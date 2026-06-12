Oljas Abrayev O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatlarini yuqori baholadi
AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qilayotgan 2026 yilgi Jahon chempionatining shiddatli bahslari boshlanishi arafasida qo‘shni davlatlar ekspertlari ham vakillarimizning tarixiy qadamlariga katta qiziqish bilan qarashmoqda. Jumladan, Qozog‘iston Professional futbolchilar uyushmasi boshqaruvi raisi Oljas Abrayev mahalliy ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida JCH-2026 turnirida qatnashayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasining salohiyati va imkoniyatlarini atroflicha tahlil qilib berdi.
Tajribali mutaxassis vakillarimizning bugungi kundagi kuchli jihatlariga to‘xtalar ekan, jamoadagi ichki muhit va muvozanatni alohida e’tirof etdi:
— «Hozirgi o‘zbek terma jamoasida o‘zaro tushunish, chinakam jipslik va tarkibning har bir chizig‘ida mukammal muvozanat yaqqol ko‘zga tashlanmoqda. Tarkibda ko‘plab sinovlardan o‘tgan tajribali yetakchilar bilan bir qatorda, katta sahnaga chiqishga tayyor bo‘lgan iqtidorli yosh avlod vakillari ham yetarli.
Bundan tashqari, legionerlarning, ya’ni nufuzli xorij chempionatlarida to‘p surayotgan futbolchilarning borligi bosh jamoaning umumiy saviyasi va maydondagi samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda», — dedi Oljas Abrayev.
Yevropa standartlari darajasidagi yulduzlarimiz
Qozog‘istonlik ekspert o‘z nutqi davomida o‘zbek futbolining bugungi kundagi ikki bosh yulduzi — Abduqodir Husanov va Eldor Shomurodovning ko‘rsatayotgan natijalariga yuqori baho berib, ularning Yevropa mezonlariga to‘liq mos kelishini ta’kidladi.
Jumladan, yosh himoyachi Abduqodir Husanov nafaqat Angliya Premer-ligasi, balki butun dunyoning eng qudratli klublaridan biri hisoblangan «Manchester Siti»ning asosiy rotatsiya tizimidan mustahkam joy olganini va bu yerda bebaho tajriba to‘plab, tinimsiz rivojlanib borayotganini aytib o‘tdi.
Shuningdek, hujumchimiz Eldor Shomurodovning Turkiya superligasidagi chiqishiga ham alohida to‘xtaldi:
— «Shomurodov Turkiya chempionati yakunlariga ko‘ra, mavsumning eng yaxshi to‘purari unvonini qo‘lga kiritdi. Eng muhimi, u sermahsullik borasida jahon futboli grandlari bo‘lmish Viktor Osimxen va Mauro Ikardi kabi zabardast to‘purarlarni ham ortda qoldira oldi. Bu chinakam katta muvaffaqiyatdir. Shubhasiz, Husanov ham, Shomurodov ham bugungi kunda Yevropaning eng yuqori standartlariga javob bera oladigan yuqori saviyali ijrochilardir».
Raqiblar kuchli, ammo bashorat qilishga shoshilmaymiz
Jahon chempionatidagi umumiy imkoniyatlarni chamalar ekan, ekspert futbolda oldindan xulosa chiqarish noto‘g‘ri ekanligini, chunki yirik turnirlarda futbolchilarning jismoniy holati, ichki chempionatlardan keyingi charchoq alomatlari va oddiygina sport omadi kabi ko‘plab omillar rol o‘ynashini eslatdi.
Uning fikricha, vakillarimizni «K» guruhida juda jiddiy va doimiy ravishda mundiallarda qatnashib keladigan (har ikki jamoa ham 6 martadan JCHda ishtirok etgan) Portugaliya hamda Kolumbiya kabi ulkan tajribaga ega terma jamoalar kutib turibdi. Shunga qaramay, Oljas Abrayev qo‘shni davlat vakili sifatida O‘zbekistonga chin dildan muxlislik qilishini va do‘stona qo‘llab-quvvatlashini bildirib, futbolchilarimizga omad tiladi.
Milliy terma jamoamizning guruh bosqichidagi shiddatli bahslari yaqin kunlarda start oladi. Ishqibozlarimiz uchun o‘yinlar taqvimini yana bir bor eslatib o‘tamiz:
Raqib terma jamoa
O‘yin sanasi
Toshkent vaqti
Bahsning asosiy afishasi
Kolumbiya
18 iyun
07:00
Luis Dias va Xames Rodrigesga qarshi debyut uchrashuv
Portugaliya
23 iyun
22:00
Krishtianu Ronaldu va uning yulduzli jamoasi bilan to‘qnashuv
Kongo DR
28 iyun
04:30
Pley-off yo‘llanmasini hal qiluvchi so‘nggi mashaqqatli bahs
Milliy terma jamoamizning Okean ortidagi har bir qadami, tarixiy g‘alabalari, Oljas Abrayev va boshqa xalqaro ekspertlarning eng qaynoq fikrlari hamda eksklyuziv tahlillarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…