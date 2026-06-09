Mourinoning "qora ro‘yxati": "Real"dagi ushbu 6 nafar futbolchi kerakmas

·0·Sport
Mourinoning "qora ro‘yxati": "Real"dagi ushbu 6 nafar futbolchi kerakmas

Jahon futboli va Madridning «Real» klubi atrofida haqiqiy transfer portlashi yuz bermoqda! Joriy hafta davomida «qirollik klubi» bosh murabbiyligiga mashhur va takrorlanmas mutaxassis Joze Mourinoning tayinlanishi kutilmoqda. Ispaniyaning nufuzli va ommabop Diario Sport nashri tarqatgan so‘nggi shov-shuvli xabarlarga ko‘ra, portugaliyalik «Maxsus» («The Special One») laqabli murabbiy Madrid grandida katta hajmdagi islohotlar va tozalash ishlarini boshlab yuborishga ulgurgan. U yangi mavsum taktik rejalariga mos kelmaydigan naqd olti nafar yulduz futbolchining bahridan kechishga qaror qilgan.

Insayderlik ma’lumotlariga tayanadigan bo‘lsak, Mourinoning qora ro‘yxatidan jamoaning bir qator yetakchi va taniqli a’zolari joy olgan. Gap braziliyalik uchqur hujumchi Rodrigo, fransiyalik iste’dod sohibi Eduardo Kamavinga, yosh himoyachi Raul Asensio, shuningdek, Dani Sebalos, Fran Garsiya hamda Franko Mastantuono haqida ketmoqda. Ushbu futbolchilar joriy yozgi transfer oynasi yopilguniga qadar madridliklar lagerini butunlay tark etishlari yoki boshqa jamoalarga sotib yuborilishlari mumkin.

Bundan tashqari, klub rahbariyatida ham katta o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Tajribali rahbar Florentino Peres «Real Madrid» prezidenti lavozimiga qayta saylanganidan so‘ng, jamoaning mudofaa chizig‘ini kuchaytirish ustida jiddiy bosh qotirmoqda. Xalqaro ommaviy axborot vositalari tarqatgan xabarlarga qaraganda, tez orada Madrid klubi safiga «Liverpul» himoyachisi Ibraima Konate hamda «Inter»dan Denzel Dyumfrisning kelib qo‘shilishi kutilmoqda. Bu transferlar yangilanayotgan jamoaning asosiy poydevori bo‘lishi shubhasiz.

Eng hayajonlisi shundaki, portugaliyalik tajribali mutaxassis Joze Mourino klub bilan rasmiy shartnoma shartlarini imzolash va ishga kirishish maqsadida allaqachon Madrid shahriga yetib kelgan. Tez orada «Santyago Bernabeu»da yangi va shiddatli «Mourino davri» boshlanadi.

«Real Madrid»dagi ushbu tarixiy o‘zgarishlar, Joze Mourinoning yangi taktik inqiloblari va jahon futbolining eng so‘nggi eksklyuziv transfer yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Yunayted Tottenxem sardori Cristian Romero uchun taklif tayyorlamoqdaManchester Yunayted Tottenxem sardori Cristian Romero uchun taklif tayyorlamoqdaBugun, 10:19Braziliyalik UFC yulduzi Perreyra Oq Uy turniri oldidan ta’sirli gapirdiBraziliyalik UFC yulduzi Perreyra Oq Uy turniri oldidan ta’sirli gapirdiBugun, 10:17«Manchester Siti» «Tottenxem» himoyachisi transferini amalga oshirmoqchi«Manchester Siti» «Tottenxem» himoyachisi transferini amalga oshirmoqchiBugun, 09:45Mbappe golsiz seriya haqida hazillashdi: Olise esa xet-trik qayd etdiMbappe golsiz seriya haqida hazillashdi: Olise esa xet-trik qayd etdiBugun, 09:38Bayer Leverkusen yangi murabbiy tayinladi: Carles Martinez va Xabi Alonso oʻxshashligiBayer Leverkusen yangi murabbiy tayinladi: Carles Martinez va Xabi Alonso oʻxshashligiBugun, 09:19O‘zbekiston darvozasiga 2 ta gol urgan futbolchiga 3 ta taklif tushdi...O‘zbekiston darvozasiga 2 ta gol urgan futbolchiga 3 ta taklif tushdi...Bugun, 09:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)