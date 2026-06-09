JCH-2026 tashkilotchilari Eron muxlislari uchun chiptalar kvotasini bekor qildi

·1·Sport
JCH-2026 tashkilotchilari Eron muxlislari uchun chiptalar kvotasini bekor qildi

Butun dunyo intizorlik bilan kutayotgan 2026 yilgi Jahon chempionatining rasmiy ochilish marosimiga atigi ikki kun qolganida, musobaqa atrofida katta shov-shuv va bahs-munozaralarga sabab bo‘lgan kutilmagan voqea yuz berdi. Nufuzli mundialning tashkiliy qo‘mitasi Eron milliy terma jamoasi muxlislari uchun maxsus ajratilgan rasmiy chiptalar kvotasini butunlay bekor qilishga qaror qildi. Ushbu noxush va kutilmagan xabar haqida Eron futbol federatsiyasi rasmiy bayonot berdi va mazkur murojaat dunyoning eng yirik va nufuzli Reuters axborot agentligi portalida e’lon qilindi.

Xalqaro manbalarning bergan ma’lumotlariga qaraganda, ilgari rasman tasdiqlangan va e’lon qilingan tartib-qoidalarga to‘liq ishonib, o‘z safarlarini bir necha oy oldindan puxta rejalashtirgan minglab eronlik futbol ishqibozlari ayni damda juda og‘ir vaziyatda qolishdi. Okean ortiga borish uchun qimmatbaho aviachiptalar sotib olgan, mehmonxonalarni band qilgan va katta miqdorda yo‘lkira xarajatlarini amalga oshirib, AQSH tuprog‘iga yetib kelgan ko‘plab muxlislar endilikda o‘z suyukli terma jamoasining tarixiy o‘yinlarini stadion tribunalaridan turib jonli tomosha qilish imkoniyatidan butunlay mahrum bo‘lishdi.

«Juda ko‘plab eronlik futbol ishqibozlari tashkilotchilar tomonidan avvalroq rasman e’lon qilingan shaffof jarayonga tayangan holda, o‘yinlarga tashrif buyurish uchun barcha zarur chora-tadbirlarni ko‘rib, rejalarni tuzib bo‘lgan edilar. Shunday bo‘lsa-da, musobaqa boshlanishi arafasida aynan bizning muxlislarga nisbatan bunday qat’iy va tushunarsiz qaror qabul qilindi», — deya o‘z noroziligi va afsusini bayon etgan Eron futbol federatsiyasi mas’ullari. Bu holat futbol jamoatchiligi o‘rtasida keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Eslatib o‘tish joizki, qur’a natijalariga ko‘ra Eron milliy terma jamoasi JCH–2026 guruh bosqichidagi barcha uchrashuvlarini aynan AQSH yashil maydonlarida o‘tkazishi belgilangan. Musobaqa taqvimiga muvofiq, ushbu Osiyo vakillari guruhda Yevropaning kuchli grandi Belgiya, Afrika vakili Misr hamda Okeaniyaning mahoratli jamoasi hisoblangan Yangi Zelandiya terma jamoalariga qarshi o‘ta shiddatli bahslarda maydonga tushishi rejalashtirilgan. Tashkilotchilarning ushbu qaroridan so‘ng Eron termasi AQSHdagi o‘yinlarda muxlislarning to‘g‘ridan to‘g‘ri ruhiy daldasisiz harakat qilishiga to‘g‘ri keladi.

Jahon chempionati starti arafasida yuzaga kelayotgan eng so‘nggi dramatik voqealar, tashkilotchilarning bahsli qarorlari, AQSH, Kanada va Meksika stadionlaridan keladigan eng tezkor va eksklyuziv reportajlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourinoning "qora ro‘yxati": "Real"dagi ushbu 6 nafar futbolchi kerakmasMourinoning "qora ro‘yxati": "Real"dagi ushbu 6 nafar futbolchi kerakmasBugun, 10:35Manchester Yunayted Tottenxem sardori Cristian Romero uchun taklif tayyorlamoqdaManchester Yunayted Tottenxem sardori Cristian Romero uchun taklif tayyorlamoqdaBugun, 10:19Braziliyalik UFC yulduzi Perreyra Oq Uy turniri oldidan ta’sirli gapirdiBraziliyalik UFC yulduzi Perreyra Oq Uy turniri oldidan ta’sirli gapirdiBugun, 10:17«Manchester Siti» «Tottenxem» himoyachisi transferini amalga oshirmoqchi«Manchester Siti» «Tottenxem» himoyachisi transferini amalga oshirmoqchiBugun, 09:45Mbappe golsiz seriya haqida hazillashdi: Olise esa xet-trik qayd etdiMbappe golsiz seriya haqida hazillashdi: Olise esa xet-trik qayd etdiBugun, 09:38Bayer Leverkusen yangi murabbiy tayinladi: Carles Martinez va Xabi Alonso oʻxshashligiBayer Leverkusen yangi murabbiy tayinladi: Carles Martinez va Xabi Alonso oʻxshashligiBugun, 09:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)