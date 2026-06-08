Real Madrid Barselonani unvonlaridan mahrum qilishni talab qilmoqda
Real Madrid klubi Negreira ishi boʻyicha yuzaga kelgan korrupsion mojaro fonida Barselona jamoasini tarixiy unvonlaridan mahrum qilishni soʻrab UEFAga rasmiy murojaat yoʻlladi. Florentino Perez prezidentlik saylovlarida 65-35 hisobidagi ishonchli gʻalabadan soʻng, oʻzining ashaddiy raqibiga qarshi keskin hujumga oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Madridliklar UEFAning Nyon shahridagi qarorgohiga 500 sahifadan iborat maxsus hisobotni taqdim etishdi. AS nashrining xabar berishicha, ushbu hujjatda soʻnggi 20 yil davomida Ispaniya chempionatidagi natijalarga tizimli ravishda taʼsir oʻtkazilgani haqida dalillar keltirilgan. Real Madrid rahbariyati Barselona qoʻlga kiritgan sovrinlarni bekor qilishni eng adolatli jazo deb hisoblamoqda.
Florentino Perez ikki klub oʻrtasidagi diplomatik aloqalar butunlay uzilganini eʼlon qildi. Uning taʼkidlashicha, hakamlarning noxolis qarorlari tufayli Real Madrid koʻplab ochkolardan mahrum boʻlgan. Xususan, Perez oʻtgan mavsumlarning birida jamoasidan 16 tadan 18 tagacha ochko "oʻgʻirlanganini" daʼvo qilmoqda.
UEFA prezidenti Aleksander Ceferin avvalroq Negreira ishini futboldagi eng jiddiy vaziyatlardan biri deb atagan edi. Garchi tashkilot Ispaniya sudining yakuniy qarorini kutayotgan boʻlsa-da, Real Madrid tomonidan yuborilgan ushbu portlovchi hujjatlar toʻplami UEFAni tekshiruvlarni qayta boshlashga majbur qilishi mumkin.
…