Erling Xoland va Jamal Musiala: Angliya termasida oʻynashi mumkin boʻlgan yulduzlar

·0·Sport
Erling Xoland va Jamal Musiala: Angliya termasida oʻynashi mumkin boʻlgan yulduzlar

Thomas Tuchel 2026-yilgi Jahon chempionati uchun Angliya terma jamoasi tarkibida jahon darajasidagi isteʼdodlarni tanlashda qiyinchilikka duch kelmaydi. Harry Kane, Jud Bellingem va Declan Rice kabi yulduzlarning borligi "Uch sherlar"ni turnir favoritlari qatoriga qoʻshmoqda. Biroq, Angliya safida toʻp surish huquqiga ega boʻlgan, ammo boshqa mamlakatni tanlagan futbolchilarni tasavvur qilish yanada hayratlanarli. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Erling Xoland 2022-yilda Manchester Siti safiga qoʻshilganidan beri Angliya Premer-ligasi rekordlarini yangilab kelmoqda. U Norvegiya terma jamoasida ham har bir oʻyinda bittadan koʻp gol urib, aqlbovar qilmas natija koʻrsatmoqda. Aslida, Erling Xoland otasi Alf-Inge Lids jamoasida oʻynab yurgan vaqtda Angliyada tugʻilgan. U uch yoshida ota-onasi bilan Norvegiyaga koʻchib ketgan va oʻzini doim norvegiyalik deb hisoblagan.

Sobiq murabbiy Gareth Southgate 2020-yilda Erling Xoland yoshligidanoq Norvegiya tizimiga bogʻlanib qolgani va Angliya taklifini qabul qilish ehtimoli past boʻlganini tan olgan edi. Erling Xolandning oʻzi ham faqat Norvegiya safida oʻynashni orzu qilganini bir necha bor taʼkidlagan.

Yana bir yorqin misol — Jamal Musiala. U Bavariya safiga Chelsi akademiyasidan oʻtganidan soʻng porlay boshladi. Erling Xolanddan farqli oʻlaroq, Jamal Musiala Angliyaning turli yoshdagi terma jamoalarida, jumladan, Jud Bellingem bilan birga toʻp surgan. 2020-yilda u Angliya U21 jamoasida ikkita oʻyin oʻtkazishga ham ulgurgan edi.

Biroq, Germaniya terma jamoasi ustozi Joachim Löw va Bavariya jamoasidagi jamoadoshlarining saʼy-harakatlari bilan Jamal Musiala oʻzi tugʻilgan mamlakatni tanladi. U hayotining dastlabki yetti yilini Germaniyada oʻtkazgan edi. Endilikda u nemis futbolining asosiy yulduzlaridan biri hisoblanadi va 2026-yilgi mundialda Angliyaga qarshi maydonga tushishi mumkin.

FutbolAngliyaErling HaalandJamal MusialaJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Darwin Nunez kutilmaganda Liverpulga bepul qaytishi mumkinDarwin Nunez kutilmaganda Liverpulga bepul qaytishi mumkinBugun, 07:16Ronald Kuman O‘zbekistonga qarshi o‘yin haqida qanday fikr bildirdi?Ronald Kuman O‘zbekistonga qarshi o‘yin haqida qanday fikr bildirdi?Bugun, 06:13Xalqaro nashr Niderlandiya bilan bahsda oqsagan futbolchilarimizni aytdiXalqaro nashr Niderlandiya bilan bahsda oqsagan futbolchilarimizni aytdiBugun, 06:01O‘zbekiston terma jamoasining kechagi bahsdagi o‘yini qanday baholandi?O‘zbekiston terma jamoasining kechagi bahsdagi o‘yini qanday baholandi?Bugun, 05:50Van Deykning kechagi o‘yin haqidagi gaplari yurtida bahslarga sabab bo‘ldiVan Deykning kechagi o‘yin haqidagi gaplari yurtida bahslarga sabab bo‘ldiBugun, 05:42O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)Bugun, 05:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)