Declan Rice Kobbie Mainoo’ning oʻyinidagi kamchilikni koʻrsatdi

·0·Sport
Declan Rice Kobbie Mainoo’ning oʻyinidagi kamchilikni koʻrsatdi

Arsenal yulduzi Declan Rice Manchester Yunayted yarim himoyachisi Kobbie Mainoo’ning toʻpsiz harakatlanish samaradorligiga shubha bilan qaramoqda. Yosh iqtidor egasi Angliya terma jamoasining Jahon chempionati tarkibida Rice bilan birga asosiy tarkibda maydonga tushishni maqsad qilgan boʻlsa-da, uning himoyaviy harakatlari borasida savollar yuzaga kelgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Manchester Yunayted bosh murabbiyi Michael Carrick kelasi mavsumda Mainoo’ning hujumkor salohiyatini toʻliq ochish uchun yarim himoya chizigʻini tubdan isloh qilishni rejalashtirmoqda. Murabbiy aprel oyida Chelsi ustidan qozonilgan 1:0 hisobidagi gʻalabada Mainoo koʻrsatgan himoyaviy oʻyinni yuqori baholagan boʻlsa-da, Declan Rice yosh futbolchining himoyadagi baʼzi xatolaridan xavotirda ekanligi aytilmoqda.

Carrick jamoa oʻyinini kuchaytirish uchun Pari Sen-Jermen jamoasining Chempionlar ligasidagi muvaffaqiyatli Vitinha, Fabian Ruiz va Joao Neves triosini oʻziga namuna sifatida tanlagan. Manchester Yunayted 4-2-3-1 sxemasida qolishni rejalashtirgan boʻlsa-da, Bruno Fernandes ortida Mainoo’ga koʻproq erkinlik berish va uni raqib jarima maydonchasi ichiga koʻproq kirib borishga undash koʻzda tutilgan.

Ushbu taktik oʻzgarishlarni amalga oshirish uchun "qizil iblislar" Atalanta klubidan braziliyalik tayanch yarim himoyachisi Ederson transferi boʻyicha 38 million funtlik kelishuvga erishdilar. Edersonning kelishi Mainoo’ga himoyaviy yuklamalardan xalos boʻlib, koʻproq hujumga eʼtibor qaratish imkonini beradi. Shu bilan birga, klub faxriy Casemiro bilan xayrlashishga tayyorlanmoqda.

Mainoo yaqinda klub bilan besh yillik yangi shartnoma imzoladi, biroq u Angliya terma jamoasining asosiy tarkibidan joy olish uchun Rice’ning eʼtirozlariga sabab boʻlgan toʻpsiz oʻyin samaradorligini oshirishi lozim. Manchester Yunayted endi bor eʼtiborini yangi mavsum oldidan tarkibni toʻliq shakllantirishga qaratadi.

Manchester YunaytedDeclan RiceKobbie MainooTransferlarAngliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Siti» iqtidorli yarimhimoyachi Divine Mukasa bilan shartnomani uzaytirdi«Siti» iqtidorli yarimhimoyachi Divine Mukasa bilan shartnomani uzaytirdiBugun, 17:40Jaloliddin Masharipov JCH-2026 da o‘ynamaydi: u qaydnomadan chiqarildi...Jaloliddin Masharipov JCH-2026 da o‘ynamaydi: u qaydnomadan chiqarildi...Bugun, 17:34«Siti» Yoshko Gvardiol bilan yangi shartnoma imzolashga yaqin turibdi«Siti» Yoshko Gvardiol bilan yangi shartnoma imzolashga yaqin turibdiBugun, 17:25NBA finaliga tashrif buyurgan Donald Tramp hushtakbozlikka uchradi (video)NBA finaliga tashrif buyurgan Donald Tramp hushtakbozlikka uchradi (video)Bugun, 16:53Lionel Messi safga qaytmoqda: Argentina ustozi ijobiy xabar berdiLionel Messi safga qaytmoqda: Argentina ustozi ijobiy xabar berdiBugun, 16:37«Bavariya» rahbariyati Maykl Oliseni «Real»ga sotishdan bosh tartdi«Bavariya» rahbariyati Maykl Oliseni «Real»ga sotishdan bosh tartdiBugun, 16:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...