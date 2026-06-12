Oljas Abrayev O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatlarini yuqori baholadi

·37·Sport
Oljas Abrayev O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatlarini yuqori baholadi

AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qilayotgan 2026 yilgi Jahon chempionatining shiddatli bahslari boshlanishi arafasida qo‘shni davlatlar ekspertlari ham vakillarimizning tarixiy qadamlariga katta qiziqish bilan qarashmoqda. Jumladan, Qozog‘iston Professional futbolchilar uyushmasi boshqaruvi raisi Oljas Abrayev mahalliy ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida JCH-2026 turnirida qatnashayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasining salohiyati va imkoniyatlarini atroflicha tahlil qilib berdi.

Tajribali mutaxassis vakillarimizning bugungi kundagi kuchli jihatlariga to‘xtalar ekan, jamoadagi ichki muhit va muvozanatni alohida e’tirof etdi:

— «Hozirgi o‘zbek terma jamoasida o‘zaro tushunish, chinakam jipslik va tarkibning har bir chizig‘ida mukammal muvozanat yaqqol ko‘zga tashlanmoqda. Tarkibda ko‘plab sinovlardan o‘tgan tajribali yetakchilar bilan bir qatorda, katta sahnaga chiqishga tayyor bo‘lgan iqtidorli yosh avlod vakillari ham yetarli.

Bundan tashqari, legionerlarning, ya’ni nufuzli xorij chempionatlarida to‘p surayotgan futbolchilarning borligi bosh jamoaning umumiy saviyasi va maydondagi samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda», — dedi Oljas Abrayev.

Yevropa standartlari darajasidagi yulduzlarimiz

Qozog‘istonlik ekspert o‘z nutqi davomida o‘zbek futbolining bugungi kundagi ikki bosh yulduzi — Abduqodir Husanov va Eldor Shomurodovning ko‘rsatayotgan natijalariga yuqori baho berib, ularning Yevropa mezonlariga to‘liq mos kelishini ta’kidladi.

Jumladan, yosh himoyachi Abduqodir Husanov nafaqat Angliya Premer-ligasi, balki butun dunyoning eng qudratli klublaridan biri hisoblangan «Manchester Siti»ning asosiy rotatsiya tizimidan mustahkam joy olganini va bu yerda bebaho tajriba to‘plab, tinimsiz rivojlanib borayotganini aytib o‘tdi.

Shuningdek, hujumchimiz Eldor Shomurodovning Turkiya superligasidagi chiqishiga ham alohida to‘xtaldi:

— «Shomurodov Turkiya chempionati yakunlariga ko‘ra, mavsumning eng yaxshi to‘purari unvonini qo‘lga kiritdi. Eng muhimi, u sermahsullik borasida jahon futboli grandlari bo‘lmish Viktor Osimxen va Mauro Ikardi kabi zabardast to‘purarlarni ham ortda qoldira oldi. Bu chinakam katta muvaffaqiyatdir. Shubhasiz, Husanov ham, Shomurodov ham bugungi kunda Yevropaning eng yuqori standartlariga javob bera oladigan yuqori saviyali ijrochilardir».

Raqiblar kuchli, ammo bashorat qilishga shoshilmaymiz

Jahon chempionatidagi umumiy imkoniyatlarni chamalar ekan, ekspert futbolda oldindan xulosa chiqarish noto‘g‘ri ekanligini, chunki yirik turnirlarda futbolchilarning jismoniy holati, ichki chempionatlardan keyingi charchoq alomatlari va oddiygina sport omadi kabi ko‘plab omillar rol o‘ynashini eslatdi.

Uning fikricha, vakillarimizni «K» guruhida juda jiddiy va doimiy ravishda mundiallarda qatnashib keladigan (har ikki jamoa ham 6 martadan JCHda ishtirok etgan) Portugaliya hamda Kolumbiya kabi ulkan tajribaga ega terma jamoalar kutib turibdi. Shunga qaramay, Oljas Abrayev qo‘shni davlat vakili sifatida O‘zbekistonga chin dildan muxlislik qilishini va do‘stona qo‘llab-quvvatlashini bildirib, futbolchilarimizga omad tiladi.

Milliy terma jamoamizning guruh bosqichidagi shiddatli bahslari yaqin kunlarda start oladi. Ishqibozlarimiz uchun o‘yinlar taqvimini yana bir bor eslatib o‘tamiz:

Raqib terma jamoa

O‘yin sanasi

Toshkent vaqti

Bahsning asosiy afishasi

Kolumbiya

18 iyun

07:00

Luis Dias va Xames Rodrigesga qarshi debyut uchrashuv

Portugaliya

23 iyun

22:00

Krishtianu Ronaldu va uning yulduzli jamoasi bilan to‘qnashuv

Kongo DR

28 iyun

04:30

Pley-off yo‘llanmasini hal qiluvchi so‘nggi mashaqqatli bahs

Milliy terma jamoamizning Okean ortidagi har bir qadami, tarixiy g‘alabalari, Oljas Abrayev va boshqa xalqaro ekspertlarning eng qaynoq fikrlari hamda eksklyuziv tahlillarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Oljas AbrayevOʻzbekiston milliy terma jamoasiManchester CityAbdukodir KhusanovEldor Shomurodov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bernardo Silva Real Madrid bilan shartnoma imzoladiBernardo Silva Real Madrid bilan shartnoma imzoladiBugun, 06:54Dmitriy Kuznetsov JCH-2026 da O‘zbekiston terma jamoasiga omad tiladiDmitriy Kuznetsov JCH-2026 da O‘zbekiston terma jamoasiga omad tiladiBugun, 06:25«Real» klubi Vinisius Juniorga keskin ultimatum e’lon qildi«Real» klubi Vinisius Juniorga keskin ultimatum e’lon qildiBugun, 06:15«Siti» Elliot Anderson uchun rekord darajadagi mablag‘ taklif qildi«Siti» Elliot Anderson uchun rekord darajadagi mablag‘ taklif qildiBugun, 06:11Bernardu Silva erkin agent sifatida Madridning «Real» klubiga qo‘shildiBernardu Silva erkin agent sifatida Madridning «Real» klubiga qo‘shildiBugun, 05:43Jahon chempionati: "A" guruhida 1-tur o‘yinlari yakunlandiJahon chempionati: "A" guruhida 1-tur o‘yinlari yakunlandiBugun, 05:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...