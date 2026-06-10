Atletiko Madrid Julian Alvarez boʻyicha Real Madrid ustidan kuldi
Atletiko Madrid ijtimoiy tarmoqlarda oʻzining ashaddiy raqibi Real Madrid ustidan shafqatsizlarcha masxara qildi. Bunga "qirollik klubi"ning Julian Alvarez uchun 150 million yevrolik rasmiy taklif yuborgani haqidagi kutilmagan bayonoti sabab boʻldi. "Matraschilar" ushbu eʼlonni kinoyali tarzda rad etib, qoʻshnilarini hatto Barselona jamoasidan ham kulgiliroq ekanligini taʼkidlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Real Madrid oʻzining transfer faoliyati boʻyicha rasmiy bayonot eʼlon qilib, kutilmagan qadam tashlagan edi. Santyago Bernabeu klubi Julian Alvarez uchun Atletiko Madrid jamoasiga 150 million yevrolik taklif bergani, biroq bu rad etilganini tasdiqladi. Ushbu rad javobidan soʻng, Los Blancos hujumchini qoʻlga kiritish uchun uning shartnomasidagi 500 million yevrolik tovon pulini toʻlashga majbur boʻlishi mumkinligi aytilmoqda.
Atletiko Madrid oʻzining rasmiy sahifasida shahar raqiblariga keskin javob qaytardi. Klub har qanday transfer muzokaralarini inkor etib, Real Madrid ustidan kuldi: "Qoʻshnilarimizning bayonotiga aniqlik kiritamiz: Birinchidan, Rim papasi haqidagi videongiz u kishining Atletiko muxlisi ekanini aytgan joyida uzilib qolgan. Ikkinchidan, biz sizga hech narsa uchun minnatdorchilik bildirmaymiz va Julian boʻyicha hech qanday taklifni koʻrib chiqmayapmiz".
Ijtimoiy tarmoqlardagi hujum shu bilan toʻxtamadi. Atletiko Madrid yana bir zarba berib: "Qanday qilib sizlar bilan chiqishmasligimiz mumkin, axir siz bizni hatto Barselona jamoasidan ham koʻproq kuldirasiz-ku?" deb yozdi. Shuningdek, ular Real Madrid prezidentiga murojaat qilib, akademiya futbolchilarini "oʻgʻirlashni" toʻxtatishni soʻrashgan.
Bundan bir necha kun avval Barselona ham Lamine Yamal uchun 100 million yevrolik taklif bilan chiqib, shunga oʻxshash vaziyatga tushgan edi. Oʻshanda Atletiko Madrid hazil tariqasida yosh yulduz evaziga chiptalar va kungaboqar pistalarini taklif qilgan. Endilikda Ispaniyaning ikki giganti Julian Alvarez transferidan voz kechish yoki ulkan mablagʻ sarflash borasida bir qarorga kelishlari kerak.
…