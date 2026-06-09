JCH-2026 tashkilotchilari Eron muxlislari uchun chiptalar kvotasini bekor qildi
Butun dunyo intizorlik bilan kutayotgan 2026 yilgi Jahon chempionatining rasmiy ochilish marosimiga atigi ikki kun qolganida, musobaqa atrofida katta shov-shuv va bahs-munozaralarga sabab bo‘lgan kutilmagan voqea yuz berdi. Nufuzli mundialning tashkiliy qo‘mitasi Eron milliy terma jamoasi muxlislari uchun maxsus ajratilgan rasmiy chiptalar kvotasini butunlay bekor qilishga qaror qildi. Ushbu noxush va kutilmagan xabar haqida Eron futbol federatsiyasi rasmiy bayonot berdi va mazkur murojaat dunyoning eng yirik va nufuzli Reuters axborot agentligi portalida e’lon qilindi.
Xalqaro manbalarning bergan ma’lumotlariga qaraganda, ilgari rasman tasdiqlangan va e’lon qilingan tartib-qoidalarga to‘liq ishonib, o‘z safarlarini bir necha oy oldindan puxta rejalashtirgan minglab eronlik futbol ishqibozlari ayni damda juda og‘ir vaziyatda qolishdi. Okean ortiga borish uchun qimmatbaho aviachiptalar sotib olgan, mehmonxonalarni band qilgan va katta miqdorda yo‘lkira xarajatlarini amalga oshirib, AQSH tuprog‘iga yetib kelgan ko‘plab muxlislar endilikda o‘z suyukli terma jamoasining tarixiy o‘yinlarini stadion tribunalaridan turib jonli tomosha qilish imkoniyatidan butunlay mahrum bo‘lishdi.
«Juda ko‘plab eronlik futbol ishqibozlari tashkilotchilar tomonidan avvalroq rasman e’lon qilingan shaffof jarayonga tayangan holda, o‘yinlarga tashrif buyurish uchun barcha zarur chora-tadbirlarni ko‘rib, rejalarni tuzib bo‘lgan edilar. Shunday bo‘lsa-da, musobaqa boshlanishi arafasida aynan bizning muxlislarga nisbatan bunday qat’iy va tushunarsiz qaror qabul qilindi», — deya o‘z noroziligi va afsusini bayon etgan Eron futbol federatsiyasi mas’ullari. Bu holat futbol jamoatchiligi o‘rtasida keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
Eslatib o‘tish joizki, qur’a natijalariga ko‘ra Eron milliy terma jamoasi JCH–2026 guruh bosqichidagi barcha uchrashuvlarini aynan AQSH yashil maydonlarida o‘tkazishi belgilangan. Musobaqa taqvimiga muvofiq, ushbu Osiyo vakillari guruhda Yevropaning kuchli grandi Belgiya, Afrika vakili Misr hamda Okeaniyaning mahoratli jamoasi hisoblangan Yangi Zelandiya terma jamoalariga qarshi o‘ta shiddatli bahslarda maydonga tushishi rejalashtirilgan. Tashkilotchilarning ushbu qaroridan so‘ng Eron termasi AQSHdagi o‘yinlarda muxlislarning to‘g‘ridan to‘g‘ri ruhiy daldasisiz harakat qilishiga to‘g‘ri keladi.
Jahon chempionati starti arafasida yuzaga kelayotgan eng so‘nggi dramatik voqealar, tashkilotchilarning bahsli qarorlari, AQSH, Kanada va Meksika stadionlaridan keladigan eng tezkor va eksklyuziv reportajlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…