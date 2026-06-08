Mbappe Jahon chempionati-2026 to‘purarligini kimga ravo ko‘rdi?

·71·Sport
Mbappe Jahon chempionati-2026 to‘purarligini kimga ravo ko‘rdi?

Futbol olami katta hayajon bilan kutayotgan, AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qiladigan 2026 yilgi Jahon chempionatiga ham oz vaqt qolmoqda. «Real Madrid» klubi hamda Fransiya milliy terma jamoasining yetakchi hujumchisi Kilian Mbappe bo‘lajak dunyo birinchiligida kim eng ko‘p gol urishi borasida o‘z taxminlarini o‘ziga xos tarzda bayon qildi.

Amaldagi chempion — Argentina unvonini himoya qiladigan ushbu yirik turnir oldidan Mbappe The Touchline nashriga bergan blis-intervyusida bir qator yulduz futbolchilar o‘rtasida tanlov o‘tkazdi. Quyida fransiyalik to‘purarning kutilgan va kutilmagan javoblari bilan tanishishingiz mumkin:

— Yamal yoki Holand? — Yamal.

— Yamal yoki Vinisius? — Vinisius.

— Vinisius yoki Keyn? — Vinisius.

— Vinisius yoki Messi? — Messi.

— Messi yoki Krishtianu Ronaldu? — Krishtianu.

— Krishtianu yoki Mbappe? — Men!

Ko‘rib turganingizdek, Mbappe avvaliga o‘z jamoadoshi Vinisiusni yosh iqtidor Lamin Yamal va Harri Keyndan ustun qo‘ygan bo‘lsa-da, baribir Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu fenomenini yuqori baholadi. Biroq eng so‘nggi final savolida u o‘zining yuksak ishonchi va chempionlik xarakterini namoyish etib, 2026 yilgi Jahon chempionatining mutlaq to‘purari aynan o‘zi bo‘lishini qat’iy ta’kidladi.

Kylian MbappeReal MadridLionel MessiCristiano RonaldoArgentina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Antonio Rüdiger Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirmoqdaAntonio Rüdiger Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirmoqdaBugun, 16:36Alyssa Thompson Chelsi safidagi debyut mavsumi haqida gapirdiAlyssa Thompson Chelsi safidagi debyut mavsumi haqida gapirdiBugun, 15:52Roberto Manchini yana Italiya milliy terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqdaRoberto Manchini yana Italiya milliy terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqdaBugun, 15:37Real Madrid afsonasi Joze Mourinyo murabbiylar shtabiga qoʻshilmoqdaReal Madrid afsonasi Joze Mourinyo murabbiylar shtabiga qoʻshilmoqdaBugun, 15:35De la Fuente Gavi va Rodri oʻrtasidagi toʻqnashuvga munosabat bildirdiDe la Fuente Gavi va Rodri oʻrtasidagi toʻqnashuvga munosabat bildirdiBugun, 15:16Real Madrid Barselonani unvonlaridan mahrum qilishni talab qilmoqdaReal Madrid Barselonani unvonlaridan mahrum qilishni talab qilmoqdaBugun, 15:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)