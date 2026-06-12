Sidni Kabral Ispaniyaga qarshi munosib kurash olib borishlariga ishonadi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida qizg‘in davom etayotgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi millionlab muxlislarga haqiqiy bayram kayfiyatini ulashmoqda. Dunyo birinchiligining guruh bosqichi doirasida bo‘lib o‘tadigan kutilmagan va qiziqarli to‘qnashuvlar oldidan futbolchilarning fikrlari OAV diqqat markazida turibdi. Xususan, Kabo-Verde terma jamoasi hamda Portugaliyaning nomdor «Benfika» klubi himoyachisi Sidni Kabral bo‘lajak yirik uchrashuv — Ispaniya terma jamoasiga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
Lissabonliklar safida to‘p suruvchi iqtidorli futbolchi guruhdagi yaqqol favoritga qarshi maydonga tushishdan aslo cho‘chimasliklarini va kutilmagan sovg‘a hozirlashga tayyor ekanliklarini bildirdi.
«Biz hammaga nimalarga qodirligimizni isbotlamoqchimiz»
Nufuzli xalqaro sport nashri — Diario Sport tarqatgan xabarga ko‘ra, Kabo-Verde vakili bo‘lajak o‘yinda jamoasining ishtiyoqi va irodasi yuqori ekanini alohida ta’kidlagan:
«Biz yaxlit bir jamoa sifatida mazkur musobaqada qatnashayotgan barcha raqiblarga va futbol jamoatchiligiga aslida nimalarga qodir ekanimizni amalda ko‘rsatib qo‘ymoqchimiz. To‘g‘ri, Ispaniya terma jamoasi — ushbu jahon chempionatining bosh oltin kubogini qo‘lga kiritishga asosiy da’vogar bo‘lgan grand jamoalardan biri hisoblanadi. Biroq, bunday kuchli va nomdor raqibga qarshi ham maydonda munosib o‘yin namoyish eta olishimizga, ular bilan tengma-teng harakat qilib, haqiqiy jang taklif eta olishimizga qat’iy ishonaman».
Himoyachining ushbu jangovar kayfiyati Kabo-Verde futbolining bugungi kunda qanchalik o‘sishga erishganini va JCH-2026 bahslarida osongina taslim bo‘lishni istamasligini ko‘rsatmoqda.
Guruhdagi vaziyat va murosasiz intriga
Rejaga muvofiq, Kabo-Verde va Ispaniya terma jamoalari o‘rtasidagi shiddatli bellashuv kelayotgan haftaning boshida, ya’ni dushanba, 15 iyun kuni bo‘lib o‘tadi. Tahlilchilarning fikriga ko‘ra, ushbu uchrashuv guruhdan chiqish vazifasini hal qiluvchi eng muhim nuqtalardan biriga aylanishi kutilmoqda.
Qiziqarli jihati shundaki, mazkur guruh doirasida xuddi shu kuni yana bir nihoyatda murosasiz uchrashuv guvohiga aylanamiz. Unda Janubiy Amerikaning qudratli vakili hisoblangan Urugvay hamda Osiyo qit’asining yetakchi jamoalaridan biri Saudiya Arabistoni terma jamoalari yashil maydonda kuch sinashishadi. Bu esa guruhdagi intrigani yanada yuqori nuqtaga olib chiqishi tabiiy.
Muxlislar uchun tahlil: «Benfika» himoyachisi Sidni Kabralning ispaniyalik yulduz hujumchilarga qarshi qanday taktik to‘siq qo‘ya olishi ushbu bahsning taqdirini hal qilishi mumkin. Kabo-Verdening tartibli himoyasi JCH-2026 turniridagi navbatdagi yirik sensatsiyaga zamin yaratsa ajab emas.
Jahon chempionatining har bir kunidagi hayajonli soniyalar, kutilmagan gollar, dramatik bahslar va sport olamiga oid eng eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…