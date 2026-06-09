Kannavaro Niderlandiyaga qarshi bahsdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdi...
O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro Niderlandiyaga qarshi o‘tkazilgan nazorat uchrashuvidan so‘ng jamoa o‘yini haqida o‘z fikrlarini bildirdi. Italiyalik mutaxassis kuchli raqibga qarshi bahs oson kechmaganini tan olgan holda, maydonda ko‘plab ijobiy jihatlarni ko‘rganini ta’kidladi.
Jahon chempionati oldidan bunday saviyadagi raqib bilan o‘ynash O‘zbekiston terma jamoasi uchun juda muhim tajriba hisoblanadi. Niderlandiya kabi yuqori darajadagi jamoaga qarshi har bir epizod, har bir pozitsion harakat va har bir xato murabbiylar shtabi uchun katta tahlil materiali bo‘lib xizmat qiladi.
Kannavaroning aytishicha, jamoa hisob 1:0 bo‘lganidan keyin ham maydondagi tartibni yo‘qotmagan. Futbolchilar oxirigacha bir jamoa sifatida harakat qilishga, o‘yin intizomini saqlashga va raqibga qarshi kurashishga intilgan.
“Menimcha, biz ko‘plab ijobiy jihatlarni ko‘rsata oldik. Hisob 1:0 bo‘lganidan keyin ham maydondagi tartib va liniyani yo‘qotmadik. Jamoa bo‘lib harakat qilishda davom etdik va oxirigacha kurashdik”, — dedi Fabio Kannavaro.
Bu fikr milliy jamoa uchun muhim signal. Chunki Jahon chempionatida O‘zbekiston Portugaliya, Kolumbiya va Kongo DR kabi jismonan kuchli, texnik jihatdan yuqori saviyali raqiblarga qarshi maydonga tushadi. Bunday o‘yinlarda natijadan tashqari, jamoaning bosim ostida o‘zini qanday tutishi ham katta ahamiyatga ega.
Kannavaro Niderlandiya darajasidagi milliy jamoalarga qarshi o‘ynash oson emasligini ta’kidladi. Ammo aynan shunday bahslar jamoaga kerak ekanini aytdi. Chunki kuchli raqibga qarshi o‘yin orqali futbolchilar o‘z kamchiliklarini yaxshiroq ko‘radi, tajriba orttiradi va yuqori tempga moslashadi.
“Bunday darajadagi milliy jamoalarga qarshi o‘ynash oson emas. Biroq jamoam o‘yinida ko‘plab ijobiy jihatlarni ko‘rdim. Bizga aynan shunday o‘yinlar kerak. Chunki bunday raqiblarga qarshi maydonga tushganingizda doimo nimanidir o‘rganasiz va tajriba orttirasiz. Umuman olganda, uchrashuvdan mamnunman”, — deya qo‘shimcha qildi murabbiy.
Himoyadagi o‘yin haqida gapirar ekan, Kannavaro futbolda xatolar bo‘lishi tabiiy ekanini aytdi. Uning fikricha, mutlaqo xatosiz o‘ynash mumkin emas. Asosiy vazifa — ana shu xatolar sonini kamaytirish, futbolchilarga to‘g‘ri qaror qabul qilishda yordam berish va himoyadagi muvofiqlikni kuchaytirish.
“Futbolni xatolarsiz o‘ynab bo‘lmaydi. Bu mutlaqo normal holat. Bizning vazifamiz futbolchilarga shunday xatolar sonini imkon qadar kamaytirishda yordam berishdir. Lekin rostini aytsam, men himoyadagi xatolardan ko‘ra ijobiy jihatlarni ko‘proq ko‘rdim”, — dedi u.
Bu so‘zlarda murabbiyning yondashuvi aniq ko‘rinadi. Kannavaro faqat kamchiliklarni sanash bilan cheklanmayapti, balki futbolchilarning to‘g‘ri harakatlarini ham ko‘rmoqda. Katta turnir oldidan jamoaga ishonch berish, shu bilan birga xatolar ustida ishlash juda muhim.
O‘zbekiston terma jamoasi uchun himoya chizig‘i Jahon chempionatida hal qiluvchi omillardan biri bo‘ladi. Kuchli raqiblarga qarshi jamoa ko‘p vaqt himoyalanishi, bosimga dosh berishi va har bir vaziyatda zich harakat qilishi kerak bo‘ladi. Shu ma’noda Niderlandiyaga qarshi o‘yin juda kerakli sinov bo‘ldi.
Kannavaro futbolchilarning jismoniy holati haqida ham to‘xtaldi. Uning aytishicha, tayyorgarlik jarayoni bir oydan ko‘proq vaqt oldin boshlangan, ammo legioner futbolchilar jamoaga keyinroq qo‘shilgan. Shunga qaramay, murabbiylar shtabi jismoniy tayyorgarlik bo‘yicha yaxshi ish olib borganiga ishonmoqda.
“Tayyorgarlikni bir oydan ham ko‘proq vaqt oldin boshlaganmiz, legioner futbolchilarimiz esa keyinroq jamoaga qo‘shildi. Shunga qaramay, jismoniy tayyorgarlik borasida yaxshi ish olib borganimizga ishonaman”, — dedi Kannavaro.
Albatta, turli klublardan kelgan futbolchilarning holati bir xil bo‘lmaydi. Kimdir mavsumni to‘liq o‘tkazgan, kimdir kamroq o‘yin amaliyotiga ega bo‘lgan, yana kimdir jarohatdan keyin tiklanish jarayonini boshdan kechirgan. Bunday sharoitda jamoani bir xil jismoniy va taktik holatga keltirish oson emas.
Kannavaro ayrim futbolchilar bilan bog‘liq hali hal etilishi kerak bo‘lgan masalalar borligini ham yashirmadi. Uning ta’kidlashicha, murabbiylar shtabi bu jihatlar ustida ishlashda davom etadi.
“Albatta, ayrim futbolchilar bilan bog‘liq hali hal etishimiz kerak bo‘lgan masalalar ham bor va biz ular ustida ishlashda davom etamiz”, — dedi mutaxassis.
Bu ochiqlik muxlislar uchun ham muhim. Chunki Jahon chempionati oldidan jamoa ideal holatda deb tasvirlash oson, ammo real tayyorgarlik jarayoni har doim muammolar, tuzatishlar va og‘ir qarorlardan iborat bo‘ladi. Kannavaro ana shu jarayonni bosqichma-bosqich boshqarishga harakat qilmoqda.
Niderlandiyaga qarshi bahs natijasi qanday bo‘lishidan qat’i nazar, O‘zbekiston uchun bunday o‘yinlar katta maktabdir. Maydondagi temp, raqibning bosimi, tezkor hujumlar va individual mahorat — bularning barchasi mundialda vakillarimizni kutayotgan real muhitga yaqin sinovlardir.
Endi asosiy vazifa — ushbu o‘yindan to‘g‘ri xulosa chiqarish. Ijobiy jihatlarni saqlab qolish, xatolarni kamaytirish, jismoniy holatni yaxshilash va Jahon chempionati startigacha jamoani maksimal tayyor holatga keltirish kerak.
Kannavaroning so‘zlaridan shu narsa anglashiladi: u jamoada potensial ko‘rmoqda. Muammolar bor, xato ham bo‘ladi, ammo futbolchilarning kurashuvchanligi, tartibni saqlashga intilishi va kuchli raqibga qarshi oxirigacha o‘ynashi murabbiyni qoniqtirgan.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun mundialgacha har bir kun qimmatli. Niderlandiyaga qarshi o‘yin esa katta turnir oldidan yana bir jiddiy saboq bo‘ldi. Endi bu saboqdan qanchalik to‘g‘ri foydalanish — Kannavaro shtabi va futbolchilarning eng asosiy vazifasiga aylanadi.
…