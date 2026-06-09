Declan Rice Kobbie Mainoo’ning oʻyinidagi kamchilikni koʻrsatdi
Arsenal yulduzi Declan Rice Manchester Yunayted yarim himoyachisi Kobbie Mainoo’ning toʻpsiz harakatlanish samaradorligiga shubha bilan qaramoqda. Yosh iqtidor egasi Angliya terma jamoasining Jahon chempionati tarkibida Rice bilan birga asosiy tarkibda maydonga tushishni maqsad qilgan boʻlsa-da, uning himoyaviy harakatlari borasida savollar yuzaga kelgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Manchester Yunayted bosh murabbiyi Michael Carrick kelasi mavsumda Mainoo’ning hujumkor salohiyatini toʻliq ochish uchun yarim himoya chizigʻini tubdan isloh qilishni rejalashtirmoqda. Murabbiy aprel oyida Chelsi ustidan qozonilgan 1:0 hisobidagi gʻalabada Mainoo koʻrsatgan himoyaviy oʻyinni yuqori baholagan boʻlsa-da, Declan Rice yosh futbolchining himoyadagi baʼzi xatolaridan xavotirda ekanligi aytilmoqda.
Carrick jamoa oʻyinini kuchaytirish uchun Pari Sen-Jermen jamoasining Chempionlar ligasidagi muvaffaqiyatli Vitinha, Fabian Ruiz va Joao Neves triosini oʻziga namuna sifatida tanlagan. Manchester Yunayted 4-2-3-1 sxemasida qolishni rejalashtirgan boʻlsa-da, Bruno Fernandes ortida Mainoo’ga koʻproq erkinlik berish va uni raqib jarima maydonchasi ichiga koʻproq kirib borishga undash koʻzda tutilgan.
Ushbu taktik oʻzgarishlarni amalga oshirish uchun "qizil iblislar" Atalanta klubidan braziliyalik tayanch yarim himoyachisi Ederson transferi boʻyicha 38 million funtlik kelishuvga erishdilar. Edersonning kelishi Mainoo’ga himoyaviy yuklamalardan xalos boʻlib, koʻproq hujumga eʼtibor qaratish imkonini beradi. Shu bilan birga, klub faxriy Casemiro bilan xayrlashishga tayyorlanmoqda.
Mainoo yaqinda klub bilan besh yillik yangi shartnoma imzoladi, biroq u Angliya terma jamoasining asosiy tarkibidan joy olish uchun Rice’ning eʼtirozlariga sabab boʻlgan toʻpsiz oʻyin samaradorligini oshirishi lozim. Manchester Yunayted endi bor eʼtiborini yangi mavsum oldidan tarkibni toʻliq shakllantirishga qaratadi.
…