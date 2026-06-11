Joze Mourinyo Bernardo Silva transferiga aralashdi: Real Madrid asosiy da'vogar
Real Madrid jamoasining boʻlajak bosh murabbiyi Joze Mourinyo Bernardo Silva uchun kurashda vaziyatni tubdan oʻzgartirib yubordi. Portugaliyalik mutaxassis erkin agent maqomidagi yarim himoyachini yozgi transfer oynasidagi asosiy maqsadiga aylantirdi. Xabarlarga koʻra, Silva oʻz vatandoshidan toʻgʻridan-toʻgʻri kafolatlar olganidan soʻng, Barselona va Atletiko Madrid bilan olib borayotgan muzokaralarini toʻxtatgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
AS nashrining yozishicha, Manchester Yunayted va Chelsi klublarining sobiq ustozi 31 yoshli pleymeykerni "Santyago Bernabeu"ga olib kelishni qatʼiy talab qilmoqda. Manchester Siti safidagi toʻqqiz yillik muvaffaqiyatli faoliyatidan soʻng erkin agentga aylangan futbolchi uzoq vaqtdan beri Barselona bilan aloqada boʻlib kelayotgan edi. Biroq Florentino Perez va Madrid rahbariyati Mourinyoning taktik rejalari asosida faxriy yarim himoyachi uchun moliyaviy poygaga qoʻshilishga qaror qildi.
Bernardo Silva Portugaliya va Chili terma jamoalari oʻrtasidagi oʻyindan soʻng bergan intervyusida Barselona bilan kelishuvga erishgani haqidagi gap-soʻzlarni rad etdi. "Hali bir qarorga kelganim yoʻq. Men oʻzimni kerakli his qiladigan va foydam tegadigan klubda oʻynashni xohlayman. Barselona — variantlardan biri, lekin yakuniy toʻxtamga kelmadim", — deya taʼkidladi futbolchi.
Maʼlumotlarga koʻra, agent Jorge Mendes bundan ikki oy avval Mourinyo va Silva variantini Real Madrid rahbariyatiga paket koʻrinishida taklif qilgan edi. Klub boshqaruvi may oyida murabbiy masalasini hal qilgach, ushbu transferga yashil chiroq yoqdi. Madridliklar Silvaning jamoaviy ruhini kiyinish xonasidagi muhitni mustahkamlash uchun ideal deb hisoblamoqda.
Transfer boʻyicha ekspert Fabrizio Romano bilan suhbatda Jorge Mendes muzokaralar yoz davomida davom etishini tasdiqladi. Agentning soʻzlariga koʻra, Bernardo Silva oʻz kelajagi borasidagi yakuniy qarorni Jahon chempionatidan soʻng qabul qiladi. Hozircha Real Madrid poygada Barselona jamoasini ortda qoldirib, favoritga aylanib olgan.
…