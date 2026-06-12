Milan murabbiy izlamoqda: Ruben Amorim yoki Alvaro Arbeloa variantlari
Milan xoʻjayini Gerri Kardinale Oliver Glasner bilan dastlabki kelishuvga ega boʻlishiga qaramay, yangi bosh murabbiy tayinlash masalasida shoshilmayapti. "Rossoneri" rahbariyati oʻz qidiruv doirasini kengaytirib, Manchester Yunayted sobiq ustozi Ruben Amorim va Alvaro Arbeloa nomzodlarini koʻrib chiqmoqda. Klub rahbariyati jamoaning kelajakdagi texnik konsepsiyasiga mos keladigan aniq profilni qidirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Massimiliano Allegri ketganidan soʻng boʻsh qolgan oʻrin uchun Oliver Glasnerga ikki yillik shartnoma taklif qilingan edi. Biroq, Kardinale shaxsan oʻzi nomzodlar bilan suhbat oʻtkazib, uzoq muddatli falsafaga mos murabbiyni tanlamoqchi. Tuttosport nashrining xabariga koʻra, roʻyxatga Al-Ahli ustozi Matthias Jaissle ham qoʻshilgan boʻlib, u oʻzining zamonaviy va hujumkor taktik qarashlari bilan ajralib turadi.
La Gazzetta dello Sport nashri tasdiqlashicha, Kristal Pelas bilan muvaffaqiyatga erishgan Glasner hali ham asosiy nomzod boʻlib turibdi. Shu bilan birga, Real Madrid bilan xayrlashgan Alvaro Arbeloa varianti ham jiddiy oʻrganilmoqda. Matthias Jaissle boʻyicha esa moliyaviy muammolar mavjud, chunki uning Saudiya Arabistoni klubi bilan shartnomasida 6 million yevrolik tovon puli koʻrsatilgan.
Klubning butun sport loyihasi Ralf Rangnick atrofida qurilishi kutilmoqda. Avstriya terma jamoasi ustozi Milan texnik direktori boʻlish uchun yagona nomzod boʻlib turibdi. Rangnick klub ishlariga Zlatan Ibrahimovic kabi shaxslarning aralashmasligini va texnik sektorda mutlaq nazoratga ega boʻlishni talab qilmoqda.
Ayni damda Milan muxlislari rahbariyatga qarshi norozilik namoyishlarini boshlab yuborgan. Londondagi Big Ben va London Eye yaqinida "Milanimizni ozod qiling" degan bannerlar paydo boʻldi. Klub 2026-27-yilgi A Seriya mavsumi boshlangunga qadar murabbiy masalasini hal qilishi va tarkibni qayta shakllantirishga ulgurishi lozim.
…