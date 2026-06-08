De la Fuente Gavi va Rodri oʻrtasidagi toʻqnashuvga munosabat bildirdi

·60·Sport
De la Fuente Gavi va Rodri oʻrtasidagi toʻqnashuvga munosabat bildirdi

Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente mashgʻulot paytida Rodri bilan toʻqnashib ketgan Gavi atrofidagi tanqidlarga javob qaytardi. Barselona yarim himoyachisi Manchester Siti yulduziga nisbatan qoʻpol oʻynagani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, muxlislar orasida xavotir uygʻotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Vaziyatda Gavi tajribali jamoadoshining oyogʻini bosib olgan va bu holat Rodri uchun jiddiy jarohat xavfini tugʻdirgandek koʻringan edi. Biroq, terma jamoa ustozi yosh iqtidor egasining tajovuzkor oʻyin uslubini oʻzgartirish niyatida emasligini va uning maydondagi ishtiyoqini yuqori baholashini taʼkidladi.

Matbuot anjumanida Luis de la Fuente bu futbolning bir qismi ekanini aytdi. "Bu futbol, bu mashgʻulot jarayoni. Oʻyinchilar bor kuchini berishadi va hech kim uzr soʻrashi shart emas. Hammasi joyida. Gavi gʻayrat va shijoatga toʻla. U oʻzini nazorat qilishi kerak, lekin menga aynan shunday Gavi kerak", — deya tushuntirdi murabbiy.

Rodri ogʻriq chekinganidan soʻng mashgʻulotlarni davom ettirishga muvaffaq boʻldi, bu esa murabbiyning qarorini yanada oqladi. Jamoa ichidagi muhit ham ijobiy boʻlib qolmoqda. Yeremy Pino hazil aralash Gavining jamoaga nima olib kirishi haqida gapirib, uning yuqumli energiyasi va kurashuvchanlik ruhi jamoa uchun juda muhimligini qayd etdi.

IspaniyaGaviRodriBarselonaManchester Siti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Antonio Rüdiger Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirmoqdaAntonio Rüdiger Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirmoqdaBugun, 16:36Alyssa Thompson Chelsi safidagi debyut mavsumi haqida gapirdiAlyssa Thompson Chelsi safidagi debyut mavsumi haqida gapirdiBugun, 15:52Roberto Manchini yana Italiya milliy terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqdaRoberto Manchini yana Italiya milliy terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqdaBugun, 15:37Real Madrid afsonasi Joze Mourinyo murabbiylar shtabiga qoʻshilmoqdaReal Madrid afsonasi Joze Mourinyo murabbiylar shtabiga qoʻshilmoqdaBugun, 15:35Real Madrid Barselonani unvonlaridan mahrum qilishni talab qilmoqdaReal Madrid Barselonani unvonlaridan mahrum qilishni talab qilmoqdaBugun, 15:16Kuman Niderlandiya va O‘zbekistonning noodatiy o‘yinlari sirini ochdi...Kuman Niderlandiya va O‘zbekistonning noodatiy o‘yinlari sirini ochdi...Bugun, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)