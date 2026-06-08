Niderlandiyaga qarshi o‘yinda O‘zbekistonning asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldi

·70·Sport
Niderlandiyaga qarshi o‘yinda O‘zbekistonning asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldi

Jahon chempionatiga tayyorgarlik doirasida milliy terma jamoalar o‘rtoqlik uchrashuvlarini davom ettirmoqda. O‘z tarixida ilk bor mundial yo‘llanmasini qo‘lga kiritgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi bugun navbatdagi muhim sinovda maydonga tushadi.

Fabio Kannavaro boshchiligidagi “oq bo‘rilar” Jahon chempionati oldidan Niderlandiya terma jamoasiga qarshi nazorat bahsi o‘tkazadi. Yevropa futbolidagi eng kuchli jamoalardan biriga qarshi uchrashuv vakillarimiz uchun juda jiddiy imtihon bo‘lishi kutilmoqda.

Ushbu bellashuv uchun O‘zbekiston milliy terma jamoasining asosiy tarkibi ma’lum qilindi. Kannavaro mazkur o‘yinda tajribali futbolchilar va so‘nggi yillarda milliy jamoada o‘z o‘rnini mustahkamlab borayotgan ijrochilarga ishonch bildirgan.

O‘zbekiston milliy terma jamoasining Niderlandiyaga qarshi asosiy tarkibi:

Darvozabon:

  1. O‘tkir Yusupov

Himoyachilar:

  1. Abduqodir Husanov

  2. Farrux Sayfiyev

  3. Rustam Ashurmatov

  4. Sherzod Nasrullayev

  5. Jahongir O‘rozov

Yarim himoyachilar:

  1. Akmal Mozgovoy

  2. Otabek Shukurov

  3. Oston O‘runov

  4. Abbosbek Fayzullayev

Hujumchi:

  1. Eldor Shomurodov

Bosh murabbiy: Fabio Kannavaro

Zaxira futbolchilari:

Abduvohid Ne’matov, Iskanderov, Eshmurodov, Botirali Ergashev, Hamdamov, Abdulla Abdullayev, Jaloliddinov, Igor Sergeyev, Esanov, Karimov, O‘lmasaliyev, Rahmonaliyev, Amonov, Jiyanov, Temirov.

Mazkur tarkibdan ko‘rinib turibdiki, Kannavaro Niderlandiyaga qarshi o‘yinda himoyada mustahkamlik va tezkor qarshi hujumlarga e’tibor qaratishi mumkin. Himoya chizig‘ida Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Farrux Sayfiyev, Sherzod Nasrullayev va Jahongir O‘rozov kabi futbolchilarning maydonga tushishi jamoaning orqa chiziqda zich va intizomli o‘ynashini ko‘rsatadi.

Ayniqsa, Abduqodir Husanovga bu bahsda katta mas’uliyat yuklanadi. “Manchester Siti” himoyachisi Niderlandiyaning kuchli va tezkor hujumchilariga qarshi yakkama-yakka kurashlarda, havodagi to‘plarda va pozitsiya tanlashda jamoamiz uchun muhim figura bo‘lishi kutilmoqda.

Yarim himoyada Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy, Abbosbek Fayzullayev va Oston O‘runov harakat qiladi. Bu chiziqda asosiy vazifa raqib bosimidan chiqish, to‘pni saqlash, himoyaga yordam berish va hujumga tez o‘tishdan iborat bo‘ladi. Niderlandiya kabi jamoaga qarshi maydon markazidagi har bir qaror juda muhim.

Abbosbek Fayzullayev va Oston O‘runov esa tezligi, driblingi va kutilmagan harakatlari bilan raqib himoyasiga muammo tug‘dirishi mumkin. Ularning qanotlar yoki yarim hududlardagi faolligi Eldor Shomurodov uchun imkoniyatlar yaratib berishi kutilmoqda.

Hujum markazida esa milliy jamoamiz sardori Eldor Shomurodov maydonga tushadi. Ushbu o‘yinda Eldordan nafaqat golli vaziyatlarda faollik, balki to‘pni ushlab turish, hujumlarni bog‘lash va jamoadoshlarini oldinga boshlash ham talab etiladi.

Niderlandiyaga qarshi uchrashuv O‘zbekiston uchun oddiy o‘rtoqlik bahsi emas. Bu — Jahon chempionati oldidan eng muhim tayyorgarlik bosqichlaridan biri. Kuchli raqibga qarshi o‘yinda jamoaning himoyadagi tartibi, jismoniy holati, taktik intizomi va ruhiy tayyorgarligi sinovdan o‘tadi.

Fabio Kannavaro uchun ham bu bahs katta ahamiyatga ega. Italiyalik mutaxassis mundial oldidan asosiy tarkib, himoyadagi o‘zaro tushunish, yarim himoyadagi muvozanat va hujumdagi imkoniyatlarni yana bir bor ko‘rib oladi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionatida ilk bor ishtirok etadi. Shu sababli har bir nazorat uchrashuvi, har bir epizod va har bir futbolchining harakati alohida ahamiyatga ega. Niderlandiyaga qarshi bahs esa “oq bo‘rilar” uchun haqiqiy katta sahna oldidan jiddiy repetitsiya bo‘ladi.

Muxlislar esa milliy jamoamizdan mardona o‘yin, tartibli himoya, tezkor hujumlar va ishonchli harakatlar kutishmoqda. Raqib kuchli, sinov og‘ir, ammo aynan shunday uchrashuvlar katta turnirlar oldidan jamoani pishitadi.

OʻzbekistonNiderlandiyaFabio CannavaroEldor ShomurodovManchester City
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi AQSH ustidan g‘alaba qozondiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi AQSH ustidan g‘alaba qozondiBugun, 19:52Peres «Chelsi» yulduzi Enso Fernandes transferini amalga oshirmoqchiPeres «Chelsi» yulduzi Enso Fernandes transferini amalga oshirmoqchiKecha, 18:41Joze Mourino «Real» klubi himoyasini tubdan isloh qilmoqchiJoze Mourino «Real» klubi himoyasini tubdan isloh qilmoqchiKecha, 18:04Niderlandiya O‘zbekistonga qarshi asosiy tarkibini rasman e’lon qildiNiderlandiya O‘zbekistonga qarshi asosiy tarkibini rasman e’lon qildiKecha, 17:58Antonio Rüdiger Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirmoqdaAntonio Rüdiger Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirmoqdaKecha, 16:36Alyssa Thompson Chelsi safidagi debyut mavsumi haqida gapirdiAlyssa Thompson Chelsi safidagi debyut mavsumi haqida gapirdiKecha, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)