Mourinoning "qora ro‘yxati": "Real"dagi ushbu 6 nafar futbolchi kerakmas
Jahon futboli va Madridning «Real» klubi atrofida haqiqiy transfer portlashi yuz bermoqda! Joriy hafta davomida «qirollik klubi» bosh murabbiyligiga mashhur va takrorlanmas mutaxassis Joze Mourinoning tayinlanishi kutilmoqda. Ispaniyaning nufuzli va ommabop Diario Sport nashri tarqatgan so‘nggi shov-shuvli xabarlarga ko‘ra, portugaliyalik «Maxsus» («The Special One») laqabli murabbiy Madrid grandida katta hajmdagi islohotlar va tozalash ishlarini boshlab yuborishga ulgurgan. U yangi mavsum taktik rejalariga mos kelmaydigan naqd olti nafar yulduz futbolchining bahridan kechishga qaror qilgan.
Insayderlik ma’lumotlariga tayanadigan bo‘lsak, Mourinoning qora ro‘yxatidan jamoaning bir qator yetakchi va taniqli a’zolari joy olgan. Gap braziliyalik uchqur hujumchi Rodrigo, fransiyalik iste’dod sohibi Eduardo Kamavinga, yosh himoyachi Raul Asensio, shuningdek, Dani Sebalos, Fran Garsiya hamda Franko Mastantuono haqida ketmoqda. Ushbu futbolchilar joriy yozgi transfer oynasi yopilguniga qadar madridliklar lagerini butunlay tark etishlari yoki boshqa jamoalarga sotib yuborilishlari mumkin.
Bundan tashqari, klub rahbariyatida ham katta o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Tajribali rahbar Florentino Peres «Real Madrid» prezidenti lavozimiga qayta saylanganidan so‘ng, jamoaning mudofaa chizig‘ini kuchaytirish ustida jiddiy bosh qotirmoqda. Xalqaro ommaviy axborot vositalari tarqatgan xabarlarga qaraganda, tez orada Madrid klubi safiga «Liverpul» himoyachisi Ibraima Konate hamda «Inter»dan Denzel Dyumfrisning kelib qo‘shilishi kutilmoqda. Bu transferlar yangilanayotgan jamoaning asosiy poydevori bo‘lishi shubhasiz.
Eng hayajonlisi shundaki, portugaliyalik tajribali mutaxassis Joze Mourino klub bilan rasmiy shartnoma shartlarini imzolash va ishga kirishish maqsadida allaqachon Madrid shahriga yetib kelgan. Tez orada «Santyago Bernabeu»da yangi va shiddatli «Mourino davri» boshlanadi.
«Real Madrid»dagi ushbu tarixiy o‘zgarishlar, Joze Mourinoning yangi taktik inqiloblari va jahon futbolining eng so‘nggi eksklyuziv transfer yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…