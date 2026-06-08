De la Fuente Gavi va Rodri oʻrtasidagi toʻqnashuvga munosabat bildirdi
Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente mashgʻulot paytida Rodri bilan toʻqnashib ketgan Gavi atrofidagi tanqidlarga javob qaytardi. Barselona yarim himoyachisi Manchester Siti yulduziga nisbatan qoʻpol oʻynagani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, muxlislar orasida xavotir uygʻotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Vaziyatda Gavi tajribali jamoadoshining oyogʻini bosib olgan va bu holat Rodri uchun jiddiy jarohat xavfini tugʻdirgandek koʻringan edi. Biroq, terma jamoa ustozi yosh iqtidor egasining tajovuzkor oʻyin uslubini oʻzgartirish niyatida emasligini va uning maydondagi ishtiyoqini yuqori baholashini taʼkidladi.
Matbuot anjumanida Luis de la Fuente bu futbolning bir qismi ekanini aytdi. "Bu futbol, bu mashgʻulot jarayoni. Oʻyinchilar bor kuchini berishadi va hech kim uzr soʻrashi shart emas. Hammasi joyida. Gavi gʻayrat va shijoatga toʻla. U oʻzini nazorat qilishi kerak, lekin menga aynan shunday Gavi kerak", — deya tushuntirdi murabbiy.
Rodri ogʻriq chekinganidan soʻng mashgʻulotlarni davom ettirishga muvaffaq boʻldi, bu esa murabbiyning qarorini yanada oqladi. Jamoa ichidagi muhit ham ijobiy boʻlib qolmoqda. Yeremy Pino hazil aralash Gavining jamoaga nima olib kirishi haqida gapirib, uning yuqumli energiyasi va kurashuvchanlik ruhi jamoa uchun juda muhimligini qayd etdi.
…