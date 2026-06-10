Fabio Kannavaro: “O‘zbekistonliklar bizdan faxrlanishini istaymiz”
O‘zbekiston milliy terma jamoasi tarixiy Jahon chempionati oldidan tayyorgarlikning eng muhim bosqichiga kirdi. Fabio Kannavaro boshchiligidagi “oq bo‘rilar” Atlanta shahriga yetib bordi va endi mundialdagi ilk uchrashuvga tayyorgarlikni davom ettiradi.
Italiyalik mutaxassis Jahon chempionati oldidan o‘z hissiyotlari, jamoaning holati va o‘zbekistonlik muxlislarga murojaati haqida fikr bildirdi. Kannavaroning so‘zlaridan ko‘rinib turibdiki, u O‘zbekiston uchun ushbu turnirning qanchalik katta ahamiyatga ega ekanini yaxshi his qilmoqda.
“Albatta, bu ajoyib tuyg‘u, Jahon chempionatida ishtirok etish — har bir insonning orzusi. Nihoyat biz Atlanta shahriga yetib keldik. Mashg‘ulotlarga kirishishni, o‘yinlar o‘tkazishni va bu jarayondan zavqlanishni sabrsizlik bilan kutyapmiz”, — dedi Kannavaro.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun bu Jahon chempionati oddiy musobaqa emas. Bu — yillar davomida kutilgan tarixiy lahza. Ilk bor mundial final bosqichida ishtirok etish butun mamlakat futboli uchun yangi sahifa ochadi. Shu bois har bir mashg‘ulot, har bir taktik mashq va har bir o‘yin oldi tayyorgarligi alohida ahamiyat kasb etmoqda.
Kannavaro Jahon chempionatiga tayyorgarlik har doim oson kechmasligini ham yashirmadi. Uning aytishicha, katta turnir oldidan turli mayda muammolar bo‘lishi tabiiy. Ammo murabbiylar shtabi va futbolchilar birinchi o‘yinga qadar eng yaxshi holatga kelish uchun bor imkoniyatlarini ishga solmoqda.
“Odatda Jahon chempionatiga tayyorgarlik ko‘rish oson bo‘lmaydi. Turli kichik muammolar bo‘ladi, lekin biz imkon qadar eng yaxshi holatda bo‘lishga harakat qildik. Birinchi o‘yinimizga oz fursat qoldi, bu uchrashuvga tayyor bo‘lish uchun esa qo‘limizdan kelgan barcha ishni amalga oshiryapmiz”, — deya ta’kidladi u.
Bu gaplar terma jamoa ichidagi vaziyatga real baho berilganini ko‘rsatadi. Mundial oldidan futbolchilarning jismoniy holati, ruhiy tayyorgarligi, taktik intizomi va o‘zaro tushunish darajasi juda muhim. Ayniqsa, O‘zbekiston kabi ilk marta bunday katta sahnaga chiqayotgan jamoa uchun har bir detal qimmatli.
Fabio Kannavaro uchun ham bu katta mas’uliyat. U futbolchi sifatida Jahon chempionatida g‘olib chiqqan, katta turnirlar bosimini yaxshi his qilgan shaxs. Endi esa u murabbiy sifatida O‘zbekiston terma jamoasini tarixiy mundialga olib chiqmoqda. Uning tajribasi, himoyaga bo‘lgan qarashi va katta o‘yinlar ruhiyatini futbolchilarga yetkaza olishi jamoa uchun muhim omil bo‘ladi.
Murabbiy o‘zbekistonlik muxlislarga ham alohida murojaat qildi. U milliy jamoa maydonda bor kuchini berishini, oxirgi soniyagacha kurashishini va dunyoning qaysi burchagida bo‘lmasin, barcha o‘zbekistonliklar jamoa bilan faxrlanishini istashini bildirdi.
“O‘zbekistonliklarga aytishim mumkinki, qo‘limizdan kelgan barcha ishni qilamiz. Bor kuchimizni beramiz, oxirgi soniyagacha kurashamiz. Sababi, biz dunyoning qaysi nuqtasidan bo‘lishidan qat’i nazar o‘zbekistonliklarning bizdan faxrlanishlarini istaymiz”, — dedi italiyalik mutaxassis.
Bu so‘zlar muxlislar uchun muhim ruhiy chaqiriq bo‘ldi. Chunki Jahon chempionatida natija qanchalik muhim bo‘lmasin, milliy jamoadan avvalo xarakter, jangovorlik va mamlakat sharafini munosib himoya qilish kutiladi. O‘zbekiston futbolchilari uchun har bir daqiqa tarixiy ahamiyatga ega bo‘ladi.
Oldinda “oq bo‘rilar”ni juda kuchli raqiblar kutib turibdi. Mundialda har bir o‘yin alohida sinov, har bir xato qimmatga tushadigan vaziyat. Ammo aynan shunday katta sahnalar futbolchilarni yangi darajaga olib chiqadi, jamoani pishitadi va mamlakat futboliga yangi ishonch beradi.
Kannavaroning “oxirgi soniyagacha kurashamiz” degan so‘zlari bugungi milliy jamoaning asosiy shioriga aylanishi mumkin. Chunki O‘zbekiston uchun bu turnirda oson o‘yin bo‘lmaydi. Lekin maydonda intizom, birdamlik va ishonch bo‘lsa, har qanday raqibga qarshi munosib o‘yin ko‘rsatish mumkin.
Endi barcha e’tibor Atlantadagi tayyorgarlik jarayoniga qaratilgan. Terma jamoa Jahon chempionatidagi ilk uchrashuvgacha so‘nggi mashg‘ulotlarni o‘tkazadi, taktik rejalarni mustahkamlaydi va tarixiy debyutga ruhan tayyorlanadi.
O‘zbekiston futbolining eng katta sahnasiga sanoqli kunlar qoldi. Kannavaro va uning shogirdlari uchun bu faqat turnir emas, balki butun mamlakat ishonchini maydonda oqlash imkoniyati. Endi orqaga yo‘l yo‘q — faqat oldinga, faqat kurash, faqat O‘zbekiston uchun.
…