O‘zbekiston terma jamoasining kechagi bahsdagi o‘yini qanday baholandi?
Okean ortidagi yirik futbol bayrami oldidan o‘tkazilgan O‘zbekiston va Niderlandiya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi shiddatli to‘qnashuv hamon mutaxassislar va ishqibozlar diqqat markazida turibdi. «Oq bo‘rilar» kuchli raqibga qarshi mardonavor va munosib qarshilik ko‘rsatgan bo‘lsa-da, uchrashuv yakunida 1:2 hisobida imkoniyatni boy bergan edi. Mazkur hayajonli bellashuv yakunlanganidan so‘ng, xalqaro nufuzli statistik portallar va futbol ekspertlari maydonda harakat qilgan har bir futbolchimizning o‘yinini sinchiklab tahlil qilib, ularning ko‘rsatgan harakatlariga o‘z baholarini berishdi.
O‘tkazilgan reyting tahlillariga ko‘ra, O‘zbekiston milliy terma jamoasi tarkibida eng yuqori va namunali ko‘rsatkichga ega bo‘lgan ikki futbolchi aniqlandi. Ular — mudofaa chizig‘ida jonbozlik ko‘rsatgan iste’dodli himoyachi Jahongir O‘rozov hamda maydon markazida katta hajmdagi ishlarni bajargan tajribali yarim himoyachi Otabek Shukurov bo‘ldi. Har ikki futbolchimiz ham ekspertlar tomonidan 6,7 ball bilan taqdirlanib, jamoaning eng yaxshilari deb e’tirof etildi.
Quyida statistik portallar tomonidan terma jamoamiz a’zolariga qo‘yilgan yakuniy baholar bilan batafsil tanishishingiz mumkin:
Darvoza chizig‘i:
O‘tkir Yusupov — 6,3
Mudofaa qo‘rg‘oni:
Jahongir O‘rozov — 6,7
Abduqodir Husanov — 6,6
Rustam Ashurmatov — 6,5
Qanot himoyachilari:
Sherzod Nasrullayev — 6,3
Farrux Sayfiyev — 6,3
Maydon markazi va yarim himoya:
Otabek Shukurov — 6,7
Akmal Mozgovoy — 6,2
Hujumkor yarim himoyachilar:
Abbosbek Fayzullayev — 6,5
Oston O‘runov — 6,1
Hujum chizig‘i yetakchisi:
Eldor Shomurodov — 6,2
Umumiy hisob-kitoblarga ko‘ra, dunyo grandi hisoblangan Niderlandiyaga qarshi kechgan ushbu o‘ta mas’uliyatli uchrashuvda O‘zbekiston milliy terma jamoasining o‘rtacha jamoaviy reytingi 6,4 ballni tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich vakillarimizning top-jamoalarga qarshi o‘yinlarda ham sifatli va tizimli futbol namoyish eta olishidan dalolat beradi.
Milliy terma jamoamizning Jahon chempionatidagi ilk tarixiy qadamlari, futbolchilarimiz haqidagi eng so‘nggi eksklyuziv statistikalar va AQSH yashil maydonlaridan keladigan tezkor reportajlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…