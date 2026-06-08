Nyu-York meri JCH—2026 g‘olibi kim bo‘lishi haqida kutilmagan prognoz qildi
Butun dunyo nigohi okean ortiga qaratilgan va jozibador futbol bayrami boshlanishiga sanoqli kunlar qolgan bir paytda, nafaqat sport ekspertlari, balki yirik siyosatchilar ham o‘z taxminlarini ulashishda davom etmoqda. Mana shunday qiziqarli voqealardan biri AQSHda kuzatildi. Mundial mezbonlaridan biri bo‘lgan Nyu-York shahri meri Zohran Mamdani jurnalistlar bilan o‘ziga xos interaktiv o‘yin tashkil etib, bo‘lajak Jahon chempionatining guruh bosqichidan tortib, to final uchrashuvigacha bo‘lgan bahslar natijasini oldindan bashorat qildi. Siyosatchining ushbu taxminlari futbol olamida haqiqiy shov-shuv va qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Zohran Mamdanining prognozlar zanjiri juda kutilmagan va sensatsion natijalarga boy bo‘ldi. Uning fikricha, musobaqaning dastlabki pley-off, ya’ni 1/16 final bosqichidayoq haqiqiy «sensatsiyalar» sodir bo‘ladi. Merning taxminiga ko‘ra, futbol vatani bo‘lmish Braziliya terma jamoasi kutilmaganda Osiyo vakili Yaponiyaga imkoniyatni boy berib, turnirni erta tark etadi. Xuddi shu bosqichda Krishtianu Ronaldu vatandoshlari — Portugaliya terma jamoasi ham Angliya to‘sig‘idan o‘ta olmaydi va mundial bilan xayrlashadi.
Shahar rahbarining keyingi bosqichlar uchun bergan taxminlari ham muxlislarni hayratda qoldirishi tabiiy. Mamdani Janubiy Amerikaning ikki giganti to‘qnashuvida, ya’ni 1/4 finalda Kolumbiya terma jamoasi amaldagi chempion Argentina ustidan g‘alaba qozonishini aytdi. Inglizlar esa mezbon AQSH va kuchli Ispaniyani mag‘lub etib, yarim final qadamini bosadi, biroq final ostonasida Fransiyaga mag‘lub bo‘ladi.
Eng qiziqarli va dramalarga boy voqelik esa finalda sodir bo‘ladi: merning fikricha, Fransiya bosh sovrin uchun bahsda Afrika vakili Marokashga imkoniyatni boy beradi va Marokash tarixda ilk bor jahon tojini kiyadi. Kuchli uchlikni esa Angliyani mag‘lub etgan Kolumbiya yakunlab beradi.
Eslatib o‘tamiz, tarixda ilk bor 48 ta jamoani bag‘riga oluvchi hamda AQSH, Meksika va Kanada yashil maydonlari mezbonlik qiladigan ushbu ulug‘vor Jahon chempionati joriy yilning 11 iyun sanasida rasman start oladi. Siyosatchining bu sensatsion va jasur taxminlari qanchalik haqiqatga aylanishini yaqin kunlarda boshlanadigan jonli futbol haroratida birgalikda kuzatamiz. Bizdan uzoqlashmang!
JCH—2026 turnirining eng qaynoq kundaliklari, Nyu-Yorkdan kelayotgan eksklyuziv xabarlar va mundial uchrashuvlarining eng sara tahlillarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…