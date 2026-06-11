Joze Mourinyo Bernardo Silva transferiga aralashdi: Real Madrid asosiy da'vogar

·47·Sport
Joze Mourinyo Bernardo Silva transferiga aralashdi: Real Madrid asosiy da'vogar

Real Madrid jamoasining boʻlajak bosh murabbiyi Joze Mourinyo Bernardo Silva uchun kurashda vaziyatni tubdan oʻzgartirib yubordi. Portugaliyalik mutaxassis erkin agent maqomidagi yarim himoyachini yozgi transfer oynasidagi asosiy maqsadiga aylantirdi. Xabarlarga koʻra, Silva oʻz vatandoshidan toʻgʻridan-toʻgʻri kafolatlar olganidan soʻng, Barselona va Atletiko Madrid bilan olib borayotgan muzokaralarini toʻxtatgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

AS nashrining yozishicha, Manchester Yunayted va Chelsi klublarining sobiq ustozi 31 yoshli pleymeykerni "Santyago Bernabeu"ga olib kelishni qatʼiy talab qilmoqda. Manchester Siti safidagi toʻqqiz yillik muvaffaqiyatli faoliyatidan soʻng erkin agentga aylangan futbolchi uzoq vaqtdan beri Barselona bilan aloqada boʻlib kelayotgan edi. Biroq Florentino Perez va Madrid rahbariyati Mourinyoning taktik rejalari asosida faxriy yarim himoyachi uchun moliyaviy poygaga qoʻshilishga qaror qildi.

Bernardo Silva Portugaliya va Chili terma jamoalari oʻrtasidagi oʻyindan soʻng bergan intervyusida Barselona bilan kelishuvga erishgani haqidagi gap-soʻzlarni rad etdi. "Hali bir qarorga kelganim yoʻq. Men oʻzimni kerakli his qiladigan va foydam tegadigan klubda oʻynashni xohlayman. Barselona — variantlardan biri, lekin yakuniy toʻxtamga kelmadim", — deya taʼkidladi futbolchi.

Maʼlumotlarga koʻra, agent Jorge Mendes bundan ikki oy avval Mourinyo va Silva variantini Real Madrid rahbariyatiga paket koʻrinishida taklif qilgan edi. Klub boshqaruvi may oyida murabbiy masalasini hal qilgach, ushbu transferga yashil chiroq yoqdi. Madridliklar Silvaning jamoaviy ruhini kiyinish xonasidagi muhitni mustahkamlash uchun ideal deb hisoblamoqda.

Transfer boʻyicha ekspert Fabrizio Romano bilan suhbatda Jorge Mendes muzokaralar yoz davomida davom etishini tasdiqladi. Agentning soʻzlariga koʻra, Bernardo Silva oʻz kelajagi borasidagi yakuniy qarorni Jahon chempionatidan soʻng qabul qiladi. Hozircha Real Madrid poygada Barselona jamoasini ortda qoldirib, favoritga aylanib olgan.

Real MadridBarselonaJoze MourinyoBernardo SilvaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» Kamavinga va Valverdeni transferga qo‘yishga qaror qildi...«Real» Kamavinga va Valverdeni transferga qo‘yishga qaror qildi...Bugun, 11:25Joze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Maykl Ouen kutilmagan tayinlov haqidaJoze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Maykl Ouen kutilmagan tayinlov haqidaBugun, 11:20«Manchester Siti» Vinisiusni o‘z safiga qo‘shib olish uchun harakat boshladi«Manchester Siti» Vinisiusni o‘z safiga qo‘shib olish uchun harakat boshladiBugun, 11:10PSJ va Liverpul nishonidagi Akliouche yozda jamoasini tark etishini tasdiqladiPSJ va Liverpul nishonidagi Akliouche yozda jamoasini tark etishini tasdiqladiBugun, 10:55Trent Alexander-Arnold Real Madridda asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotishi mumkinTrent Alexander-Arnold Real Madridda asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotishi mumkinBugun, 10:35Bukayo Saka Muhammad Salah darajasiga chiqishi uchun nima qilishi kerak?Bukayo Saka Muhammad Salah darajasiga chiqishi uchun nima qilishi kerak?Bugun, 10:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...