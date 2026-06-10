Atletiko Madrid Julian Alvarez boʻyicha Real Madrid ustidan kuldi

·0·Sport
Atletiko Madrid Julian Alvarez boʻyicha Real Madrid ustidan kuldi

Atletiko Madrid ijtimoiy tarmoqlarda oʻzining ashaddiy raqibi Real Madrid ustidan shafqatsizlarcha masxara qildi. Bunga "qirollik klubi"ning Julian Alvarez uchun 150 million yevrolik rasmiy taklif yuborgani haqidagi kutilmagan bayonoti sabab boʻldi. "Matraschilar" ushbu eʼlonni kinoyali tarzda rad etib, qoʻshnilarini hatto Barselona jamoasidan ham kulgiliroq ekanligini taʼkidlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Real Madrid oʻzining transfer faoliyati boʻyicha rasmiy bayonot eʼlon qilib, kutilmagan qadam tashlagan edi. Santyago Bernabeu klubi Julian Alvarez uchun Atletiko Madrid jamoasiga 150 million yevrolik taklif bergani, biroq bu rad etilganini tasdiqladi. Ushbu rad javobidan soʻng, Los Blancos hujumchini qoʻlga kiritish uchun uning shartnomasidagi 500 million yevrolik tovon pulini toʻlashga majbur boʻlishi mumkinligi aytilmoqda.

Atletiko Madrid oʻzining rasmiy sahifasida shahar raqiblariga keskin javob qaytardi. Klub har qanday transfer muzokaralarini inkor etib, Real Madrid ustidan kuldi: "Qoʻshnilarimizning bayonotiga aniqlik kiritamiz: Birinchidan, Rim papasi haqidagi videongiz u kishining Atletiko muxlisi ekanini aytgan joyida uzilib qolgan. Ikkinchidan, biz sizga hech narsa uchun minnatdorchilik bildirmaymiz va Julian boʻyicha hech qanday taklifni koʻrib chiqmayapmiz".

Ijtimoiy tarmoqlardagi hujum shu bilan toʻxtamadi. Atletiko Madrid yana bir zarba berib: "Qanday qilib sizlar bilan chiqishmasligimiz mumkin, axir siz bizni hatto Barselona jamoasidan ham koʻproq kuldirasiz-ku?" deb yozdi. Shuningdek, ular Real Madrid prezidentiga murojaat qilib, akademiya futbolchilarini "oʻgʻirlashni" toʻxtatishni soʻrashgan.

Bundan bir necha kun avval Barselona ham Lamine Yamal uchun 100 million yevrolik taklif bilan chiqib, shunga oʻxshash vaziyatga tushgan edi. Oʻshanda Atletiko Madrid hazil tariqasida yosh yulduz evaziga chiptalar va kungaboqar pistalarini taklif qilgan. Endilikda Ispaniyaning ikki giganti Julian Alvarez transferidan voz kechish yoki ulkan mablagʻ sarflash borasida bir qarorga kelishlari kerak.

Real MadridAtletiko MadridJulian AlvarezBarselonaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo va Portugaliyaning Jahon chempionatidagi imkoniyatlariCristiano Ronaldo va Portugaliyaning Jahon chempionatidagi imkoniyatlariBugun, 20:39Sandro Tottenxemga Manchester Siti yulduzi Savinhoni sotib olishni maslahat berdiSandro Tottenxemga Manchester Siti yulduzi Savinhoni sotib olishni maslahat berdiBugun, 20:13Real Madrid Julian Alvarez uchun 150 million yevrolik taklif yubordiReal Madrid Julian Alvarez uchun 150 million yevrolik taklif yubordiBugun, 19:55Barselona Lamine Yamalning jarohati sababli xavotirga tushmoqdaBarselona Lamine Yamalning jarohati sababli xavotirga tushmoqdaBugun, 19:52«Real» bosh murabbiy Alvaro Arbeloaning iste’fosini rasman e’lon qildi«Real» bosh murabbiy Alvaro Arbeloaning iste’fosini rasman e’lon qildiBugun, 19:09«Chelsi» yozgi transfer oynasida ushbu yetti nafar futbolchisini sotmaydi«Chelsi» yozgi transfer oynasida ushbu yetti nafar futbolchisini sotmaydiBugun, 19:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...