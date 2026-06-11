Viza ololmagan argentinalik muxlislarga bepul televizorlar tarqatildi
Shimoliy Amerika qit’asi mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati boshlanishi arafasida okean ortida viza mojarolari va cheklovlar hanuz kun tartibidan tushmayapti. Avvalroq Kot-d'Ivuar milliy terma jamoasining uyushgan ishqibozlari va somalilik hakamning AQSH hududiga kiritilmagani haqida xabar bergan edik. Bu safar esa Amerika hukumatining o‘ta qat’iy migratsiya siyosati amaldagi Jahon chempionlari — Argentina terma jamoasining ashaddiy fanatlariga ham o‘z ta’sirini ko‘rsatdi. Biroq ushbu alamli vaziyat kutilmaganda Janubiy Amerikada o‘ta yoqimli va havas qilgulik ommaviy tadbirga aylanib ketdi.
Dunyoga mashhur "Reuters" axborot agentligining xabar berishicha, AQSH vizasini rasmiylashtirishda rad javobini olgan va sevimli yulduzlarini bevosita stadionlardan turib qo‘llab-quvvatlash baxtidan mahrum bo‘lgan yuzlab argentinalik ishqibozlar uchun poytaxt Buenos-Ayres shahrida kutilmagan sovg‘a tayyorlandi. Ular uzoq navbatlarda turib, mutlaqo bepul zamonaviy televizorlarni qo‘lga kiritishdi.
Alamli rad javobiga mahalliy ishlab chiqaruvchidan oqilona yechim
Ushbu o‘ziga xos va saxovatli aksiya Argentinadagi yirik mahalliy elektronika mahsulotlari ishlab chiqaruvchi brendlardan biri tomonidan tashkil etildi. Mazkur tashabbusdan ko‘zlangan asosiy maqsad — Jahon chempionati uchrashuvlarini jonli kuzatish uchun Okean ortiga borishni maqsad qilgan, chiptalarni xarid qilib, ammo elchixonadan kerakli kirish hujjatlarini (vizani) ololmagan muxlislarning ko‘nglini ko‘tarish va ularga dalda bo‘lishdir.
Shu tariqa, futbol bayramini bevosita yashil maydon chetida turib his qilish imkoniyatini boy bergan omadsiz, ammo sodiq fanatlar endilikda mundial bahslarini o‘z uylarida, shinam sharoitda va yuqori sifatli katta ekranlar orqali tomosha qilish imkoniyatiga ega bo‘lishdi. Bunday oqilona va mehrli yondoshuv butun Argentina bo‘ylab futbol ishqibozlari tomonidan juda katta quvonch va olqishlar bilan kutib olindi.
Eslatib o‘tamiz, futbol olamida yilning eng nufuzli va kutilayotgan musobaqasi bo‘lmish ushbu Jahon chempionati bir yo‘la uchta mamlakat — AQSH, Kanada va Meksika stadionlarida bo‘lib o‘tmoqda. Musobaqaning amaldagi bosh favoritlaridan biri hisoblangan Argentina milliy terma jamoasi guruh bosqichi bahslari doirasida Aljir, Avstriya hamda Iordaniya terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi. Ekran qarshisiga mixlangan millionlab ishqibozlar o‘z suyuklilaridan yana bir bor chempionlik tojini himoya qilishni kutishmoqda.
Argentina terma jamoasining Jahon chempionatidagi ilk o‘yinlari natijasi, AQSHdagi viza tizimi bilan bog‘liq yangi tafsilotlar va mundialning barcha eksklyuziv, tezkor hamda qiziqarli xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…