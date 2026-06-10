Emi Martinez Yuventus bilan kelishuvga erishdi
Aston Villa va Argentina terma jamoasi darvozaboni Emiliano Martinez Italiyaning Yuventus klubiga oʻtishga yaqin turibdi. Xabarlarga koʻra, jahon chempioni Turin giganti bilan ogʻzaki kelishuvga erishgan. Argentinalik posbon yozgi transfer oynasida Angliya Premer-ligasini A Seriyaga almashtirish uchun maoshining sezilarli darajada kamayishiga ham rozi boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Italia nashrining maʻlum qilishicha, Martinez Yuventus bilan 2029-yilgacha moʻljallangan uch yillik shartnoma boʻyicha kelishib olgan. "Dibu" laqabi bilan mashhur darvozabon Turin klubi libosini kiyish istagida hozirgi 7 million yevrolik maoshini 5,5 million yevrogacha tushirishga tayyorligini bildirgan. U Italiya klubini faoliyatini davom ettirish uchun eng ideal maskan deb hisoblamoqda.
Garchi futbolchi bilan shaxsiy shartnoma masalasida kelishuv boʻlsa-da, klublar oʻrtasidagi muzokaralar hali yakuniga yetmagan. Aston Villa oʻz yetakchisini qoʻyib yuborish uchun taxminan 15 million yevro tovon puli talab qilishi kutilmoqda. Yuventus esa darvozabonning yoshini (33 yosh) inobatga olgan holda, kelishuvni qulayroq moliyaviy shartlarda yakunlashni koʻzlamoqda.
Yuventus uzoq vaqt davomida Liverpul darvozaboni Alisson Becker variantini koʻrib chiqqan edi, biroq mersisaydliklar rad javobini bergach, bor eʻtiborini Martinezga qaratdi. Argentina bilan Jahon chempionati va Kopa Amerika gʻolibiga aylangan posbon Turin klubiga nafaqat mahorat, balki yetakchilik qobiliyatini ham olib kelishi kutilmoqda.
…