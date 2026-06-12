Sidni Kabral Ispaniyaga qarshi munosib kurash olib borishlariga ishonadi

·12·Sport
Sidni Kabral Ispaniyaga qarshi munosib kurash olib borishlariga ishonadi

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida qizg‘in davom etayotgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi millionlab muxlislarga haqiqiy bayram kayfiyatini ulashmoqda. Dunyo birinchiligining guruh bosqichi doirasida bo‘lib o‘tadigan kutilmagan va qiziqarli to‘qnashuvlar oldidan futbolchilarning fikrlari OAV diqqat markazida turibdi. Xususan, Kabo-Verde terma jamoasi hamda Portugaliyaning nomdor «Benfika» klubi himoyachisi Sidni Kabral bo‘lajak yirik uchrashuv — Ispaniya terma jamoasiga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

Lissabonliklar safida to‘p suruvchi iqtidorli futbolchi guruhdagi yaqqol favoritga qarshi maydonga tushishdan aslo cho‘chimasliklarini va kutilmagan sovg‘a hozirlashga tayyor ekanliklarini bildirdi.

«Biz hammaga nimalarga qodirligimizni isbotlamoqchimiz»

Nufuzli xalqaro sport nashri — Diario Sport tarqatgan xabarga ko‘ra, Kabo-Verde vakili bo‘lajak o‘yinda jamoasining ishtiyoqi va irodasi yuqori ekanini alohida ta’kidlagan:

«Biz yaxlit bir jamoa sifatida mazkur musobaqada qatnashayotgan barcha raqiblarga va futbol jamoatchiligiga aslida nimalarga qodir ekanimizni amalda ko‘rsatib qo‘ymoqchimiz. To‘g‘ri, Ispaniya terma jamoasi — ushbu jahon chempionatining bosh oltin kubogini qo‘lga kiritishga asosiy da’vogar bo‘lgan grand jamoalardan biri hisoblanadi. Biroq, bunday kuchli va nomdor raqibga qarshi ham maydonda munosib o‘yin namoyish eta olishimizga, ular bilan tengma-teng harakat qilib, haqiqiy jang taklif eta olishimizga qat’iy ishonaman».

Himoyachining ushbu jangovar kayfiyati Kabo-Verde futbolining bugungi kunda qanchalik o‘sishga erishganini va JCH-2026 bahslarida osongina taslim bo‘lishni istamasligini ko‘rsatmoqda.

Guruhdagi vaziyat va murosasiz intriga

Rejaga muvofiq, Kabo-Verde va Ispaniya terma jamoalari o‘rtasidagi shiddatli bellashuv kelayotgan haftaning boshida, ya’ni dushanba, 15 iyun kuni bo‘lib o‘tadi. Tahlilchilarning fikriga ko‘ra, ushbu uchrashuv guruhdan chiqish vazifasini hal qiluvchi eng muhim nuqtalardan biriga aylanishi kutilmoqda.

Qiziqarli jihati shundaki, mazkur guruh doirasida xuddi shu kuni yana bir nihoyatda murosasiz uchrashuv guvohiga aylanamiz. Unda Janubiy Amerikaning qudratli vakili hisoblangan Urugvay hamda Osiyo qit’asining yetakchi jamoalaridan biri Saudiya Arabistoni terma jamoalari yashil maydonda kuch sinashishadi. Bu esa guruhdagi intrigani yanada yuqori nuqtaga olib chiqishi tabiiy.

Muxlislar uchun tahlil: «Benfika» himoyachisi Sidni Kabralning ispaniyalik yulduz hujumchilarga qarshi qanday taktik to‘siq qo‘ya olishi ushbu bahsning taqdirini hal qilishi mumkin. Kabo-Verdening tartibli himoyasi JCH-2026 turniridagi navbatdagi yirik sensatsiyaga zamin yaratsa ajab emas.

Jahon chempionatining har bir kunidagi hayajonli soniyalar, kutilmagan gollar, dramatik bahslar va sport olamiga oid eng eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Sidney CabralBenficaSpainCape VerdeLisbon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Usmon Dembele Kylian Mbappe haqidagi tanqidlarni adolatsiz deb atadiUsmon Dembele Kylian Mbappe haqidagi tanqidlarni adolatsiz deb atadiBugun, 10:11Rodri o‘z «Oltin to‘p»ini jahon chempionligi kubogiga almashishga tayyorRodri o‘z «Oltin to‘p»ini jahon chempionligi kubogiga almashishga tayyorBugun, 09:57Tibo Kurtua Joze Mourinio bilan bo‘lgan munosabatlari haqida gapirdiTibo Kurtua Joze Mourinio bilan bo‘lgan munosabatlari haqida gapirdiBugun, 09:50Chelsi Enzo Fernandezni Real Madrid yulduziga almashishi mumkinChelsi Enzo Fernandezni Real Madrid yulduziga almashishi mumkinBugun, 09:37Alvaro Morata Cristiano Ronaldo haqida: U tarixdagi eng yaxshisiAlvaro Morata Cristiano Ronaldo haqida: U tarixdagi eng yaxshisiBugun, 09:30PSJ Mateus Fernandes va Summervill uchun poygaga qoʻshildiPSJ Mateus Fernandes va Summervill uchun poygaga qoʻshildiBugun, 08:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...