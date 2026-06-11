James Rodriguez Luis Diazning Oltin toʻpni yutishiga ishonmoqda

·30·Sport
James Rodriguez Luis Diazning Oltin toʻpni yutishiga ishonmoqda

Kolumbiya terma jamoasi sardori James Rodriguez jamoadoshi Luis Diazni joriy mavsumdagi ajoyib oʻyinlaridan soʻng "Oltin toʻp" uchun munosib nomzod deb hisoblamoqda. Tajribali yarim himoyachining taʼkidlashicha, agar terma jamoa jahon miqyosidagi turnirda uzoqqa bora olsa, bu vingerning jahon darajasidagi maqomini yanada mustahkamlaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Luis Diaz Bavariya safida ichki chempionatda muvaffaqiyatli mavsumni oʻtkazdi va Bundesliga hamda Germaniya kubogi gʻolibligini qoʻlga kiritdi. 29 yoshli vinger barcha musobaqalarda 26 ta gol va 23 ta assist qayd etib, hayratlanarli natija koʻrsatdi. Jamoada faqat Michael Olise undan koʻproq assist amalga oshira oldi.

James Rodriguez oʻz hamyurtining imkoniyatlarini yuqori baholab, shunday dedi: "Luis Diaz va Oltin toʻp? Nega endi yoʻq? Men uchun u hozirning oʻzida dunyoning eng kuchli besh futbolchisidan biri. Agar biz finalga qadar yetib borsak, u ushbu sovrinni yutishi mumkin".

Agar Luis Diaz ushbu nufuzli mukofotni qoʻlga kiritsa, u tarixdagi birinchi kolumbiyalik gʻolibga aylanadi. Avvalroq Radamel Falcao 2012-yilda beshinchi, James Rodriguezning oʻzi esa 2014-yilda sakkizinchi oʻrinni egallagan edi. Eslatib oʻtamiz, 2026-yilgi "Oltin toʻp" marosimi Parijdan Londonga koʻchirilgan va 26-oktabr kuni boʻlib oʻtadi.

Kolumbiya terma jamoasi ayni damda soʻnggi taktik tayyorgarliklarni yakunlamoqda. Nestor Lorenzo shogirdlari guruh bosqichida Oʻzbekiston, Kongo DR va Portugaliya terma jamoalariga qarshi bahs olib boradi. Janubiy amerikaliklar oʻz yurishini 18-iyun kuni aynan Oʻzbekistonga qarshi oʻyin bilan boshlaydi.

Luis DiazJames RodriguezBavariyaOltin ToʻpKolumbiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Devid Simen Manchester Yunaytedni tanqid qildi va Fernandeshni kamsitdiDevid Simen Manchester Yunaytedni tanqid qildi va Fernandeshni kamsitdiBugun, 13:33«Bashakshehir»dan Abbos Fayzullayevning JCH-2026dagi ishtirokiga munosabat«Bashakshehir»dan Abbos Fayzullayevning JCH-2026dagi ishtirokiga munosabatBugun, 13:14Trent Alexander-Arnold Angliya Premer-ligasiga qaytadimi?Trent Alexander-Arnold Angliya Premer-ligasiga qaytadimi?Bugun, 13:11Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...Bugun, 13:00Teddi Sheringem: Maykl Kerrik Manchester Yunaytedda Gvardiola yoʻlini takrorlaydiTeddi Sheringem: Maykl Kerrik Manchester Yunaytedda Gvardiola yoʻlini takrorlaydiBugun, 12:56Lyuis ochiq osmon ostidagi jang oldidan qamalganini hazil bilan esladiLyuis ochiq osmon ostidagi jang oldidan qamalganini hazil bilan esladiBugun, 12:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...