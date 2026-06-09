O‘zbekiston terma jamoasining kechagi bahsdagi o‘yini qanday baholandi?

·0·Sport
O‘zbekiston terma jamoasining kechagi bahsdagi o‘yini qanday baholandi?

Okean ortidagi yirik futbol bayrami oldidan o‘tkazilgan O‘zbekiston va Niderlandiya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi shiddatli to‘qnashuv hamon mutaxassislar va ishqibozlar diqqat markazida turibdi. «Oq bo‘rilar» kuchli raqibga qarshi mardonavor va munosib qarshilik ko‘rsatgan bo‘lsa-da, uchrashuv yakunida 1:2 hisobida imkoniyatni boy bergan edi. Mazkur hayajonli bellashuv yakunlanganidan so‘ng, xalqaro nufuzli statistik portallar va futbol ekspertlari maydonda harakat qilgan har bir futbolchimizning o‘yinini sinchiklab tahlil qilib, ularning ko‘rsatgan harakatlariga o‘z baholarini berishdi.

O‘tkazilgan reyting tahlillariga ko‘ra, O‘zbekiston milliy terma jamoasi tarkibida eng yuqori va namunali ko‘rsatkichga ega bo‘lgan ikki futbolchi aniqlandi. Ular — mudofaa chizig‘ida jonbozlik ko‘rsatgan iste’dodli himoyachi Jahongir O‘rozov hamda maydon markazida katta hajmdagi ishlarni bajargan tajribali yarim himoyachi Otabek Shukurov bo‘ldi. Har ikki futbolchimiz ham ekspertlar tomonidan 6,7 ball bilan taqdirlanib, jamoaning eng yaxshilari deb e’tirof etildi.

Quyida statistik portallar tomonidan terma jamoamiz a’zolariga qo‘yilgan yakuniy baholar bilan batafsil tanishishingiz mumkin:

Darvoza chizig‘i:

  • O‘tkir Yusupov — 6,3

Mudofaa qo‘rg‘oni:

  • Jahongir O‘rozov — 6,7

  • Abduqodir Husanov — 6,6

  • Rustam Ashurmatov — 6,5

Qanot himoyachilari:

  • Sherzod Nasrullayev — 6,3

  • Farrux Sayfiyev — 6,3

Maydon markazi va yarim himoya:

  • Otabek Shukurov — 6,7

  • Akmal Mozgovoy — 6,2

Hujumkor yarim himoyachilar:

  • Abbosbek Fayzullayev — 6,5

  • Oston O‘runov — 6,1

Hujum chizig‘i yetakchisi:

  • Eldor Shomurodov — 6,2

Umumiy hisob-kitoblarga ko‘ra, dunyo grandi hisoblangan Niderlandiyaga qarshi kechgan ushbu o‘ta mas’uliyatli uchrashuvda O‘zbekiston milliy terma jamoasining o‘rtacha jamoaviy reytingi 6,4 ballni tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich vakillarimizning top-jamoalarga qarshi o‘yinlarda ham sifatli va tizimli futbol namoyish eta olishidan dalolat beradi.

Milliy terma jamoamizning Jahon chempionatidagi ilk tarixiy qadamlari, futbolchilarimiz haqidagi eng so‘nggi eksklyuziv statistikalar va AQSH yashil maydonlaridan keladigan tezkor reportajlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Van Deykning kechagi o‘yin haqidagi gaplari yurtida bahslarga sabab bo‘ldiVan Deykning kechagi o‘yin haqidagi gaplari yurtida bahslarga sabab bo‘ldiBugun, 05:42O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)Bugun, 05:30Husanovning kechagi o‘yiniga "Manchester Siti" qanday munosabat bildirdi?Husanovning kechagi o‘yiniga "Manchester Siti" qanday munosabat bildirdi?Bugun, 05:232026 yilgi Jahon chempionati tarixdagi eng yirigi bo‘ladi2026 yilgi Jahon chempionati tarixdagi eng yirigi bo‘ladiBugun, 05:16Maykl Olisening het-trigi Fransiyaga ishonchli g‘alaba keltirdiMaykl Olisening het-trigi Fransiyaga ishonchli g‘alaba keltirdiBugun, 05:08Kannavaro Niderlandiyaga qarshi bahsdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdi...Kannavaro Niderlandiyaga qarshi bahsdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdi...Bugun, 04:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)