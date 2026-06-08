Real Madrid Barselonani unvonlaridan mahrum qilishni talab qilmoqda

·103·Sport
Real Madrid Barselonani unvonlaridan mahrum qilishni talab qilmoqda

Real Madrid klubi Negreira ishi boʻyicha yuzaga kelgan korrupsion mojaro fonida Barselona jamoasini tarixiy unvonlaridan mahrum qilishni soʻrab UEFAga rasmiy murojaat yoʻlladi. Florentino Perez prezidentlik saylovlarida 65-35 hisobidagi ishonchli gʻalabadan soʻng, oʻzining ashaddiy raqibiga qarshi keskin hujumga oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Madridliklar UEFAning Nyon shahridagi qarorgohiga 500 sahifadan iborat maxsus hisobotni taqdim etishdi. AS nashrining xabar berishicha, ushbu hujjatda soʻnggi 20 yil davomida Ispaniya chempionatidagi natijalarga tizimli ravishda taʼsir oʻtkazilgani haqida dalillar keltirilgan. Real Madrid rahbariyati Barselona qoʻlga kiritgan sovrinlarni bekor qilishni eng adolatli jazo deb hisoblamoqda.

Florentino Perez ikki klub oʻrtasidagi diplomatik aloqalar butunlay uzilganini eʼlon qildi. Uning taʼkidlashicha, hakamlarning noxolis qarorlari tufayli Real Madrid koʻplab ochkolardan mahrum boʻlgan. Xususan, Perez oʻtgan mavsumlarning birida jamoasidan 16 tadan 18 tagacha ochko "oʻgʻirlanganini" daʼvo qilmoqda.

UEFA prezidenti Aleksander Ceferin avvalroq Negreira ishini futboldagi eng jiddiy vaziyatlardan biri deb atagan edi. Garchi tashkilot Ispaniya sudining yakuniy qarorini kutayotgan boʻlsa-da, Real Madrid tomonidan yuborilgan ushbu portlovchi hujjatlar toʻplami UEFAni tekshiruvlarni qayta boshlashga majbur qilishi mumkin.

Real MadridBarselonaUEFAFlorentino PerezNegreira Ishi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Antonio Rüdiger Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirmoqdaAntonio Rüdiger Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirmoqdaBugun, 16:36Alyssa Thompson Chelsi safidagi debyut mavsumi haqida gapirdiAlyssa Thompson Chelsi safidagi debyut mavsumi haqida gapirdiBugun, 15:52Roberto Manchini yana Italiya milliy terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqdaRoberto Manchini yana Italiya milliy terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqdaBugun, 15:37Real Madrid afsonasi Joze Mourinyo murabbiylar shtabiga qoʻshilmoqdaReal Madrid afsonasi Joze Mourinyo murabbiylar shtabiga qoʻshilmoqdaBugun, 15:35De la Fuente Gavi va Rodri oʻrtasidagi toʻqnashuvga munosabat bildirdiDe la Fuente Gavi va Rodri oʻrtasidagi toʻqnashuvga munosabat bildirdiBugun, 15:16Kuman Niderlandiya va O‘zbekistonning noodatiy o‘yinlari sirini ochdi...Kuman Niderlandiya va O‘zbekistonning noodatiy o‘yinlari sirini ochdi...Bugun, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)