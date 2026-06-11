Viza ololmagan argentinalik muxlislarga bepul televizorlar tarqatildi

·17·Sport
Viza ololmagan argentinalik muxlislarga bepul televizorlar tarqatildi

Shimoliy Amerika qit’asi mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati boshlanishi arafasida okean ortida viza mojarolari va cheklovlar hanuz kun tartibidan tushmayapti. Avvalroq Kot-d'Ivuar milliy terma jamoasining uyushgan ishqibozlari va somalilik hakamning AQSH hududiga kiritilmagani haqida xabar bergan edik. Bu safar esa Amerika hukumatining o‘ta qat’iy migratsiya siyosati amaldagi Jahon chempionlari — Argentina terma jamoasining ashaddiy fanatlariga ham o‘z ta’sirini ko‘rsatdi. Biroq ushbu alamli vaziyat kutilmaganda Janubiy Amerikada o‘ta yoqimli va havas qilgulik ommaviy tadbirga aylanib ketdi.

Dunyoga mashhur "Reuters" axborot agentligining xabar berishicha, AQSH vizasini rasmiylashtirishda rad javobini olgan va sevimli yulduzlarini bevosita stadionlardan turib qo‘llab-quvvatlash baxtidan mahrum bo‘lgan yuzlab argentinalik ishqibozlar uchun poytaxt Buenos-Ayres shahrida kutilmagan sovg‘a tayyorlandi. Ular uzoq navbatlarda turib, mutlaqo bepul zamonaviy televizorlarni qo‘lga kiritishdi.

Alamli rad javobiga mahalliy ishlab chiqaruvchidan oqilona yechim

Ushbu o‘ziga xos va saxovatli aksiya Argentinadagi yirik mahalliy elektronika mahsulotlari ishlab chiqaruvchi brendlardan biri tomonidan tashkil etildi. Mazkur tashabbusdan ko‘zlangan asosiy maqsad — Jahon chempionati uchrashuvlarini jonli kuzatish uchun Okean ortiga borishni maqsad qilgan, chiptalarni xarid qilib, ammo elchixonadan kerakli kirish hujjatlarini (vizani) ololmagan muxlislarning ko‘nglini ko‘tarish va ularga dalda bo‘lishdir.

Shu tariqa, futbol bayramini bevosita yashil maydon chetida turib his qilish imkoniyatini boy bergan omadsiz, ammo sodiq fanatlar endilikda mundial bahslarini o‘z uylarida, shinam sharoitda va yuqori sifatli katta ekranlar orqali tomosha qilish imkoniyatiga ega bo‘lishdi. Bunday oqilona va mehrli yondoshuv butun Argentina bo‘ylab futbol ishqibozlari tomonidan juda katta quvonch va olqishlar bilan kutib olindi.

Eslatib o‘tamiz, futbol olamida yilning eng nufuzli va kutilayotgan musobaqasi bo‘lmish ushbu Jahon chempionati bir yo‘la uchta mamlakat — AQSH, Kanada va Meksika stadionlarida bo‘lib o‘tmoqda. Musobaqaning amaldagi bosh favoritlaridan biri hisoblangan Argentina milliy terma jamoasi guruh bosqichi bahslari doirasida Aljir, Avstriya hamda Iordaniya terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi. Ekran qarshisiga mixlangan millionlab ishqibozlar o‘z suyuklilaridan yana bir bor chempionlik tojini himoya qilishni kutishmoqda.

Argentina terma jamoasining Jahon chempionatidagi ilk o‘yinlari natijasi, AQSHdagi viza tizimi bilan bog‘liq yangi tafsilotlar va mundialning barcha eksklyuziv, tezkor hamda qiziqarli xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

ArgentinaUSABuenos AiresReutersFIFA World Cup
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronald Kuman Yaponiyaga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiRonald Kuman Yaponiyaga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiBugun, 17:37Marc Casado Barselona bilan xayrlashishga qaror qildiMarc Casado Barselona bilan xayrlashishga qaror qildiBugun, 16:52Harry Kane va Bavariya oʻrtasida shartnoma borasida kelishmovchilik yuzaga keldiHarry Kane va Bavariya oʻrtasida shartnoma borasida kelishmovchilik yuzaga keldiBugun, 16:18Lamine Yamal UNICEF elchisi etib tayinlandiLamine Yamal UNICEF elchisi etib tayinlandiBugun, 15:57FIFA vaqtni cho‘zishga qarshi inqilobiy yangi qoidalarni joriy etmoqchiFIFA vaqtni cho‘zishga qarshi inqilobiy yangi qoidalarni joriy etmoqchiBugun, 15:44James Rodriguez Luis Diazning Oltin toʻpni yutishiga ishonmoqdaJames Rodriguez Luis Diazning Oltin toʻpni yutishiga ishonmoqdaBugun, 13:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...