Milan murabbiy izlamoqda: Ruben Amorim yoki Alvaro Arbeloa variantlari

·0·Sport
Milan murabbiy izlamoqda: Ruben Amorim yoki Alvaro Arbeloa variantlari

Milan xoʻjayini Gerri Kardinale Oliver Glasner bilan dastlabki kelishuvga ega boʻlishiga qaramay, yangi bosh murabbiy tayinlash masalasida shoshilmayapti. "Rossoneri" rahbariyati oʻz qidiruv doirasini kengaytirib, Manchester Yunayted sobiq ustozi Ruben Amorim va Alvaro Arbeloa nomzodlarini koʻrib chiqmoqda. Klub rahbariyati jamoaning kelajakdagi texnik konsepsiyasiga mos keladigan aniq profilni qidirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Massimiliano Allegri ketganidan soʻng boʻsh qolgan oʻrin uchun Oliver Glasnerga ikki yillik shartnoma taklif qilingan edi. Biroq, Kardinale shaxsan oʻzi nomzodlar bilan suhbat oʻtkazib, uzoq muddatli falsafaga mos murabbiyni tanlamoqchi. Tuttosport nashrining xabariga koʻra, roʻyxatga Al-Ahli ustozi Matthias Jaissle ham qoʻshilgan boʻlib, u oʻzining zamonaviy va hujumkor taktik qarashlari bilan ajralib turadi.

La Gazzetta dello Sport nashri tasdiqlashicha, Kristal Pelas bilan muvaffaqiyatga erishgan Glasner hali ham asosiy nomzod boʻlib turibdi. Shu bilan birga, Real Madrid bilan xayrlashgan Alvaro Arbeloa varianti ham jiddiy oʻrganilmoqda. Matthias Jaissle boʻyicha esa moliyaviy muammolar mavjud, chunki uning Saudiya Arabistoni klubi bilan shartnomasida 6 million yevrolik tovon puli koʻrsatilgan.

Klubning butun sport loyihasi Ralf Rangnick atrofida qurilishi kutilmoqda. Avstriya terma jamoasi ustozi Milan texnik direktori boʻlish uchun yagona nomzod boʻlib turibdi. Rangnick klub ishlariga Zlatan Ibrahimovic kabi shaxslarning aralashmasligini va texnik sektorda mutlaq nazoratga ega boʻlishni talab qilmoqda.

Ayni damda Milan muxlislari rahbariyatga qarshi norozilik namoyishlarini boshlab yuborgan. Londondagi Big Ben va London Eye yaqinida "Milanimizni ozod qiling" degan bannerlar paydo boʻldi. Klub 2026-27-yilgi A Seriya mavsumi boshlangunga qadar murabbiy masalasini hal qilishi va tarkibni qayta shakllantirishga ulgurishi lozim.

AC MilanRuben AmorimAlvaro ArbeloaA SeriyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Beth Mead Manchester Siti bilan uch yillik shartnoma imzoladiBeth Mead Manchester Siti bilan uch yillik shartnoma imzoladiBugun, 11:32Ousmane Dembele: Lionel Messi 38 yoshda ham Argentina bilan jahon chempioni boʻla oladiOusmane Dembele: Lionel Messi 38 yoshda ham Argentina bilan jahon chempioni boʻla oladiBugun, 11:17«Siti» mudofaani kuchaytirish uchun «Chelsi» himoyachisiga taklif yubordi«Siti» mudofaani kuchaytirish uchun «Chelsi» himoyachisiga taklif yubordiBugun, 11:10«Real» qiziqishi sabab Yoshko Gvardiol "Siti" bilan muzokarani to‘xtatdi«Real» qiziqishi sabab Yoshko Gvardiol "Siti" bilan muzokarani to‘xtatdiBugun, 11:01Miroslav Koubek Janubiy Koreya bilan o‘yindagi mag‘lubiyatga izoh berdiMiroslav Koubek Janubiy Koreya bilan o‘yindagi mag‘lubiyatga izoh berdiBugun, 10:52Dani Carvajal Komoga oʻtishi mumkin: Fabregas Real Madrid yulduzlarini koʻzlamoqdaDani Carvajal Komoga oʻtishi mumkin: Fabregas Real Madrid yulduzlarini koʻzlamoqdaBugun, 10:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...