Erling Xoland va Jamal Musiala: Angliya termasida oʻynashi mumkin boʻlgan yulduzlar
Thomas Tuchel 2026-yilgi Jahon chempionati uchun Angliya terma jamoasi tarkibida jahon darajasidagi isteʼdodlarni tanlashda qiyinchilikka duch kelmaydi. Harry Kane, Jud Bellingem va Declan Rice kabi yulduzlarning borligi "Uch sherlar"ni turnir favoritlari qatoriga qoʻshmoqda. Biroq, Angliya safida toʻp surish huquqiga ega boʻlgan, ammo boshqa mamlakatni tanlagan futbolchilarni tasavvur qilish yanada hayratlanarli. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Erling Xoland 2022-yilda Manchester Siti safiga qoʻshilganidan beri Angliya Premer-ligasi rekordlarini yangilab kelmoqda. U Norvegiya terma jamoasida ham har bir oʻyinda bittadan koʻp gol urib, aqlbovar qilmas natija koʻrsatmoqda. Aslida, Erling Xoland otasi Alf-Inge Lids jamoasida oʻynab yurgan vaqtda Angliyada tugʻilgan. U uch yoshida ota-onasi bilan Norvegiyaga koʻchib ketgan va oʻzini doim norvegiyalik deb hisoblagan.
Sobiq murabbiy Gareth Southgate 2020-yilda Erling Xoland yoshligidanoq Norvegiya tizimiga bogʻlanib qolgani va Angliya taklifini qabul qilish ehtimoli past boʻlganini tan olgan edi. Erling Xolandning oʻzi ham faqat Norvegiya safida oʻynashni orzu qilganini bir necha bor taʼkidlagan.
Yana bir yorqin misol — Jamal Musiala. U Bavariya safiga Chelsi akademiyasidan oʻtganidan soʻng porlay boshladi. Erling Xolanddan farqli oʻlaroq, Jamal Musiala Angliyaning turli yoshdagi terma jamoalarida, jumladan, Jud Bellingem bilan birga toʻp surgan. 2020-yilda u Angliya U21 jamoasida ikkita oʻyin oʻtkazishga ham ulgurgan edi.
Biroq, Germaniya terma jamoasi ustozi Joachim Löw va Bavariya jamoasidagi jamoadoshlarining saʼy-harakatlari bilan Jamal Musiala oʻzi tugʻilgan mamlakatni tanladi. U hayotining dastlabki yetti yilini Germaniyada oʻtkazgan edi. Endilikda u nemis futbolining asosiy yulduzlaridan biri hisoblanadi va 2026-yilgi mundialda Angliyaga qarshi maydonga tushishi mumkin.
…