:35Cristiano Ronaldo farzandlariga oʻzining mashhur fintlarini oʻrgatmoqdaCristiano Ronaldo farzandlariga oʻzining mashhur fintlarini oʻrgatmoqdaBugun, 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)