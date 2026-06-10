Emi Martinez Yuventus bilan kelishuvga erishdi

·0·Sport
Emi Martinez Yuventus bilan kelishuvga erishdi

Aston Villa va Argentina terma jamoasi darvozaboni Emiliano Martinez Italiyaning Yuventus klubiga oʻtishga yaqin turibdi. Xabarlarga koʻra, jahon chempioni Turin giganti bilan ogʻzaki kelishuvga erishgan. Argentinalik posbon yozgi transfer oynasida Angliya Premer-ligasini A Seriyaga almashtirish uchun maoshining sezilarli darajada kamayishiga ham rozi boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Italia nashrining maʻlum qilishicha, Martinez Yuventus bilan 2029-yilgacha moʻljallangan uch yillik shartnoma boʻyicha kelishib olgan. "Dibu" laqabi bilan mashhur darvozabon Turin klubi libosini kiyish istagida hozirgi 7 million yevrolik maoshini 5,5 million yevrogacha tushirishga tayyorligini bildirgan. U Italiya klubini faoliyatini davom ettirish uchun eng ideal maskan deb hisoblamoqda.

Garchi futbolchi bilan shaxsiy shartnoma masalasida kelishuv boʻlsa-da, klublar oʻrtasidagi muzokaralar hali yakuniga yetmagan. Aston Villa oʻz yetakchisini qoʻyib yuborish uchun taxminan 15 million yevro tovon puli talab qilishi kutilmoqda. Yuventus esa darvozabonning yoshini (33 yosh) inobatga olgan holda, kelishuvni qulayroq moliyaviy shartlarda yakunlashni koʻzlamoqda.

Yuventus uzoq vaqt davomida Liverpul darvozaboni Alisson Becker variantini koʻrib chiqqan edi, biroq mersisaydliklar rad javobini bergach, bor eʻtiborini Martinezga qaratdi. Argentina bilan Jahon chempionati va Kopa Amerika gʻolibiga aylangan posbon Turin klubiga nafaqat mahorat, balki yetakchilik qobiliyatini ham olib kelishi kutilmoqda.

YuventusAston VillaEmiliano MartinezTransferlarA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Norvegiya terma jamoasi mundialga 300 kilogramm baliq olib keladiNorvegiya terma jamoasi mundialga 300 kilogramm baliq olib keladiBugun, 10:16Morgan Rogers Arsenal qiziqishi va Jud Bellingem bilan raqobat haqidaMorgan Rogers Arsenal qiziqishi va Jud Bellingem bilan raqobat haqidaBugun, 10:15Ibrohim Maza Jahon chempionatida Messini mag‘lub etishga va’da berdi...Ibrohim Maza Jahon chempionatida Messini mag‘lub etishga va’da berdi...Bugun, 10:10Gvardiola ketganidan so‘ng «Manchester Siti»da katta tozalash boshlanadiGvardiola ketganidan so‘ng «Manchester Siti»da katta tozalash boshlanadiBugun, 09:46Real Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilgani maʻlum boʻldiReal Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilgani maʻlum boʻldiBugun, 09:37Hugo Almeida: Cristiano Ronaldo uchun yosh muammo emasHugo Almeida: Cristiano Ronaldo uchun yosh muammo emasBugun, 09:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...